Россиян хотят избавить от "поверочного рабства". Но за чей счет?

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Делать поверку счетчиков на холодную и горячую воду необходимо раз в несколько лет. Сейчас за это платит потребитель

Росстандарт предложил освободить россиян от обязанности проверять точность показаний счетчиков воды и возложить ее на водоканалы и управляющие компании.

"Точность показаний должен обеспечивать поставщик - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", - заявил в интервью "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Со счетчиками воды планируется поступить так же, как и со счетчиками электроэнергии. "Вместе с минпромторгом, минстроем и минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов", - заявил глава Росстандарта.

По словам Абрамова, от собственников или арендаторов жилья в случае принятия законодательных поправок потребуется только пустить к себе домой специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании для проведения поверки.

Поправки в российское законодательство Росстандарт планирует внести уже в этом году.

Прививка от мошенничества

Инициатива позволит бороться с недобросовестными компаниями, обслуживающими счетчики, заявил изданию RT зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

На государственных ресурсах и в СМИ часто появляются предупреждения о мошенниках, которые под видом сотрудников управляющих компаний предлагают за плату заменить приборы учета воды. Они заявляют жильцам, что те якобы просрочили время поверки счетчиков.

На сайте мэра Москвы даже появилась инструкция, как отличить специалиста по замене счетчиков воды от мошенника. Там говорится, что мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний, фирм-конкурентов или работниками центров госуслуг.

В инструкции советуют жильцам самим следить за сроками поверки приборов.

"Когда подошел срок проверки, нужно самостоятельно выбрать организацию, которая прошла аккредитацию, или управляющую компанию с соответствующим разрешением. Кроме того, всегда можно обратиться в компанию, которая установила счетчик", - говорится в инструкции.

По словам Абрамова в интервью "Российской газете", проведенный ведомством в трех регионах эксперимент по централизованной поверке счетчиков не удался. "Хотя централизованная поверка водосчетчиков, на наш взгляд, была бы удобнее и выгоднее потребителям, мы убедились, что жители многоквартирников еще не готовы самоорганизовываться и обращаться за таким форматом обслуживания", - сказал он.

"А значит, здесь нужны государственные решения", - считает Абрамов.

Кто сэкономит?

Инициатива позволит россиянам сэкономить - как на самой процедуре поверки счетчиков, так и на плате за водоснабжение, считают чиновники, так как сейчас в случае несвоевременной поверки счетчиков тариф исчисляется исходя из нормативов, которые могут быть значительно выше фактического потребления. Для жильцов заявление Росстандарта выглядит как хорошая новость.

Однако Дмитрий Гусев, гендиректор группы компаний "ЖКХ-сервис", занимающихся в том числе поверкой счетчиков, не уверен, что конечный пользователь действительно сэкономит. В разговоре с Би-би-си он выразил мнение, что ресурсоснабжающие компании не заинтересованы в том, чтобы самостоятельно контролировать приборы учета.

Не нужны функции контроля за поверкой приборов и управляющим компаниям, считает Гусев. "Во многих регионах, например, в Ростове-на-Дону, у жителей заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями, и управляющие компании из этой цепочки просто исключены", - поясняет он.

Возложение ответственности за поверку на водоканалы повлечет за собой увеличение тарифов, что может привести к социальному недовольству, считает Гусев. В качестве альтернативного решения он предлагает вместо поверки ввести обязательную замену счетчиков по истечении определенного срока.

"Тем самым мы поддержим производителей", - поясняет он. Но расходы на это в любом случае "зашьются" в тариф и лягут на плечи пользователя, полагает гендиректор.

"Более 60% водоканалов убыточны, - сказали Би-би-си в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). - Поэтому откуда брать средства еще на поверку приборов - пока непонятно".

По словам представителя ассоциации, если водоканалам вменят в обязанность поверку индивидуальных приборов учета, то ее точно нельзя включать в тариф, так как в этом случае отрасль реальных денег от этого не получит.

"Тариф на водоснабжение и водоотведение и без того перегружен, лишняя строка затрат еще больше увеличит расходы профильных предприятий, которые и так давно не вписываются в ежегодный рост тарифов на ЖКХ в 4%", - поясняют в РАВВ.

Там считают, что водоканалы могут осуществлять эту услугу как непрофильную деятельность, в том числе отдавать на аутсорсинг, а ее стоимость будет регулироваться рынком. В таком случае ее можно рассматривать как дополнительный заработок.

Оба представителя индустрии считают реальной проблемой доступ к счетчикам, которые находятся в квартирах. Об этом же говорит и инициатор поправок Абрамов.

"Обязать собственника пустить к себе специалиста - сложно, - говорят в РАВВ. - Однако в правилах предоставления коммунальных услуг есть процедура, при которой если хозяин квартиры при свидетелях более трех раз отказывается пускать специалистов к прибору учета, счетчик официально признается нерабочим. К следующим счетам за коммунальные услуги при расчете стоимости применяют 10%-й коэффициент". Тем не менее, признает эксперт, пройти эту процедуру сложно, долго и трудозатратно.

С 1 июля 2020 года в России вступит в силу обязательная установка "умных счетчиков" для электроэнергии. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, обязанность по учету электроэнергии в многоквартирных домах ляжет на ее поставщиков, для остальных потребителей - на электросетевые компании.