Правообладатель иллюстрации UNICODE Image caption Эмодзи - 2019

Международная группа стандартов кодирования Unicode одобрила 230 новых стандартных эмодзи 2019 года.

В новом наборе универсальных символов особое внимание уделено людям с инвалидностью: среди символов теперь есть слуховые аппараты, протезы и даже собака-поводырь. Ранее компании Apple критически высказывалась о том, что существовавшие эмодзи практически не отражали жизненный опыт людей с инвалидностью.

В новом списке также немало эмодзи, показывающих пары различных раз с различными гендерными идентичностями.

Впервые появилась эмодзи - капля крови как способ помочь женщинам обсуждать тему менструаций.

Правообладатель иллюстрации AFP

Изначально предполагалось, что вместо капли крови менструацию будут изображать испачканные брюки, но Unicode не одобрил предлагавшийся благотворительными организациями вариант.

"Многие годы мы сознательно замалчивали и заменяли эвфемизмами тему менструаций", - поясняет активистка Люси Расселл. "Эмодзи не решит эту проблему, но начать ее обсуждение поможет. Начав говорить об этом, мы положим конец тому, что эта тема вызывает чувство стыда".

Правообладатель иллюстрации UNICODE

Среди новых эмодзи есть и пропущенные в предыдущих наборах животные (ленивец и скунс, например), а также лук, чеснок и сердечки цвета йогурта.

Это шестое обновление списка эмодзи за всю историю калифорнийской группы Unicode, которая представляет различные компании-разработчики.

Эмодзи, одобряемые Unicode, затем используют такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook и Twitter.

"Культура письма"

И хотя "эмотикология" пока далека от того, чтобы стать особой отраслью лингвистики, в сербских школах она может стать предметом изучения.

Если минобрнауки в Белграде не передумает, то начиная со следующего учебного года учеников второго и шестого классов ожидает меньшее количество литературных произведений в программе. Вместо этого ряд занятий будет посвящен развитию языка и культуры письма, включая изучение эмодзи.

Заместитель директора Института развития образования Сербии Дежана Милийич Субич сказала СМИ, что ограниченный языковой запас школьников - назревшая проблема.

"Это проблема не только у нас, но и во всем мире, где доминирует интернет", - сказала Субич. Она добавляет, что недостаточно сказать, что "существует такое вот LOL", надо и дать понять, что за этим стоит.

Но преподаватель сербского языка в начальной школе и президент общества сербского языка и литературы города Ниша Светлана Медар несильно переживает по поводу новой программы. "Язык - это живое существо, которое стремится к экономии символов, и эту природу языка нельзя игнорировать", - говорит она.

Медар говорит, что культура и образ жизни изменились за последние десятилетия, добавив, что язык должен следовать за переменами. "Мы должны обучать детей, способных к креативу. И язык, безусловно, является областью, в которой можно созидать новое", - уверена преподавательница.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Как полагают некоторые сербские педагоги, изучение эмодзи должно входить в школьный курс гуманитарных дисциплин

Светлана сожалеет, что что преподавательский состав в Сербии недостаточно подготовлен для мониторинга технологий на том же уровне, что и дети.

Цифровой этикет?

В Британии, тем временем, раздаются голоса в пользу упорядочения общения в интернете и разграничения публичной, профессиональной и частных сфер диалога в онлайн-пространстве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Да, мы их правда всё время используем

Так, редактор журнала Cosmopolitan, британка пакистанского происхождения Фарра Сторр считает, что настало время "вернуть себе достоинство" в сетях.

Самые популярные эмодзи в Твиттере: 1. Лицо, плачущее от радости 2. Сердце 3. Символ переработки 4. Лицо с сердечками в глазах 5. Не такое сердце, как в пункте 2 6. Лицо, рыдающее в голос 7. Покрасневший смайлик 8. Смайлик, который не впечатлён 9. Два сердца 10. Лицо, посылающее поцелуй

"Нам нужны правила, и они нужны сейчас", - утверждает она, предлагая несколько правил, которые, по ее словам, позволять идти в ногу со временем, не затрагивая при этом карьеру и социальный статус.

"Избегайте использования смайликов в общении с коллегами или с кем-либо старше 35 лет. Откажитесь от сокращений, независимо от того, сколько времени это сэкономит вам по электронной почте. Взрослому нужна смелость, чтобы непосвящённым войти в мир в эмодзи," - пишет Сторр в своей колонке в консервативной газете Telegraph.

"У эмодзи совсем другая сущность. Предполагается, что они наполняют текстовые сообщения эмоциями, но вместо этого чреваты неправильным толкованием, двойным дном и политическими последствиями. Кендалл Дженнер узнала об этом, когда использовала смайлики с более тёмным оттенком кожи, чем у себя: её обвинили в культурной апроприации. Вы можете оказаться в аналогичной ситуации, если будете использовать символ пальца вверх как "ОК", когда коллега спросит вас, хотите ли вы пойти на обед, не осознавая, что, согласно некоторым интерпретациям, вы только что дали им салют ку-клукс-клана", - ужасается журналистка.

"Другими проблемными смайликами, которые следует использовать с особой осторожностью, являются: баклажан (однозначно означает пенис); капли воды с рукой впереди (мастурбация); аплодисменты руками (шлепки); огонь (ох, вы горячи... хотя, если использовать иронично, вполне приемлемо). Поэтому лучший способ действий - избегать лексикона эмодзи. Если вы не можете этого сделать, то придерживайтесь только трех универсально понятных: смеющегося, улыбающегося и грустного лиц", - резюмирует редактор.

"Эмодзи позволяют маскировать неприятные вещи"

Кто-то разделяет опасения Сторр - и даже сгущает краски.

"Люди погрязли в трёхминутных видео, перестают общаться, у них, как у наших предков-австралопитеков исчезает способность выражать речь. SMS голосом - это перверсия. И эти эмодзи делают нас примитивными: остаётся, видимо, возвращаться к наскальной живописи", - замечает ведущий телеканала "Дождь", светский хроникёр Денис Катаев.

Правообладатель иллюстрации Emojipedia Image caption Новые эмодзи способны немало порадовать любителей животных

Но для иных ничего страшного в пиктограммах нет.

"Как светский обозреватель и просто владелец смартфона, хочу сказать, что часто эмодзи позволяют людям писать тебе неприятные вещи, но с сердечком или поцелуйчиком. И это опять же обедняет язык переписывающихся, поскольку нет необходимости тщательно подбирать слова, обходя особо острые углы.

Не могу сказать, что мой круг общения злоупотребляет эмодзи. Но, безусловно, удобно "расцеловаться" на прощанье виртуально двумя встречно отправленными ❤️", - написала Би-би-си светский обозреватель газеты "Коммерсант" Евгения Милова.

Использование эмодзи в образовании обсуждали и в России: два года назад образовательный сайт Arzamas предложил игру на запоминание шедевров русской поэзии.

"Emoji Poetry - лучший способ выучить наизусть Пушкина и Мандельштама, Державина и Цветаеву, Лермонтова и Блока, Тютчева и Есенина, а также многих-многих других. Цель игрока - подставлять эмодзи вместо слов, которые пропущены в шедеврах мировой поэзии. В приложении уже есть больше сотни русских и английских стихотворений, скоро появятся французские, китайские и японские", - сказано в описании приложения от Arzamas.

Впрочем, у символов есть одна проблема - единообразие их восприятия: далеко не все пользователи считывают одни и те же эмодзи одинаково.

Исследователи университета Миннесоты пришла к выводу, что люди абсолютно по-разному интерпретируют большинство смайлов и пиктограмм, используемых в онлайн-переписке, зачастую вкладывая смысл, совершенно противоположный идее создателей эмодзи.