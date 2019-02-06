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В центробанке России больше не боятся резкого роста цен из-за повышения НДС в начале этого года, поэтому регулятор вряд ли повысит ставки, уверены аналитики. Почему в ЦБ успокоились по поводу роста цен и что может заставить регулятор все-таки повысить ставки?

В эту пятницу, 8 февраля, пройдет первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по поводу ключевой ставки. Это также первое заседание после повышения в России НДС с 18% до20%.

Повышение налоговой нагрузки уже привело к росту цен. С 1 по 28 января инфляция в России, согласно предварительными данным Росстата, составила 1%. Для сравнения в январе 2018 года цены выросли всего на 0,3%.

В январе дорожали в основном продукты питания: только за период с 22 по 28 января выросли в цене более чем на 1% куриные яйца, пшено и овощи. Помидоры за неделю подорожали на 4,3%. Увеличилась цены на свинину, творог и гречку.

Кроме того, на 1,7% повысились цены на коммунальные услуги, говорится в отчете по инфляции минэкономразвития.

В середине января президент Владимир Путин поручил главе ЦБ Эльвиру Набиуллиной и главе минфина Антону Силуанов обратить внимание на рост инфляции в начале года.

Через несколько дней после заявления Путина ЦБ опубликовал сообщение о том, что динамика инфляции соответствует базовому прогнозу ведомства, а рост цен в первом полугодии будет временным, а затем начнет слабеть. По итогам года, инфляция составит 5-5,5%.

Затем вышел отчет минэкономразвития, согласно которому повышение НДС сказывается на динамике цен "достаточно сдержанно".

После этих комментариев аналитики уже не ждут повышения ставки ЦБ. Из 19 экономистов, опрошенных агентством Блумберг, 18 ждут, что ставка останется неизменной.

В опросе агентства Рейтер принимал участие 21 экономист и аналитик - все они ждут, что ставка останется неизменной.

Сейчас она составляет 7,75%. На предыдущем заседании, которое состоялось 14 декабря, центробанк повысил ставку на 0,25 процентных пункта.

Что успокоило ЦБ

ЦБ принимает решение о ставке на фоне стабилизации на финансовых рынках, которая произошла в начале года, пишет в аналитической записке главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. Доллар с 29 декабря подешевел к рублю почти на 6%. Рубль подорожал несмотря на то, что ЦБ вновь начал покупать валюту на рынке. Цены на нефть марки Brent превышают 62 доллара, хотя в конце того года нефть стоила в районе 52-53 долларов за баррель.

Российские рынки поддерживает и то, что риторика вокруг санкций пока сошла на нет, оговариваются в Nordea.

Ситуация с инфляцией так же выглядит контролируемой, хотя рисков тут много, пишет Евдокимова. Первый месячный показатель роста цен будет опубликован на следующей неделе и может составить около 5,4% в годовом выражении, не исключают в Nordea. Росту цен в дальнейшем помешает слабый внутренний спрос.

В отчете ВТБ Капитала говорится о еще одном факторе - инфляционных ожиданиях населения. Согласно опросу самого ЦБ, проведенному в январе (опрос проводит "инФОМ"), население ожидало, что в инфляция в ближайший год составит 10,4%, а в декабре они ожидали 10,2%. Это совсем небольшой рост.

Что может заставить ЦБ поменять свое мнение?

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов оказался единственным экономистом из прошенных Блумбергом, который заявил, что ждет повышения ставки.

"Мои личные ожидания в рамках модели, что многое подсказывает необходимость повышения ставок. Я понимаю, что скорее уже ошибся и изменения не будет, но приходится подчиниться решению по модели", - объяснил он Би-би-си.

Он полагает, что ЦБ может повысить ставку из-за того, что пока инфляция остается в рамках прогноза ЦБ. "Но судя по довольно бурному январю, перенос слабого рубля и НДС в цены проходит по более высокому множителю, чем ожидалось", - объясняет Шибанов. Кроме того, по его словам, различные рыночные инструменты, например, ставки межбанковского кредитования, указывают, что участники рынки ждут повышения ставки.

В отчетах банков также указываются риски, которые могли бы заставить ЦБ повысить ставку если не в эту пятницу, то на следующем заседании 22 марта.