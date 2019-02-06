Правообладатель иллюстрации Fiona Allan Image caption Фиона Аллан создает мягкие игрушки для больных детей

Жительница Глазго нашла прекрасный способ порадовать и успокоить больных детей - она делает мягкие игрушки, которые похожи на них.

Фиона Аллан, которой 28 лет, страдает от серьезного генетического заболевания, из-за которого ей установили назальную трубку для принятия пищи и хирургический катетер.

Ей было трудно приспособиться и привыкнуть к своей новой внешности, но она еще больше переживала за детей, которые живут с такими же приспособлениями. Сейчас ее плюшевые игрушки с трубками для кормления и стомными мешками пользуются огромной популярностью. И они действительно помогают.

"Я занимаюсь рукоделием, и вскоре после этого мой друг попросил меня сделать плюшевого медведя для девочки с аутизмом. Игрушка очень понравилась, и когда я поместила фото в интернете, меня попросили сделать еще".

Правообладатель иллюстрации Fiona Allan Image caption Фиона с большим трудом привыкла к своей трубке для кормления и решила помочь другим, находящимся в такой же ситуации

"У меня синдром Элерса-Данлоса, и в 2017 году я провела несколько месяцев в больнице.

"Все это время у меня была носовая трубка, и я должна была к ней привыкнуть".

"Они нужны ей, чтобы выжить"

Фиона считает, что мягкие игрушки, изготовленные с использованием настоящих медицинских приспособлений и трубок, помогают детям адаптироваться к новым ощущениям и процедурам, а также помогают окружающим понять состояние ребенка.

" У больных детей зачастую есть здоровые братья и сестры. Это помогает им привыкнуть к новой ситуации. Они могут играть с этими игрушками и приспособлениями, трогать их и даже выяснять, как их используют родители, как их чистить", - говорит она.

"А дети, которые ходят в детский сад, также могут играть с этими игрушками, трогать и тянуть их трубочки", - объясняет Фиона.

По ее словам, это важно, поскольку такие игрушки отвлекают больных детей от присоединенных к ним самим трубок. Малыши, дергая за эти трубки, нередко причиняют себе вред.

Правообладатель иллюстрации Fiona Allan Image caption Мама годовалой Дарси, говорит, что кролик отвлекает малышку от ее собственных трубок, которые она раньше тянула

Игрушки Фионы очень помогают и родителям. Вот что рассказала одна из мам, Эмили Коттон.

У ее годовалой дочери Дарси - три трубки, и Эмили была в восторге от кролика, который Фиона сделала для Дарси.

"Эта игрушка помогла моей дочери адаптироваться к медицинским приборам, которыми она вынуждена сейчас пользоваться", - говорит Эмили.

"Игрушка с трубками отвлекает ее от своих собственных, настоящих. С помощью игрушки мне теперь легче объяснить другим детям, почему моей малышке нужны все эти трубки, чтобы выжить", - рассказывает она.

Фиона уже сделала почти 20 медведей, и нашла компании, поставляющие медицинские товары, которые готовы предоставить ей списанные медицинские трубки, чтобы ее игрушки выглядели реалистично.

С 4 по 8 февраля проходит Международная неделя информирования о кормлении через трубки, и Фиона считает, что ее опыт может быть очень полезен.

"Я помогаю детям, находящимся в такой же ситуации, что и я. Я рада, что плоды моего труда делают их такими счастливыми".