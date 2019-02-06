Мягкие игрушки с медицинскими трубками помогают детям принять болезнь
Жительница Глазго нашла прекрасный способ порадовать и успокоить больных детей - она делает мягкие игрушки, которые похожи на них.
Фиона Аллан, которой 28 лет, страдает от серьезного генетического заболевания, из-за которого ей установили назальную трубку для принятия пищи и хирургический катетер.
Ей было трудно приспособиться и привыкнуть к своей новой внешности, но она еще больше переживала за детей, которые живут с такими же приспособлениями. Сейчас ее плюшевые игрушки с трубками для кормления и стомными мешками пользуются огромной популярностью. И они действительно помогают.
"Я занимаюсь рукоделием, и вскоре после этого мой друг попросил меня сделать плюшевого медведя для девочки с аутизмом. Игрушка очень понравилась, и когда я поместила фото в интернете, меня попросили сделать еще".
"У меня синдром Элерса-Данлоса, и в 2017 году я провела несколько месяцев в больнице.
"Все это время у меня была носовая трубка, и я должна была к ней привыкнуть".
"Они нужны ей, чтобы выжить"
Фиона считает, что мягкие игрушки, изготовленные с использованием настоящих медицинских приспособлений и трубок, помогают детям адаптироваться к новым ощущениям и процедурам, а также помогают окружающим понять состояние ребенка.
" У больных детей зачастую есть здоровые братья и сестры. Это помогает им привыкнуть к новой ситуации. Они могут играть с этими игрушками и приспособлениями, трогать их и даже выяснять, как их используют родители, как их чистить", - говорит она.
"А дети, которые ходят в детский сад, также могут играть с этими игрушками, трогать и тянуть их трубочки", - объясняет Фиона.
По ее словам, это важно, поскольку такие игрушки отвлекают больных детей от присоединенных к ним самим трубок. Малыши, дергая за эти трубки, нередко причиняют себе вред.
Игрушки Фионы очень помогают и родителям. Вот что рассказала одна из мам, Эмили Коттон.
У ее годовалой дочери Дарси - три трубки, и Эмили была в восторге от кролика, который Фиона сделала для Дарси.
"Эта игрушка помогла моей дочери адаптироваться к медицинским приборам, которыми она вынуждена сейчас пользоваться", - говорит Эмили.
"Игрушка с трубками отвлекает ее от своих собственных, настоящих. С помощью игрушки мне теперь легче объяснить другим детям, почему моей малышке нужны все эти трубки, чтобы выжить", - рассказывает она.
Фиона уже сделала почти 20 медведей, и нашла компании, поставляющие медицинские товары, которые готовы предоставить ей списанные медицинские трубки, чтобы ее игрушки выглядели реалистично.
С 4 по 8 февраля проходит Международная неделя информирования о кормлении через трубки, и Фиона считает, что ее опыт может быть очень полезен.
"Я помогаю детям, находящимся в такой же ситуации, что и я. Я рада, что плоды моего труда делают их такими счастливыми".