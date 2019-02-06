СМИ России: на выборах в Московскую городскую думу хотят обкатать дистанционное голосование

В обзоре российских газет 6 февраля:

Москвичи смогут голосовать дистанционно?

В Москве обсуждается вопрос о проведении на сентябрьских выборах в Мосгордуму эксперимента по электронному голосованию, пишут "Ведомости". Эксперты уже поставили под сомнение честность и современность системы.

Главный редактор "Эха Москвы", член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, рассказал изданию подробности эксперимента. В одном из округов будет как обычное голосование, так и электронно-дистанционное, а избиратель сможет выбрать, как он хочет проголосовать.

Венедиктов уверен, что за такой системой - будущее, ведь когда-то и КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) вызывали подозрение: "Электронное голосование открывает возможность проголосовать из любой точки тем, кто не сможет прийти на участки".

Возможность электронного голосования будет обсуждаться на Московском гражданском форуме в конце февраля - начале марта, говорит Венедиктов. В форуме примут участие и разработчики подобной системы в Эстонии, где для электронного голосования используется идентификационная карта, являющаяся еще и удостоверением личности.

Один из собеседников "Ведомостей" говорит, что как вариант обсуждается получение персонального кода через "Госуслуги", потом избирателю присылается смс-уведомление с кодом и делается звонок для подтверждения паспортных данных.

В законе уже есть понятие электронного голосования, и к детальному обсуждению вопроса перешли перед прошлогодними выборами мэра. В августе председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не исключал разработку соответствующих поправок и был готов провести эксперимент в своем округе №12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково).

"Будем думать над поправками, если предложат работающие варианты, - говорит зампред ЦИК Николай Булаев. - Мы поддерживаем все новые инициативы, развивающие избирательную систему. ЦИК сам всегда впереди планеты всей по этому поводу".

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц напоминает, что ЦИК уже предлагал провести эксперимент с цифровыми участками. На недавней встрече с президентом председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что в столице откроют порядка 30 таких участков в порядке пилотного эксперимента.

Но электронное голосование - не то же самое, настаивает Мельконьянц. "Пока не понятно, на базе какой системы это будет проводиться, как наблюдатели будут следить за этим голосованием, где будут храниться голоса и как они будут отделены от персональных данных избирателя, чтобы голос был обезличен. В России нет системы на уровне государства, которая бы позволила это сделать, и создать ее за четыре месяца, чтобы к ней было доверие, нереально," - считает эксперт.

Будет ли система честной, зависит от настроя организаторов, полагает политолог Михаил Виноградов: "Можно сделать ставку на стимулирование доверия у колеблющихся, включить их в систему контроля, а можно проигнорировать их как мешающих своими придирками строить прекрасный город".

Подобный эксперимент позволит при необходимости отвлечь внимание от слишком скучной или слишком острой кампании и позиционировать Москву как место, не чуждое не только инфраструктурным, но и политическим новациям, добавляет эксперт.

"Коммерсант": "сделают платным то, что было доступно для всех"

В России впервые появятся платные дороги без альтернативного бесплатного объезда, сообщает "Коммерсант". Речь идет о дорогах на Крайнем Севере - строить там две дороги, платную и бесплатную, слишком дорого, а в отсутствие каких-либо дорог вообще появление хотя бы платной трассы станет решением вопроса.

Правительственный законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, и, возможно, платные дороги нового типа появятся в регионах Крайнего Севера, а это 70% территории России. Минтранс уверен, что только таким путем можно привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на этих территориях.

Полноценных дорог во многих поселениях Крайнего Севера не существует, есть только так называемые зимники, пользоваться которыми круглый год нельзя, сказано в пояснительной записке. "Создание автодорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений не представляется возможным даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства", - говорят в минтрансе.

С инициативой разрешить построить на Севере только платные дороги обратился в минтранс губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, это и стало поводом для подготовки законопроекта, сказано в пояснительной записке.

Многие депутаты критикуют законопроект. Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) не исключил, что цена за проезд для грузовика по платным дорогам Крайнего Севера может достигать 15-30 тыс. руб., что отразится на стоимости товаров.

Валерий Гартунг ("Справедливая Россия") предположил, что правительство может впоследствии масштабировать инициативу: "Сейчас для Крайнего Севера принимается решение, а потом маленькой поправочкой распространится на любую точку России".

Сергей Катасонов (ЛДПР) в подтверждение этих слов предложил сделать правительственную инициативу "пилотным проектом", чтобы "рассмотреть" использование его на других территориях. "Принятие закона приведет к тому, что ушлые люди, аффилированные с властными структурами, сделают платным то, что вчера было доступно для всех", - критикует законопроект коммунист Николай Коломейцев.

"Ведомости": жесткая лексика и откровенный секс

"Яндекс" запускает производство оригинальных сериалов, рассказали "Ведомостям" источники в нескольких медиакомпаниях.

По их словам, сотрудники "Яндекса" в поисках проектов с конца прошлого года активно общаются с продюсерами, интернет-компания намерена в этом году заказать производство от восьми до 10 сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 года.

"Сейчас "Яндекс.Студия" ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах, но подробности мы раскрывать пока не готовы", - подтверждает директор по развитию медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

"Ведомости" нашли шесть продюсеров, с которыми "Яндекс" вел или продолжает вести переговоры. Как минимум по двум проектам достигнуты финальные договоренности. Это проект телекомпании "Среда" Александра Цекало под названием "Министерство" о чиновниках и коррупции, его режиссер - Роман Волобуев.

Еще один продюсер рассказал, что предварительно договорился о съемке пилотной серии проекта. Два продюсера сообщили, что их проекты обсуждаются внутри "Яндекса".

Интернет-сервисы могут производить сериалы, которые нельзя показывать на российском ТВ, прокомментировал продюсер Александр Роднянский: на остросоциальные и политические темы, с более жесткими сценами и лексикой, с более откровенным сексом - и тем самым привлекать аудиторию.

"Яндекс" уверяет, что готов тратить на сериалы бюджеты, сопоставимые с крупными каналами, подтверждают продюсеры. Серия, по словам менеджеров телеканалов, может стоить до 15 млн руб.

Продюсеры радуются: появился еще один заказчик сериалов - из-за стагнации на рынке телерекламы каналы сокращают бюджеты и задерживают платежи. Из всех независимых онлайн-кинотеатров в России у "Яндекса" больше всего шансов преуспеть в производстве и показе оригинального контента, рассуждают они, из-за масштаба компании, технической продвинутости сервисов, знания предпочтений пользователей.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си