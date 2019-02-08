Аспиранта МГУ задержали по делам о бомбе и погроме в "Единой России". Кто он?

Image caption Азату Мифтахову грозит до шести лет лишения свободы за незаконное изготовление взрывного устройства

Аспиранта Азата Мифтахова задержали дважды за неделю. Один раз по делу об изготовлении бомбы, второй - по делу о погроме в офисе "Единой России". Русская служба Би-би-си рассказывает, кто такой Мифтахов и что могло его связывать с анархистской организацией "Народная самооборона".

Флешка, шуруповерт и электрошокер

Утром 1 февраля задержанный аспирант МГУ Азат Мифтахов попытался покончить жизнь самоубийством. Рядом с местом, где он предпринял попытку суицида, нашли колпачок от флешки, вспоминает активистка Елена Горбань, которая вместе с Мифтаховым оказалась в отделении полиции Балашихи.

По словам Горбань, Мифтахов нанес себе увечье, так как "был напуган тем, что к нему могут применить пытки, как это было в деле "Сети" [дело об участии в террористическом сообществе в отношении 11 анархистов и антифашистов - Би-би-си]. Очевидно, Мифтахов не смог причинить себе серьезного вреда. На кадрах оперативной съемки, снятых, вероятно, вскоре после инцидента (их опубликовал канал "Россия 24"), видно, что у юноши перевязано одно запястье. На вопрос оперативника, подвергался ли он пыткам, Мифтахов отвечает отрицательно.

В итоге, как утверждает защита Мифтахова, его все же пытали. Адвокат математика Светлана Сидоркина сказала журналистам, что ее клиента били ладонями по лицу, кулаком в грудь, пинали ногами по разным частям тела, приставляли к груди шуруповерт. "След от шуруповерта на его теле есть, есть ссадины на шее, есть гематомы на ухе", - сказала Сидоркина.

"Он требовал присутствия адвоката, возможности позвонить родственникам, он отказывался давать признательные показания, и в связи с этими его действиями к нему была применена физическая сила", - говорит она.

Русская служба Би-би-си запросила комментарий по этому поводу в управлении МВД по Московской области, но пока не получила ответа.

Сидоркина сказала журналистам, что 4 февраля, когда городской суд Балашихи решал вопрос об аресте Мифтахова, он попытался рассказать судье о пытках, но та не дала ему договорить.

Даниил Галкин, которого задержали по тому же делу, что и Мифтахова, но раньше, тоже жаловался на пытки. В интервью "Медиазоне" он рассказал, что по дороге в Балашиху его в микроавтобусе били электрошокером. Из-за этого Галкин оговорил математика и согласился стать осведомителем правоохранительных органов. Выйдя на свободу в статусе свидетеля, молодой человек заявил о пытках и сказал, что показания против Мифтахова из него "выбили".

В итоге из полиции отпустили всех задержанных по делу, кроме Мифтахова. Активистка Елена Горбань вспоминает, что еще вечером 1 февраля, сразу после задержания, к нему безуспешно пытались попасть адвокаты. Но официально факт задержания следователь подтвердила лишь вечером следующего дня, а адвоката математик увидел лишь 4 февраля.

"Мы же тебя предупреждали"

Мифтахова, Горбань и еще 10 человек задержали 1 февраля по разным московским адресам. Поводом для обысков и задержаний стало уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ).

Оно стало очередным этапом в масштабной серии преследований различных групп российских анархистов правоохранительными органами, развернутой в последние годы.

Дело возбудили еще в январе 2018 года, следует из оглашенных в суде сведений по факту обнаружения взрывного устройства в лесном массиве Балашихи, рассказала Русской службе Би-би-си Сидоркина.

Но, как следует из оглашенных в суде документов, предварительное следствие было приостановлено в августе того же года из-за невозможности установить обвиняемого.

И Галкин, и Горбань рассказывают, что оперативников главным образом интересовал именно Азат Мифтахов.

В середине января у 25-летнего аспиранта МГУ начались проблемы. Сначала телеграм-канал "Опер слил" (ассоциируется с силовыми структурами) опубликовал фото его паспорта с подписью "Мы же тебя предупреждали - прекращай заниматься ерундой" и оскорблениями в адрес юноши.

Затем 17 или 18 января к Мифтахову в общежитие МГУ приходили с обыском в его отсутствие. У него изъяли ноутбук, несколько телефонов, книги, включая электронные, и крупную сумму личных сбережений, рассказывал он сам порталу "ОВД-Инфо". Телеканал "Рен-НТВ" сообщил, что поводом для "осмотра" послужили пластиковая банка и провода, которые аспирант вынес из своей комнаты и оставил в местах общего пользования.

Позже федеральные телеканалы показали видео, снятое камерой наблюдения в помещении, похожем на кухню общежития. На кадрах, датированных 17 января 2019 года, некий молодой человек, лицо которого сложно распознать, сначала моет что-то в раковине, а затем то ли прячет, то ли забирает что-то за газовой плитой.

В комнате Мифтахова, по данным "Рен-ТВ", также нашли "анархистскую литературу, бронежилеты, рации, банку с алюминиевой пудрой и остатки порошка с признаками взрывчатого вещества".

Канал "Россия 24" опубликовал кадры оперативной видеосъемки, на которых Мифтахов, вероятно, сразу после задержания признает, что "как-то испытал кису" рядом с МГУ" [кисой называют взрывное устройство на основе пероксида ацетона - Би-би-си].

Никаких признаний Мифтахова, связанных со взрывным устройством, найденным в Балашихе, не публиковалось.

Спустя примерно две недели дело после визита оперативников в общежитие дело о балашихинской взрывчатке возобновили, следует из материалов, оглашенных в суде. А еще спустя день или два Мифтахова задержали.

На данный момент он является единственным подозреваемым по делу. Общаясь с журналистами в суде 4 февраля, Мифтахов подчеркнул, что не признает вины, не давал признательных показаний, а уголовное дело назвал сфабрикованным. Тогда ему продлили срок задержания на 72 часа.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption По версии следствия, Мифтахов связан со взрывным устройством обнаруженным в Балашихе год назад

"Случайные процессы в функциональных пространствах"

Дядя Мифтахова Гадель рассказал Русской службе Би-би-си, что Азат всегда был сконцентрирован на математике - "как ни позвонишь, сидел задачи решал". Поэтому Гадель был в шоке, когда увидел по телевизору, как про его племянника "на всю Россию трезвонили, что поймали террориста".

Мифтахов родился и ходил в школу в Нижнекамске (Татарстан). "Когда пошли [школьные] олимпиады в пятом-шестом классе, он сразу начал показывать результаты", - вспоминает Гадель. По его словам, племянник "всю жизнь мечтал поступить в МГУ и поступил вообще без проблем".

Позже Азат говорил Гаделю, что "если он будет нужен МГУ, то [после аспирантуры] останется преподавать в университете". В виновность племянника дядя не верит: "То, что он имел свою позицию, я знал. Мог вывесить плакат или приклеить стикер. А чтобы взрывать? Это что-то [невообразимое]".

Все опрошенные Би-би-си собеседники из университетской среды тоже в целом положительно характеризуют Мифтахова, который с 2015 года является аспирантом кафедры теории функций и функционального анализа мехмата МГУ.

Пожелавший остаться неназванным знакомый Мифтахова по университету вспоминает, что тот был спокойным, усидчивым, хоть и не самым общительным студентом. "Слышал от однокурсников, что он увлекся анархизмом несколько лет назад. В такое поверить, в целом, я могу. Но насчет каких-то активных действий - очень сомневаюсь", - говорит он.

"Лично мне на всем курсе наиболее приятен был именно Азат, поэтому меня так печалит вся эта история. Он всегда готов был помочь, объяснить что-то, что я или товарищи не понимали", - подчеркивает собеседник Би-би-си.

Федеральные каналы ("Рен" и "Россия 24") сообщали, что в последние дни перед задержанием Мифтахов якобы скрывался у профессора РАН, известного математика Александра Буфетова. А ученый, узнав о преследовании, якобы бежал в Мюнхен.

В беседе с Русской службой Би-би-си Буфетов подтвердил, что знает Мифтахова, но опроверг, что укрывал его.

Профессор подчеркнул, что не находится в бегах: "Мой январский отъезд - и не в Мюнхен, а в Марсель, куда я регулярно езжу по работе уже почти 10 лет, - был запланирован за несколько месяцев".

По словам Буфетова, Мифтахов - скромный и интеллигентный человек, талантливый молодой математик. Он подчеркивает, что студенту из провинции потребовалось "много лет упорной, напряженной работы", чтобы окончить мехмат МГУ.

Профессор говорит, что после выпуска Мифтахов вполне мог устроиться на высокооплачиваемую работу, но выбрал аспирантуру: "Пойти в аспирантуру - это значит победить в трудном конкурсе и выбрать творчество и бедность". По его словам, Мифтахов мог защитить кандидатскую уже в этом году.

Согласно информации на сайте МГУ, за время обучения в аспирантуре Мифтахов принял участие в пяти научно-исследовательских работах и опубликовал в соавторстве со своим научным руководителем Владимиром Богачевым статью в научном журнале Theory of Stochastic Processes, описывающую "новые результаты о слабой сходимости распределений случайных процессов в функциональных пространствах".

На сайте независимого студенческого журнала Высшей школы экономики DOXA появилось открытое письмо в защиту Мифтахова, которое подписали несколько сотен человек, включая знаменитого лингвиста Ноама Хомского.

Один из его авторов, аспирант ВШЭ Константин Логинов в беседе с Русской службой Би-би-си вспомнил, что Мифтахов был активно вовлечен в образовательное олимпиадное движение и преподавал в образовательном центре "Сириус" (создан другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным). О работе Мифтахова в "Сириусе" знает и Буфетов.

"За два дня до моего отъезда мы говорили с Азатом о математике. В этом разговоре родилась идея, которую я бы очень хотел с ним обсудить. А сейчас я читаю сообщения адвоката о том, что Азата пытают", - недоумевает профессор, который тоже подписал письмо.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Примерно в этом месте был задержан Мифтахов в 2017 году по делу о нападении на полицейского

"Я с ужасом предполагаю, что некоторые россияне думают примерно так: раз задержали, значит за дело; раз за дело, значит заслуживает жестокого обращения", - говорит Буфетов.

Погоня на 3-й Тверской-Ямской

Впрочем, некоторые в университетской среде могли больше знать о жизни Мифтахова за пределами вуза. Например, его научный руководитель Владимир Богачев в 2018 году был свидетелем защиты, когда Мифтахова судили за нападение на полицейского (статья 318 УК РФ).

Об этой судимости упоминал следователь по делу о балашихинской бомбе, когда ходатайствовал об аресте Мифтахова. Приговор по делу можно найти в базе данных Тверского районного суда Москвы.

Из него следует, что в ночь с 19 на 20 мая 2017 года Мифтахов с товарищем гуляли по Москве и познакомились с двумя неустановленными молодыми людьми, которые во время прогулки стали разбивать камеры наружного видеонаблюдения.

На улице 3-я Тверская-Ямская (неподалеку от метро "Маяковская") компанию попытались остановить полицейские, но Мифтахов с товарищем бросились бежать. Полицейские догнали их, и тогда беглецы достали баллончики с перцовым спреем и распылили их в глаза преследователям. Несмотря на это, их задержали. Имя полицейского, которому Мифтахов распылил в глаза перцовку, в приговоре засекречено.

Мифтахов и второй задержанный полностью признали свою вину и были приговорены к штрафам в 45 тысяч рублей каждый. Суд учел, что Мифтахов "исключительно положительно характеризуется, занимается наукой, помогает материально родителям и несовершеннолетней сестре, принес публичные извинения потерпевшему", а также добровольно возместил ему причиненный ущерб.

По приговору Мифтахову вернули личные вещи, изъятые при обыске: складной нож, рацию, антенну к ней и видеокамеру.

"Народная самооборона"

Следователь по делу о балашихинской бомбе считает, что Мифтахов "является действующим членом леворадикального анархического движения "Народная самооборона".

В заявлении на странице "Народной самообороны" во "ВКонтакте" говорится, что организация "никогда не использовала в качестве методов борьбы взрывы, тем более в общественных местах".

"Обвинения ФСБ в подготовке терактов являются очередной фальсификацией, как и в случае с делом "Сети". Основным направлением деятельности мы всегда рассматривали организацию простых людей в борьбе против недобросовестных работодателей, бандитов, мошенников и квартирных рейдеров", - гласит текст заявления.

Русская служба Би-би-си направила вопросы, связанные с делом Мифтахова, на один из адресов электронной почты, указанный на странице во "ВКонтакте", и получила ответ.

В ответе на вопрос о принадлежности Мифтахова к движению говорится, что "в связи с репрессивной политикой силовиков против предполагаемых участников "Народной Самообороны", мы не комментируем принадлежность тех или иных людей к движению".

Между тем, в письме довольно подробно рассказывается о "Народной самообороне" в целом. По словам автора (он представился как активист "Народной самообороны" Олег), организация существует шесть лет, с 2013 года, и занимается "развитием анархистского движения в России,... развитием гражданского общества, низовых социальных инициатив и гражданских движений".

Долгосрочной целью движения является "изменение общественного устройства на началах прямой демократии и децентрализированной плановой экономики".

Активист Олег пишет, что "год назад, в феврале 2018 года, в различных городах России начали происходить задержания и пытки анархистов, подозреваемых к причастности к "Народной Самообороне". Он затруднился назвать точное число анархистов, которые подверглись обыскам, задержаниям и арестам, но перечислил восемь случаев за последний год, когда задерживали и допрашивали отдельных людей или целые группы анархистов, посетителей панк-фестиваля или подписчиков медиаресурсов "Народной самообороны".

Олег упомянул несколько уголовных дел, заведенных по итогам этой кампании в разных регионах: в Челябинске (дело о растяжке на здании ФСБ), Москве (дело о погроме в офисе "Единой России") и Калининграде (дело об оправдании теракта в архангельском УФСБ). Во всех случаях фигуранты дел заявили о пытках.

Автор письма считает, что все эти дела - проявление "желания силовиков создать ложную террористическую и экстремистскую угрозу в стране". "Просто мы показались им наиболее подходящими на данный момент для конструирования образа террористов", - полагает он.

При этом дело Мифтахова Олег называет "провалом для ФСБ и федеральных телеканалов". "Сразу после задержаний они заявили о раскрытии террористической ячейки "Народной Самообороны", но на выходе у них нет никаких доказательств, никаких показаний, и вообще ничего, только талантливый математик, которого пытали, но на которого ничего нет", - пишет активист "Народной самообороны".

"Не уйду наверняка"

Днем 7 февраля, после отказа суда арестовать математика, адвокат Сидоркина сообщила, что он освобожден из балашинхинского изолятора, но его не может найти дядя. Буквально час спустя выяснилось, что Мифтахова снова задержали и доставили в отделение полиции Северного округа Москвы. Адвокат сказала, что теперь он стал подозреваемым по делу о погроме в офисе "Единой России".

О каком нападении на офис "Единой России" идет речь, пока не понятно. Как писала "Медиазона", в последнее время в Москве было два подобных случая. В феврале 2018 года трое неизвестных разбили окно офиса "Единой России" и бросили туда файер. Пожара не было. В октябре 2017 года похожее нападение произошло в Восточном округе города, где после атаки в офисе случился небольшой пожар.

Мифтахову грозит до шести лет лишения свободы по статье о незаконном изготовлении взрывчатки. По делу о погроме, который квалифицирован как хулиганство, максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

На суде по мере пресечения активистка Горбань крикнула Мифтахову, который стоял в клетке: "Надеемся, ты уйдешь вместе с нами!" "Думаю, что нет, - ответил ей Мифтахов, подумал немного и добавил. - Даже наверняка".