Женское обрезание: 200 млн операций, несмотря на запрет
Около 200 млн девочек и женщин, живущих сейчас на Земле, подверглись чрезвычайно болезненной процедуре женского обрезания (FGM), свидетельствуют данные ООН.
Хотя большинство женщин, перенесших эту калечащую операцию, живут в основном в странах Африки и Ближнего Востока, есть данные о случаях женского обрезания в странах Азии и Латинской Америки. В том числе такие операции проводились в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, заявляет ООН. Почти все эти случаи связаны с жизнью закрытых этнических групп и общин иммигрантов из стран Африки.
ООН призывает положить конец этой практике. 6 февраля объявлен днем нетерпимости к женскому обрезанию.
Женское обрезание может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в том числе и психических проблем. Женщины, подвергшиеся этой процедуре, сталкиваются с тяжелыми негативными последствиями калечащей операции на протяжении почти всей жизни.
"Мне сделали обрезание, когда мне было 11 лет", - рассказывает Бишара Шейх Хамо из Кении.
"Бабушка мне сказала, что обрезание обязательно для каждой девочки, это делает нас чистыми", - рассказывает Бишара. Однако ей не сказали, что из-за женского обрезания у нее будут нарушения менструального цикла, заболевание мочевого пузыря, высокая подверженность рецидивирующим инфекциям, а также что она сможет родить только с помощью кесарева сечения.
Сегодня она выступает против женского обрезания и принимает активное участие в кампаниях против этой практики в ее стране.
Что такое женское обрезание?
Женским обрезанием называют проводимое без медицинских показаний частичное или полное удаление внешних женских гениталий (головки клитора, больших и малых половых губ).
В мировом медицинском и правозащитном сообществах термин "женское обрезание" не используется c 1980-х годов. Обычно эту операцию называют "нанесением увечий женским гениталиям" и "калечащей операцией на женских половых органах".
Омния Ибрагим, блогер из Египта, перенесла эту операцию и говорит, что для нее это было очень болезненным опытом. По ее словам, такая операция очень негативно влияет на личную жизнь и на самоощущение женщины.
"Ты как кусок льда. Ты ничего не чувствуешь, ты не любишь, и у тебя нет желания", - говорит она.
По словам Омнии, она страдает от тяжелых психологических последствий этой операции всю взрослую жизнь. Она говорит, что "тело связано с сексом, а секс - это грех". "Для меня мое тело стало проклятием", - говорит она.
"Я привыкла спрашивать себя: действительно ли ненавижу секс, потому что меня учили бояться этого, или я действительно к нему безразлична?" -говорит Омния.
По словам Бишары, кроме нее в "операционной" были еще четыре девочки, которым также должны были сделать обрезание.
"Мне завязали повязку на глаза. Связали мне руки за спиной. Мои ноги были раздвинуты, и они сделали разметку для операции", - говорит она.
"Через несколько минут я почувствовала острую боль. Я кричала, орала, но никто не слышал меня. Я попыталась освободиться, но меня крепко держали за ноги", - вспоминает Бишара.
По ее словам, это было душераздирающее воспоминание.
"Это одна из самых жестоких медицинских процедур, и очень негигиеничная. Они использовали одни и те же лезвия, делая операцию нескольким девочкам", - говорит Бишара.
Единственное обезболивающее и заживляющее средство - травы. "Они связали мне ноги, как козленку, и стали натирать меня травами. Затем то же самое сделали и с другой девочкой, и со следующей", - рассказывает Бишара.
Хотя женское обрезание запрещено во многих странах, эту операцию продолжают делать в некоторых регионах Африки, Азии и Ближнего Востока. А также в других странах, где живут общины иммигрантов из стран, где практикуется подобная операция.
Четыре типа женского обрезания
Тип I. Клитородектомия. Предполагает полное или частичное удаление клитора.
Тип II. Удаление клитора и малых половых губ.
Тип III. Инфибуляция. Операция, при которой отрезаются либо малые половые губы, либо большие, затем плоть сшивается, таким образом закрывается клитор, отверстие уретры и вход во влагалище. Оставляется только небольшое отверстие для мочеиспускания.
Эта практика особенно болезненна и опасна в связи с высоким риском возникновения инфекционного заражения. Фактически часто происходит так, что при такой операции оставляется слишком маленькое отверстие, из-за чего становится невозможен половой акт, также может возникнуть много сложностей при родах, которые будут угрожать как здоровью матери, так и ребенка.
Тип IV. В эту группу объединяются все другие калечащие практики: прокалывание, выскабливание и прижигание клитора или области гениталий.
Зачем делают эту операцию?
Чаще всего в качестве причины проведения операции называются некие социальные нормы, религиозные убеждения, неправильные представления о гигиене. Это также считается одним из способов сохранить девственность и условием для заключения брака в некоторых культурах.
Иногда женское обрезание становится своеобразным обрядом инициации - вступлением во взрослую жизнь. В ряде стран девушке почти нереально выйти замуж, если ей не сделали эту операцию.
Хотя никакого положительного влияния на здоровье и гигиену такая операция не оказывает, однако в регионах, где практикуется женское обрезание, женщина, не подвергшаяся операции, считается нездоровой, нечистой и неподходящей для брака.
Часто женщинам проводят эту операцию против их воли. Подавляющее большинство врачей во всем мире сходятся во мнении, что эта операция по сути является насилием в отношении женщин и нарушением прав женщин. Кроме того, если принять во внимание, что часто такая операция проводится еще в детском возрасте, то ее можно считать насилием в отношении детей.
Где практикуется женское обрезание?
Поскольку эта тема является фактически табуированной, многие женщины не хотят говорить открыто о том, что они подверглись операции.
Юрист Шарлотта Праудман говорит, что по этой причине число женщин, подвергшихся операции, почти невозможно определить. Также сложность в ведении статистики связана с тем, что в тех странах, где делают эту операцию, девочки часто не посещают школу. Также они еще недостаточно взрослые, чтобы заявить о насилии.
Представленная выше карта была составлена исследовательской организацией The Woman Stats Project на основе данных, которые им самим удалось собрать, а также на основе статистики, представленной ООН и ЮНИСЕФ.
По данным ООН, большая часть операций по женскому обрезанию проводится в 30 странах Африки и Ближнего Востока. Также женское обрезание практикуется в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Случаи проведения операции в странах Западной Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии крайне редки и чаще всего относится к небольшим этническим группам или группам иммигрантов из стран, где практикуется обрезание.
Женское обрезание запрещено в Британии. Недавно виновной в нарушении закона была признана живущая в Британии уроженка Уганды, которая позволила сделать обрезание своей трехлетней дочери. Приговор женщине будет вынесен 8 марта.
Во многих странах, где практикуется женское обрезание, под запретом даже обсуждение это темы. Иногда это связано с боязнью услышать критику со стороны "чужих".
В тех странах, где женское обрезание запрещено, эта тема также табуирована, но уже из-за страха подвергнуться преследованию со стороны правоохранительных органов.
Фонд "Правовая инициатива по России" в 2016 году опубликовал доклад, в котором говорилось, что в дагестанских селах продолжают активно практиковать женское обрезание. По данным фонда, процедура женского обрезания сохранилась в основном в труднодоступных поселениях горных и равнинных районов Дагестана.
Как говорили авторы доклада, операции в основном проводятся в кустарных условиях и часто приводят к серьезным психологическим проблемам у девочек и женщин.
При подготовке исследования правозащитники столкнулись с целым рядом трудностей, главной из которых было нежелание местных жителей говорить на эту тему.