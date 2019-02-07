Колективос: как работают отряды тех, кто готов умереть за Мадуро

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оппозиция в Венесуэле утверждает, что правительство Николаса Мадуро прибегает к помощи вооруженных группировок

В обшарпанном здании в одном из пригородов Каракаса Уго Чавес до сих пор живее всех живых. В главном зале стоит статуя этого бывшего президента Венесуэлы в полной военной форме и словно приветствует всех входящих.

На стене - фото улыбающегося Чавеса на желто-сине-красном фоне - в цветах национального флага. Тут же стоит большой стол, за которым часами заседает со своими людьми мужчина, представившийся нам как Суберо.

Суберо предан Чавесу уже несколько десятилетий, и дело не только в идеологии. 4 февраля 1992 года нынешний 47-летний сержант в отставке принял участие в организованной Чавесом попытке свергнуть правившего тогда президента Карлоса Андреса Переса.

Попытка переворота провалилась, и Суберо вместе с Чавесом и другими путчистами провели несколько лет в тюрьме.

Но это никак не подорвало веру Суберо в правоту Чавеса.

Сейчас он возглавляет одну из десятков групп, которые в Венесуэле называются "колективос" (colectivos). Члены "колективос" считают себя верными защитниками так называемой боливарианской революции Чавеса и клянутся в верности его преемнику, нынешнему президенту Николасу Мадуро.

Мадуро подвергается сильному давлению оппозиции и многих стран, призывающих его уйти в отставку и назначить досрочные президентские выборы.

Почти все страны Южной Америки, Европы, а также США и Канада больше не признают Мадуро легитимным президентом страны.

Но Суберо и другие члены его комитета, неслучайно названного "4 февраля", горой стоят за Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

"Я готов сражаться до самой смерти", - говорит Суберо.

"Иностранное вмешательство"

Венесуэльские "колективос" возникли во времена правления Чавеса и при поддержке властей быстро распространились по всей стране.

Официально они помогают правительству в оказании социальной помощи населению и насчитывают, как полагают, несколько тысяч человек.

Но представители оппозиции и правозащитники обвиняют "колективос" в том, что они превратились в вооруженные формирования и нередко силой устанавливают контроль над определенными районами, нападают на критиков правительства, протестующих и журналистов.

Правообладатель иллюстрации Kevin Jordan Image caption Суберо утверждает, что готов воевать и умереть за Мадуро

Недовольство правительством Мадуро среди населения растет из-за коллапса экономики и повсеместного дефицита продовольствия и лекарств.

Многие опасаются эскалации насилия на улицах, если к событиям подключатся вооруженные члены "колективос" и лояльные Мадуро силы безопасности.

Согласно данным ООН, за одну лишь неделю в январе в Венесуэле были убиты не менее 40 человек, в большинстве случаев в результате действий сил безопасности и сторонников Мадуро.

Суберо, который отказался назвать свое настоящее имя, убежден, что кризис в стране раздувается из-за рубежа. Именно это заявляют как сам Мадуро, так и его сторонники.

Они также утверждают, что иностранные державы готовятся к вторжению в Венесуэлу.

Правообладатель иллюстрации Kevin Jordan Image caption Хорхе Навас также готов взять оружие в руки

"Я готов воевать", - говорит Суберо, стоя перед этажеркой, уставленной статуэтками святых и висящими на стене плакатами с портретом другого своего героя, Симона Боливара. Уго Чавес называл Боливара, добившегося независимости Венесуэлы в XIX веке, источником вдохновения для своей революции.

В полутемной соседней комнате стоит телевизор, который всегда настроен на государственный канал, который почти всегда рассказывает о Николасе Мадуро и его делах.

На этот раз канал транслирует эмоциональную речь Диосдадо Кабельо, одного из самых известных чавистов. Тот предупреждает товарищей, что стране грозит иностранное вторжение.

Перед экраном сидит Хорхе Навас, он тоже член "колективос" и убежденный сторонник Мадуро.

"Мы - вооруженное формирование, и когда придет время, возьмем оружие в руки", - говорит Навас. Обычно члены "колективос" отрицают, что прибегают к насилию.

Несколькими днями ранее Николас Мадуро сказал, что Венесуэле угрожает гражданская война.

Он также предупредил президента США Дональда Трампа, чье правительство поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, что в случае военной интервенции он может столкнуться с новым Вьетнамом.

Хуан Гуайдо назвал сравнение с войной во Вьетнаме выдумкой.

Разговоры о перевороте

Сомбра (это тоже не настоящее имя. По-испански оно означает "Тень") - член другого коллектива под названием "Война до смерти" (Guerra a Muerte). Это отсылка к декрету Боливара 1813 года во время войны за независимость Венесуэлы.

Сомбра считает, что проблемы, возникшие перед Венесуэлой, или, как он ее называет, "прекрасной страной", возникли лишь потому, что люди не признают "огромное наследие вечного командира" - Чавеса.

Правообладатель иллюстрации Kevin Jordan Image caption Сомбра готов защищать революцию до последней капли крови

Сомбра параллельно работает охранником. По его словам, Мадуро - легитимный президент, несмотря на то, что многие как в самой Венесуэле, так и за рубежом считают выборы прошлого года подтасованными и неконституционными. Сомбра убежден, что попытки оппозиции сместить Мадуро есть не что иное, как попытка государственного переворота.

"Мы хотим разрешить все вопросы путем диалога. Но, само собой, я отдам свою жизнь ради революции", - говорит он.