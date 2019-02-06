Македония вступает в НАТО. Разговоры о "руке Москвы" затихают

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Глава МИД Северной Македонии Никола Димитров и генсек НАТО Йенс Столтенберг на церемонии 6 февраля в Брюсселе

Бывшая югославская республика Македония, сменив по договору с Грецией свое название, добилась, наконец, приема в НАТО. 6 февраля в Брюсселе был подписан "протокол о вступлении", а окончательно вступление Македонии будет оформлено примерно через год.

Вступление еще одной славянской страны в НАТО многие политические обозреватели автоматически рассматривают как очередное поражение нынешнего российского руководства, которое считает противодействие расширению НАТО своей стратегической целью.

Однако, хотя некоторые западные политики и подозревали Россию в намерении сорвать соглашение между Македонией и Грецией, громких скандалов в Македонии, в отличие от Греции, в последние месяцы не было.

Так называемый протокол о вступлении Македонии в НАТО подписали в Брюсселе 6 февраля министр иностранных дел этой страны Никола Димитров и послы всех 29 стран альянса.

Теперь парламенты всех этих стран должны ратифицировать протокол, на что может уйти примерно год, и тогда Македония станет полноправным членом альянса. Первой уже через несколько дней протокол в качестве символического жеста ратифицирует Греция.

До прошлого года приглашение Македонии в НАТО и Евросоюз в течение многих лет блокировала Греция: она требовала от северных соседей отказаться от своего имени, поскольку в составе греческого государства есть провинция Македония.

Прошлым летом премьер-министры двух стран заключили компромиссное соглашение, согласно которому Македония переименовывается в "Республику Северная Македония".

В начале этого года соглашение утвердили парламенты обеих стран, после чего и состоялась церемония в Брюсселе.

Затихающий голос России

Когда блок НАТО в июле прошлого года, после подписания соглашения с Грецией, формально пригласил Македонию к переговорам, МИД России выступил с дежурным осуждением этого шага.

14 января, вскоре после ратификации соглашения парламентом Македонии, МИД России заявил, что это - "продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО".

Как долгое время писали и российские, и балканские комментаторы, Россия была недовольна движением Македонии в евроатлантические структуры не только потому, что считает НАТО своим врагом, а славянские балканские страны - историческими союзниками, но и по той причине, что через Македонию должна был пройти газопровод "Турецкий поток".

Впрочем, Македония еще в 2015 году, при прошлом правительстве, заявила, что согласится на прокладку трубы, только если она будет согласована с Евросоюзом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Македонии большинство - за НАТО и ЕС. Демонстрация в 2018 году

"После соглашения между Грецией и Македонией и по мере приближения Македонии к полноправному членству в НАТО разговоры о роли России стали стихать. Лишь небольшие оппозиционные партии в Македонии продолжают развивать эту тему, остальные сосредоточились на НАТО, ведь, как показывают опросы общественного мнения, почти 80% населения - как сами македонцы, так и этнические албанцы - поддерживает этот шаг", - говорит обозреватель Сербской службы Би-би-си Александар Миладинович.

30 сентября в Македонии прошел референдум о соглашении с Грецией, и македонские сторонники евроинтеграции жаловались, что агитацией за бойкот референдума и против смены названия - то есть, по сути против снятия препятствий на пути в НАТО и ЕС - занимались многие пророссийские и просербские сайты и страницы в соцсетях.

Однако никаких скандалов, связанных с предполагаемым российским вмешательством, в последние месяцы в Македонии не было - в отличие от Греции, откуда в июле были высланы двое российских дипломатов. Они, по неофициальным данным, пытались сорвать договор между Афинами и Скопье.

Сразу после подписания соглашения в Македонии и Греции произошли беспорядки, и в толпе в Скопье был замечен лидер маленькой пророссийской партии "Единая Македония" Янко Бачев. Он размахивал македонским и российским флагами.

На этой неделе Бачев призвал послов Турции и Венгрии в НАТО не подписывать протокол о вступлении Македонии. Послы этих стран НАТО проигнорировали призыв помешать расширению НАТО.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Македонии есть и противники НАТО - это просербски и пророссийски настроенные граждане. Но их по опросам - меньшинство

Гарантия независимости

Многие балканские комментаторы считают, что бывшие югославские республики Черногория и Македония стремились в НАТО не в последнюю очередь для того, чтобы обезопасить себя от гипотетических покушений Сербии и других соседей на свою территорию, а также обеспечить внутреннюю стабильность.

"Я думаю, это одна из главных причин, по которой власти в Скопье приняли такое важное решение - чтобы прекратить то, что мы наблюдали годами: инциденты, теракты, политическое противостояние", - говорит бывший югославский дипломат Горан Свиланович.

Впрочем, внутренняя ситуация в Черногории и Македонии в силу этнического состава населения сильно отличается.

В Черногории, принятой в НАТО в 2017 году, против членства в альянсе настроена почти половина населения. В Македонии подавляющее большинство - за.

Карта почти закрашена

После вступления Македонии в Юго-Восточной Европе останутся только три страны вне НАТО: Сербия, Босния и Герцеговина, а также Косово.

Словения вступила в НАТО в 2004 году, Хорватия и Албания - в 2009, Черногория - в 2017 году.

Сербия сотрудничает с НАТО, но вступать в альянс пока не собирается. Против этого - большинство сербов, для которых блок НАТО был врагом и по ходу боснийской войны в первой половине девяностых, и во время бомбежек и интервенции в Косово в 1999 году.

Босния и Герцеговина является официальным кандидатом в члены НАТО, но ее вступлению мешает сопротивление составной части федерации, Республики Сербской.

Косово же - частично признанное государство, его не признают в том числе и четыре страны НАТО: Греция, Испания, Словакия и Румыния, и поэтому пока альянс не удовлетворил даже заявку Косова на присоединение к программе "Партнерство ради мира".

Чисто военное значение таких стран, как Черногория или Македония, для альянса невелико, и здесь гораздо важнее политический аспект: и НАТО, и вступающие в него страны считают, что таким образом расширяют зону стабильности и безопасности.

Словения и Хорватия - члены Еврсоюза, а остальные страны бывшей Югославии тоже стремятся в ЕС. Однако союз сейчас находится в таком состоянии, что невозможно предсказать, когда он сможет принять хоть одну новую страну, и сможет ли вообще.