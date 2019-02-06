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В ходе объявленной в 2018 году амнистии капиталов россияне раскрыли перед налоговой службой РФ более 10 млрд евро, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов. Можно ли говорить об успехе амнистии?

Речь идет только об остатках на счетах в иностранных банках, о которых раньше ФНС России не знала.

Фактически правительство впервые раскрывает "денежные" результаты второй налоговой амнистии, которая началась в марте прошлого года и должна была закончиться в феврале 2019 года.

Где теперь эти деньги?

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин уточнил, что эти деньги не были ввезены в Россию. "Никакой обязанности [возвращения активов] нет, но если ты станешь налоговым резидентом, то амнистия в 2019 году продолжится и по КИКам (контролируемым иностранным компаниям - Би-би-си) будет льгота", - добавил Антон Силуанов.

Власти сейчас разрабатывают способы, чтобы привлечь эти капиталы в Россию. В частности, Силуанов упомянул возможность регистрации компаний в новых "русских офшорах" - на острове Русский на Дальнем Востоке и на острове Октябрьский в Калининграде. При возвращении капитала в рамках амнистии россияне могут не платить с него налог на прибыль и на доходы физических лиц.

Амнистия, результаты которой представили Силуанов и Мишустин, уже вторая по счету. Первая проходила в 2015-2016 годах и не пользовалась большим спросом у бизнеса. Минфин раскрывал лишь количество поданных деклараций в рамках первой амнистии капитала - 7,2 тысячи. С ее помощью не удалось вернуть и 1% ежегодно выводимого из страны капитала, оценивает аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

6 февраля президент России Владимир Путин на форуме "Деловой России" предложил продлить амнистию капитала еще на год - до марта 2020 года. В ее рамках, как и в прошлый раз, будут действовать налоговые льготы на репатриированный капитал, а физлица, которые задекларируют капитал, будут освобождены от ответственности за "ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства", пообещал Путин.

Можно ли назвать вторую амнистию успешной?

"Бизнес поверил в амнистию", - прокомментировал глава ФНС Михаил Мишустин ее итоги.

Есть разные оценки того, сколько денег россияне хранят за рубежом. В августе 2017 года был опубликован отчет американского Национального бюро экономических исследований. Из него следовало, что в офшорах россияне хранят активы на сумму около 1 трлн долларов. Тогда в рамках амнистии капитала россияне раскрыли менее 1% этих средств.

По другим оценкам, за рубежом находится 300-500 млрд долларов капитала - это и корпоративный, и частный капиталы, говорит главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова. Тогда получается, что "раскрыто" менее 4%.

По оценке экономиста Тома Пикетти, который стал автором книг о неравенстве в России и большого исследования об эволюции богатства россиян, объем средств, которые россияне хранят в офшорах, превышает объем годового ВВП страны.

Еще одно сравнение: чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году составил 67,5 млрд долларов.