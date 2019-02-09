Правообладатель иллюстрации PA Image caption Статую Маргарет Тэтчер было решено установить на высоком постаменте из опасений вандализма

Местные власти города Грантем, расположенного в графстве Линкольншир, решили установить большую статую Маргарет Тэтчер.

Грантем - город небольшой, в нем проживает всего 30 тысяч человек, однако он может похвастаться двумя выдающимися уроженцами, Исааком Ньютоном и Маргарет Тэтчер.

Проблема в том, что статуя Тэтчер, так же как и сама "железная леди", вызывает у британцев самые противоречивые эмоции.

Поначалу ее планировали установить около зданий парламента в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Статую бывшего премьера создал скульптор Даглас Дженнингс. Сначала ее хотели поставить у парламента, но потом передумали

Возражений, однако, было много, и в итоге местный совет идею похоронил. Грантем был вторым очевидным местом, но и там особого согласия не наблюдалось.

В отчете, заказанном местным советом по поводу того, устанавливать статую или нет, говорилось следующее: "Противоречивая природа политической карьеры и политического наследия Маргарет Тэтчер означает, что статуя может стать жертвой вандализма".

В результате было принято решение установить трехметровую статую на четырехметровом гранитном постаменте, чтобы потенциальным хулиганам было сложно до нее добраться.

Маргарет Тэтчер умерла более пяти лет назад, а свою политическую карьеру закончила почти 30 лет назад. Почему же ее личность и наследие до сих пор вызывают такую противоречивую реакцию?

Правообладатель иллюстрации Dan Kitwood Image caption Демонстрации после смерти Тэтчер. На плакате написано: "Чистое зло"

Об умерших - ничего, кроме хорошего?

Баронесса Тэтчер скончалась в 2013 году в возрасте 87 лет. Со времени ее премьерства прошло 23 года. Последние годы жизни она страдала от деменции: например, приходилось чуть ли не каждый день напоминать ей, что ее муж уже умер.

Почему же смерть пожилой женщины взволновала некоторых британцев до такой степени, что они, отказавшись от установленного веками принципа не говорить об умерших ничего плохого, стали радоваться?

Правда, тех, кто откровенно выражал свою ненависть к бывшему премьеру, было не так уж много, но их голос был очень и очень громким.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев. Обоих в других странах любили больше, чем в собственных

Нет пророка в своем отечестве

История иногда выделывает странные кульбиты.

В свое время Тэтчер сказала: "Мне нравится господин Горбачев. Я думаю, что мы сможем работать вместе". Но как многие россияне считают, что последний советский генсек виновен в разрушении великой державы, так и немалое количество британцев винит Тэтчер в полном презрении к общественному благу и в том, что она была главной движущей силой, проталкивающей безжалостный капитализм.

При этом любопытно, что вам практически не удастся найти людей, которые бы относились к ней равнодушно: Тэтчер вызывает как сильную любовь, так и ненависть.

Недаром в комментариях на англоязычном сайте Би-би-си к статье о статуе в городе Грантем половина респондентов сокрушается, что сейчас в британской политике нет новой Тэтчер.

Уж она бы "показала этим юнкерам и барнье, где раки зимуют, и вытащила бы страну из ЕС под звуки фанфар и с гордо поднятой головой, пишут одни.

Другая половина говорит, что к статуе можно будет приводить внуков, чтобы показать им, как выглядела женщина, разрушившая традиционный жизненный уклад британцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генеральный секретарь профсоюза шахтеров Артур Скаргилл во время демонстрации против закрытия шахты в Стоуке. Один из демонстрантов нацепил маску Тэтчер

Шахтеры, металлурги, профсоюзы

Премьеры приходят и уходят. Большинство скатывается до уровня небольшой ссылки в исторических трудах, единицы остаются в народной и политической памяти навсегда.

Уинстон Черчилль провел страну через войну, Маргарет Тэтчер смогла навсегда поменять экономическую структуру британской жизни.

Когда Тэтчер стала премьером в 1979 году, она нарушила одно из главных табу политической жизни того времени: она не стала вливать деньги в убыточные отрасли промышленности только для того, чтобы не допустить роста безработицы.

Число безработных за первые пять лет ее премьерства выросло с полутора до трех миллионов человек. Города и районы, благосостояние которых основывалось на тяжелой промышленности или добыче сырья, фактически превратились в экономически "мертвые" зоны.

Тэтчер свято верила в то, что в обязанности правительства не входит денежная поддержка компаний, не приносящих доходов.

Ее экономические реформы мощным катком прошлись по промышленным районам, вызвав резкий скачок безработицы и такое же резкое падение доходов населения.

Проведенная под ее руководством кампания по приватизации транспортных и инфраструктурных отраслей привела к резкому росту цен.

Ее считали главным разрушителем столпов, на которых покоилось благосостояние британского рабочего класса: тяжелой промышленности, профсоюзов, социального жилья и социального страхования.

В результате ее винили во всех бедах. Нет работы? Тэтчер закрыла предприятия. Нет бесплатного жилья? Тэтчер его продала. Нет бесплатного молока в школах? Тэтчер отобрала его у детишек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторым шахтам повезло - они превратились в музеи, так что туристы приносят хоть какой-то доход

Король уголь? Король умер

Больше всего Тэтчер и по сей день проклинают в угольных районах, где, как считается, именно ее реформы привели к полной, или почти полной остановке шахт.

Вот немного статистики: в начале премьерства "железной леди" в Соединенном Королевстве работало 230 тысяч угольных шахт, в конце - только 57 тысяч.

Сейчас их осталось меньше шести.

Правда, Тэтчер просто положила конец процессу, который и так шел, начиная с 20-х годов XX века. Между 1920 и 1980 годами число людей, занятых в британской угледобывающей промышленности, сократилось на миллион.

Image caption Кукла, изображавшая Маргарет Тэтчер в сатирическом телешоу Spitting Image ("Истинное сходство")

Неоднозначное наследие

Маргарет Тэтчер славилась своим авторитарным стилем работы. Популярное в 80-х годах сатирическое телешоу "Истинное сходство" (Spitting Image) отметило эту черту ее характера следующей репризой:

Маргарет Тэтчер со своим кабинетом приходит в ресторан. Официант спрашивает, что она будет есть.

- Мясо, - говорит премьер.

- А овощи? - спрашивает официант.

Тэтчер окидывает взглядом свой кабинет.

- Овощи тоже будут мясо.

Поэт и публицист Филип Ларкин как-то сказал о ней: "Ее огромная заслуга состоит в том, что она не побоялась сказать, что дважды-два - четыре. А это никогда не пользовалось популярностью".

Ее репутация "железной леди" укрепилась во время Фолклендской войны, когда она не поддалась на уговоры Рональда Рейгана "не унижать Аргентину" и решила отбить Фолклендские острова военной силой.

"Когда половина моей политической жизни тратится на всякую ерунду типа охраны окружающей среды, просто здорово наконец-то заняться настоящим кризисом", - сказала она сторонникам переговоров с Аргентиной.

К этому высказыванию можно относиться по-разному, но никто не станет спорить с тем, что характера ей было не занимать.

Ее отношение к Евросоюзу, сконцентрированное в так называемой "Брюггской речи", до сих пор берется на вооружение сторонниками "жесткого брексита". Правда, при этом забывают, что Тэтчер была сторонницей общеевропейского рынка.

"Попытки подавить национальные чувства и сконцентрировать власть в центре европейского конгломерата, будут крайне вредны для поставленных нами целей. Европа будет сильнее именно потому, что Франция остается Францией, Испания - Испанией, а Британия - Британией - со своими традициями, обычаями и национальной идентичностью. Попытка запихнуть их все в какую-то универсальную европейскую схему будет величайшей глупостью".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маргарет Тэтчер

Мало кто из политиков вызывает у соотечественников столь противоречивые чувства спустя много лет после окончания своего правления.

Впрочем, как говорили знавшие ее люди, она и при жизни мало обращала внимание на общественное мнение, а теперь ей вся эта суета и вовсе не страшна.