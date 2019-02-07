СМИ России: амнистия капиталов с третьего раза набрала популярность

В обзоре российских газет 7 февраля:

"Коммерсант": неожиданное предложение

Президент России Владимир Путин на заседании "Деловой России" объявил, что амнистия капиталов продлевается до 2020 года. "Коммерсант" называет такое заявление "хитом" выступления президента и большой неожиданностью - ведь при запуске амнистии капиталов в 2015 году эта акция называлась строго однократной.

Амнистия капитала: россияне раскрыли 10 млрд евро, но деньги в Россию не вернулись

Тем не менее, была объявлена и вторая волна, которая завершится в марте 2019 года. Вторая волна была вызвана неуспехом первой. А вот причины третьей - совершенно иные, пишет газета, они вызваны усилившимся желанием бизнеса раскрыться перед российскими властями в условиях "закручивания гаек" в зарубежных юрисдикциях.

Особенностью нового этапа станет и приглашение предпринимателей к перерегистрации в запускаемых сейчас "внутренних офшорах" в Калининграде и Владивостоке.

Во время первой амнистии всем желающим было предложено подавать налоговикам спецдекларацию с информацией об имуществе (земля и другая недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доли в бизнесе), о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и о счетах в зарубежных банках. Декларантам был обещан режим налоговой тайны и освобождение от ответственности всех видов, платить налоги с раскрытых активов не требовалось.

Во второй раз гарантии безопасности были такие же, что и на первом этапе. Задекларировать можно было и уже закрытые счета, налоги от раскрытия платить по-прежнему не требовалось (за исключением налогов с прибыли и имущества КИК). Безналоговая ликвидация КИК также была продлена до 1 марта 2019 года.

Юристы, работающие с "офшорными" клиентами, рады продлению кампании. "По нашим наблюдениям, основанным прежде всего на обращениях клиентов, поток желающих амнистироваться вырос в этот раз по сравнению с прошлой амнистией, - сказал управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Андрей Гольцблат. - Амнистию обязательно надо продлевать. Самое главное, - чтобы государство сдержало слово, в противном случае доверие, наверное, будет подорвано навсегда. С другой стороны, россиянам стало неуютно в других юрисдикциях, и мы видим это по нашим клиентам".

По словам руководителя группы по оказанию услуг международного налогообложения KPMG в России и СНГ Анны Воронковой, "еще одно продление амнистии, пожалуй, имеет не много аналогов в международной практике".

"Однако с учетом усиленного "закручивания гаек" в иностранных юрисдикциях - санкционных ограничений, отмены льготных режимов, необходимости с 1 июля 2019 года создавать реальное экономическое присутствие и управлять компаниями с территории офшорных юрисдикций, которые традиционно использовались российским бизнесом, - амнистия вполне может оказаться востребованной и в 2019 году", - заключает эксперт.

"Ведомости": свидетель стал осужденным

Первый реальный приговор последователю "Свидетелей Иеговы" комментируют "Ведомости". Суд в Орле в среду приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании и последователя "Свидетелей Иеговы Денниса Кристенсена за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения.

Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм

Издание пишет, что это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Адвокат Кристенсена Антон Богданов сказал, что собирается обжаловать приговор: "Об УДО мы сможем просить уже 26 мая этого года. Но главная задача для нас - это апелляция и полное оправдание. У нас иногда за убийства без отягчающих обстоятельств дают такой срок. А в данном случае человек лишился свободы за свои религиозные убеждения".

Газета напоминает, что организация оказалась под запретом в апреле 2017 года. По данным "Мемориала", не менее 81 свидетеля преследуется по ст. 282.2, из них 30 человек находятся под стражей и 23 - под домашним арестом. В декабре 2018 года президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) предлагал "внимательно разобраться" в ситуации со "Свидетелями Иеговы": "Они тоже христиане, за что их преследовать - я тоже не очень понимаю".

Суд мог дать срок ниже низшего предела, реального срока не давали еще никому из свидетелей, говорит руководитель центра "Сова" и член СПЧ Александр Верховский. "Загадка - почему Кристенсен подвергся такому преследованию. Ощущение, что он кому-то лично перешел дорогу", - считает эксперт.

Верховский полагает, что рациональной причины для преследования нет. Возможно, кто-то из властей имеет на них зуб. Масштабная кампания против них началась в 2009 году с подачи генпрокурора, но он не может двигать эту машину один, "эти дела всегда ведет ФСБ".

Ранее свидетелям Иеговы не выносили таких суровых приговоров, подтверждает религиовед Роман Лункин. По его мнению, это показательный приговор и для российских верующих, и для иностранных миссионеров: "Вероятно, приговор вызовет реакцию в Евросоюзе, будет поднят вопрос о преследовании верующих в России, и, возможно, это станет идеологическим обоснованием для новых санкций".

"Известия": бесконтактная оплата стала популярной

Бесконтактные платежи смартфоном начинают вытеснять традиционный способ расчета банковскими картами, пишут "Известия". По итогам прошлого года количество трансакций с помощью телефона выросло в пять раз - почти до 133 млн, говорится в совместном исследовании Альфа-банка и сотового ритейлера "Связной"-"Евросеть".

За 2018 год россияне купили 11 млн смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, потратив на это более 300 млрд рублей. По мнению экспертов, в этом году популярность таких платежей будет возрастать, а в течение ближайших 10 лет умные мобильники поставят пластиковые карты на грань исчезновения.

Главная причина такого роста популярности платежей смартфонами - это простота, удобство и даже влияние моды, отметил директор по цифровому бизнесу банка "Восточный" Алексей Казаков. Также, по его словам, в 2018 году некоторые банки делали специальные условия по бонусам и кэшбэку при таких расчетах.

Многие люди больше не носят с собой кошельки и портмоне, поскольку и платежные, и дисконтные карты физически уже не нужны, заявил замруководителя дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин. Их все можно держать в телефоне. Также нередки случаи, когда клиент просто забывает кошелек с картами дома и ему нужно расплатиться.

На рост популярности NFC-платежей влияют и производители смартфонов, которые обеспечивают всё большее количество моделей этим функционалом, добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

Однако у такого тренда есть и свои минусы, предупредил Евгений Гладилин. У граждан снижается самоконтроль, и они совершают больше покупок, чем им необходимо. Ведь такой "игровой" способ оплаты стимулирует увеличение количества трат.

Что еще почитать:

О квартире жены главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова рассказывает Forbes. Журнал со ссылкой на расследование оппозиционного политика Алексея Навального пишет, что жена высокопоставленного чиновника владеет квартирой стоимостью около 5 млрд рублей рядом с Красной площадью.

Падение реальных доходов, неуверенность в рынке труда и инфляция давят на потребительские настроения россиян, пишет "Коммерсант". За октябрь-декабрь 2018 года соответствующий индекс упал с 67 до 65 пунктов, вплотную подойдя к историческому минимуму 2016 года. Бизнес отмечает снижение продаж и среднего чека, а потребителей больше всего волнует рост цен на еду.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.