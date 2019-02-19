Чубайс, восстание, экстремизм: жизнь и уголовные дела полковника Квачкова

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Утром 19 февраля по решению суда в Мордовии отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба России Владимир Квачков вышел на свободу.

Ему изменили приговор в связи с декриминализацией "экстремистской" статьи, по которой он был осужден на полтора года тюрьмы.

Квачкова встречала жена, а также еще около 30 человек, включая журналистов. Когда отставной полковник вышел из ворот, к нему подошёл мужчина, приехавший из Петербурга. "Разрешите вам поклониться в ноги", - сказал он и встал на колени. "Я к такому не привык", - ответил Квачков и тоже встал на колени перед этим человеком.

Полковнику в отставке Владимиру Квачкову 70 лет. Он участвовал в афганской войне, конфликтах в Азербайджане и Таджикистане. Последний военный конфликт, по словам одного из участников тех событий, помог прийти к власти нынешнему президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Квачков также участвовал в операциях в Дагестане и Чечне.

Он командовал бригадой спецназа ГРУ, а в социальной сети "ВКонтакте" есть посвященная ему группа, в которой состоят 13 тысяч участников.

Последние 14 лет его имя появлялось в СМИ преимущественно в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами. Русская служба Би-би-си рассказывает об одном из самых известных в националистических кругах человеке.

Покушение на Чубайса

Полковник Квачков стал широко известен в 2005 году, когда его заподозрили в покушении на Анатолия Чубайса, который на тот момент возглавлял энергетическую компанию РАО "ЕЭС России".

Покушение на Чубайса было совершено 17 марта 2005 года на выезде из поселка Жаворонки в Одинцовском районе Подмосковья. На пути следования его кортежа сработало самодельное взрывное устройство, а затем автомобиль обстреляли из автоматов. Чубайс в результате покушения не пострадал.

В покушении на Чубайса заподозрили Квачкова. Автомобиль полковника был замечен в нескольких сотнях метрах от места покушения. В тот же вечер полковник был задержан, при обыске у него нашли внушительный арсенал оружия и боеприпасов.

На следствии он утверждал, что оказался в районе покушения случайно - якобы подвозил своего сына. Обвинение же было уверено, что Квачков-старший в автомобиле ждал остальных участников покушения, среди которых был и его сын Александр. Позже сын скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Квачкову-старшему же, находясь под следствием, удалось дважды баллотироваться в Госдуму на довыборах в одномандатных округах Москвы. В Преображенском округе в 2005 году он занял второе место, набрав 28,9%. В Медведковском округе год спустя ему отказали в регистрации. В знак протеста против такого решения Квачков объявил голодовку в СИЗО.

Вскоре после этого дело о покушении на Чубайса передали в суд.

На скамье подсудимых, помимо Квачкова, оказались бывшие десантники Роберт Яшин и Александр Найденов, а также историк Иван Миронов.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Владимир Квачков в Московском областном суде

В суде Квачков заявил, что найденные у него в гараже боеприпасы ему подбросили таджики, которые делали ремонт у него в квартире. На вопрос, что, кроме патронов, могли еще они хранить в его гараже, отставной полковник ГРУ ответил: "На это могут ответить только таджики. А я русский".

"Спаси бог наших присяжных!"

Квачков утверждал, что Чубайс инсценировал покушение на себя, а его назначили виновным" из-за его взглядов. На тот момент полковник в отставке называл себя "русским христианским националистом", состоял в патриотическом националистском "Военно-державном союзе".

"Все произошедшее, в том числе пребывание в тюрьме, расцениваю как испытание моей православной веры и офицерской воли. Я - русский офицер и обязан стойко, с достоинством переносить все тяготы и лишения военной службы по защите Отечества, в том числе находясь в плену", - заявил он в интервью Александру Проханову, опубликованному на "Эхе Москвы" в октябре 2005 года.

Утверждая, что Россия "оккупирована инородческой властью", Квачков тогда добавил, что "уничтожение любых иностранных захватчиков и пособников оккупантов, в том числе в экономической области, есть долг и священная обязанность каждого офицера, солдата, любого воина".

"Официально заявляю: многочисленные сообщения в средствах массовой информации, что полковник запаса Квачков якобы не признает себя виновным, не соответствуют действительности. Я считаю, что нет события преступления и никакой вины здесь быть не может", - сказал вскоре после своего задержания в интервью Квачков.

В 2008 году все четверо подсудимых были оправданы третьим составом суда присяжных (предыдущие два состава были распущены). Присяжные пришли к выводу, что покушение было реальным, но подсудимые к нему не причастны.

"Суд присяжных - единственный оставшийся в России суд, а не судилище. Спаси бог наших присяжных!", - заявил тогда Квачков, выходя из здания суда.

"Чем вы будете заниматься?" - спросили Квачкова журналисты. "Доведу недоделанные дела до конца", - ответил он. Возникла пауза. "Диссертацию допишет", - подсказал кто-то", - так описывает журналист Андрей Стенин в "Gazeta.ru" первые минуты после выхода Квачкова из здания Мособлсуда.

В первый день после выхода из-под стражи в 2008 году Квачков в интервью Сергею Пархоменко на "Эхе Москвы" заявил, что "не хотел убивать" Чубайса, однако "желал бы, чтобы он предстал перед судом и его повесили бы". Он добавил, что уничтожение Чубайса для него преступлением не является, и что Россия "оккупирована еврейской мафией".

Вскоре Квачков заявил о планах создания народного ополчения для "спасения России" в случае агрессии. Он добавил, что России понадобится армия, так как "надвигается глобальный передел мира, ресурсов". "Это все общеизвестные факты", - добавил он.

Квачков позже обратился в суд с просьбой обязать прокуратуру Московской области принести ему публичные извинения за незаконное уголовное преследование по этому делу. Мособлсуд в 2012 году частично удовлетворил его просьбу, отказав только в части требования распространить извинения в СМИ. Тверской суд Москвы в свою очередь обязал минфин выплатить Квачкову компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

В Москву на танках

22 декабря 2010 года Верховный суд признал оправдательный приговор Квачкову законным. На следующий день после решения Верховного суда Квачков был задержан оперативниками ФСБ в его московской квартире в доме на Бережковской набережной.

Силовики отвезли Квачкова в Лефортовский суд, который отправил его под арест по обвинению в "попытке вооруженного переворота и содействии террористической деятельности". Дело имело гриф "секретно".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Владимир Квачков в Лефортовском суде Москвы

Во время обыска в квартире Квачкова нашли почти 200 тысяч рублей и 10 тысяч долларов наличными, коробки с SIM-картами, лист с расписанием электричек Москва - Сергиев Посад, газеты националистического толка, рацию, травматические пистолеты и патроны к ним, а также нож с гравировкой "Владимиру Васильевичу от офицеров Тольятти".

По версии следствия, Квачков с соратниками планировал вооруженное восстание, которое должно было начаться в городе Ковров Владимирской области. По мнению оперативников, отставной полковник ГРУ собирался захватить оружие в нескольких воинских частях, а затем на танках въехать в Москву и захватить власть. Вместе с Квачковым на скамье подсудимых оказался 62-летний капитан МВД в отставке из Санкт-Петербурга Алексей Киселев.

Одним из главных доказательств по делу стала запись разговора нескольких соратников Квачкова, разрабатывавших план поездки в Ковров с разведкой и распределением средств. Соратниками Квачкова, по мнению следователей, были недовольные властью действующие и бывшие военные и другие силовики, состоявшие в "Народном ополчении имени Минина и Пожарского" (НОМП), которое возглавлял Квачков (движение было признано террористическим и запрещено).

Адвокаты Квачкова заявляли, что запись не может быть допустимым доказательством, потому что она была сделана, когда в отношении него расследовалось другое дело.

Суд начался в конце октября 2012 года. На этот раз процесс проходил без присяжных. Из-за секретности дела даже слушания о мере пресечения проходили в закрытом режиме. Лишь в середине процесса Мосгорсуд сделал заседания открытыми.

Свидетелями обвинения выступили в основном члены НОМП, которые рассказали о том, как разговаривали с Квачковым на тему смены власти в России.

"Мы собираем около тысячи человек, садимся на вооруженные танки. В течение полутора-двух часов они уже будут в городе. Им там по барабану все эти ОМОНы, СОБРы. Чего там, возле администрации (администрации президента) две бээмпэшки и возле ФСБ - все, проблем нет. И дальше мы объявляем о начале Третьей русской революции", - цитировал обвинитель в суде расшифровку разговора Квачкова с членом НОМП из Владивостока, полковником запаса Владимиром Каплюком (цитата по "Газете.Ru").

После этого, согласно зачитанной прокурором стенограмме, участники беседы решили, что билеты из Владивостока до Москвы в одну сторону (30 тысяч рублей) слишком дорогие, и обратно можно будет лететь на правительственном самолете.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpov/TASS Image caption Владимир Квачков в Московском городском суде

И Квачков, и Киселев свою вину в подготовке мятежа отрицали.

Квачков заявлял, что все обвинения против него не имеют оснований, так как в России, по его мнению, существует право на восстание. Он утверждал, что в законах не определены признаки, классифицирующие восстание, а русский народ в этом смысле имеет особые права. Найденные у него при обыске карты с отмеченными воинскими частями он объяснил "партизанскими учениями, чтобы быть готовыми на случай войны".

Суд в итоге согласился с доводами следствия, и в феврале 2013 года признал обоих подсудимых виновными в попытке госпереворота: Квачков получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Киселев - 11 лет.

Суд при этом не стал лишать осужденных воинских званий, так как из-за этого уменьшились бы их пенсии, на которые живут их семьи.

Анатолий Чубайс тогда написал в своем "Живом Журнале", что не имеет отношения к новому уголовному делу полковника. Он добавил, что не держит зла на осужденного и надеется, что суд был справедливым, учтя возраст и "прошлые заслуги" Квачкова. Однако Чубайса "не удивило", что Квачков готовил мятеж.

Позже Верховный суд смягчил приговор Квачкову с 13 до 8 лет заключения, убрав из приговора статью о содействии террористической деятельности. Киселеву снизили срок заключения с 11 до 5,5 лет.

В 2015 году организация "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" по решению суда была объявлена террористической, а книгу Квачкова "Кто правит Россией" признали экстремистской.

Терроризм и экстремизм

В марте 2016 года в отношении Квачкова, на тот момент отбывавшего срок, возбудили еще одно уголовное дело - на этот раз по части 1 статьи 205.2 УК ("публичные призывы к терроризму"). Поводом стал видеоролик к годовщине покушения на Чубайса, который Квачков записал на мобильный телефон в мордовской колонии годом ранее.

На видеозаписи Квачков рассказал о "подрывной деятельности мировой закулисы по разрушению России" и других явлениях, на которые, по его мнению, нужно реагировать "вооруженной борьбой". По версии ФСБ, заключенные передали ролик "лицам, находившимся на свободе", а те распространили его в интернете.

Позже действия Квачкова переквалифицировали с террористической статьи на экстремистскую 282-ю - "возбуждение ненависти либо вражды". Защита настаивала на его невиновности.

В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. Таким образом, Квачкову оставалось отсидеть еще два года - с учетом неотбытого срока.

7 февраля 2019 года суд в Мордовии изменил Квачкову приговор в связи с поправками в статью 282 УК, согласно которым уголовное преследование по этой статье стало возможным только в том случае, если до этого человеку уже выносилось административное наказание за экстремизм.

Ходатайство об изменении приговора в связи с поправками подала в суд сторона защиты Квачкова. Прокуратура поддержала эту просьбу.

"Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", - написал в своем "Фейсбуке" Анатолий Чубайс.