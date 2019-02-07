Gucci сняла джемпер с продаж из-за обвинений в расизме

Правообладатель иллюстрации Gucci/Spring

Модный дом Gucci попал в центр расистского скандала. Выпущенный брендом свитер раскритиковали за то, что он напоминает "блэкфейс" - чёрный грим белых актёров, изображавших афроамериканцев.

Лыжный джемпер покрывает нижнюю половину лица. А красный вырез в форме губ, по задумке дизайнеров, должен был ложиться на настоящие. Стоила эта вещь 890 долларов.

Огромное количество пользователей соцсетей посчитало такую одежду оскорбительной.

"Я отказываюсь верить в то, что НИКТО в @gucci не подумал, что это вызовет шквал обвинений в расизме... если только не каждый их сотрудник - полный балбес... что заставляет меня думать, что он сделали это специально... что, если это правда, делает их омерзительными циниками..." , - написал в "Твиттере" известный журналист и телеведущий Пирс Морган.

В своём официальном заявлении дом Gucci извиняется перед покупателями и говорит, что инцидент со свитером - та самая ошибка, из которой менеджмент собирается вынести серьезные уроки.

Бренды и политкорректность

В последнее время в похожие скандалы попадали и другие бренды.

В январе Prada запустила коллекцию товаров Pradamalia, в которой был и брелок с обезьянкой с гипертрофированными чертами, напоминавшими представителей негроидной расы.

А в ноябре прошлого года итальянский модный дом запустил рекламный ролик, в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу.

Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce & Gabbana, посчитав рекламу оскорбительной.

По замыслу авторов ролик должен был быть смешным, но их тут же обвинили в издевательстве над китайской культурой и насаждении уничижительных стереотипов.

Китайские знаменитости призывали бойкотировать бренд, в результате чего у бренда сорвалось крупнейшее в истории шоу в Шанхае.

Те же D&G весной 2016 года расстроили общественность парой сандалий. Обувь стоила больше 2 тыс. долларов и продавалась как "рабская сандалия с помпонами". Название пришлось поменять после протестов.

В России мало кому приходилось извиняться за блэкфейс. Но однажды издание "Афиша" принесло извинения за утемняющий кожу грим по случаю празднования Хэллоуина.

В комментариях не все оценили шаг тогдашнего главного редактора издания Даниила Трабуна: некоторые даже посчитали извинения троллингом, но он продолжил отстаивать свои позиции в общении с подписчиками.