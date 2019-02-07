Фото: жители Сибири запустили флешмоб #дубакчеллендж
На Урале и в Сибири уже несколько недель не спадают сильные морозы - в некоторых регионах температура опускается ниже -50 по Цельсию. Экстремальные холода вдохновили местных жителей на живописные фотографии с хэштегом #дубакчеллендж.
Участники флешмоба выходят на мороз с кружкой кипятка в руке и выплескивают горячую воду в воздух. В результате вода мгновенно замерзает и падает на землю уже в виде крохотных льдинок.
К акции уже присоединились жители Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Новокузнецка и других городов.
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Идея красиво вылить кипяток перед камерой на морозе изначально родилась у американских пользователей. В январе в некоторых штатах Среднего Запада США также установились рекородные морозы, хоть и не такие суровые, как в Сибири.
Сибиряки активно постят фотографии и видеозаписи с "застывающим кипятком" в "Инстаграме", "Твиттере" и других соцсетях.
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