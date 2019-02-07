Правообладатель иллюстрации Elena Deleske Image caption Елена Делеске из Тобольска решила поучаствовать в "Дубак челлендже" на фоне заката

На Урале и в Сибири уже несколько недель не спадают сильные морозы - в некоторых регионах температура опускается ниже -50 по Цельсию. Экстремальные холода вдохновили местных жителей на живописные фотографии с хэштегом #дубакчеллендж.

Участники флешмоба выходят на мороз с кружкой кипятка в руке и выплескивают горячую воду в воздух. В результате вода мгновенно замерзает и падает на землю уже в виде крохотных льдинок.

К акции уже присоединились жители Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Новокузнецка и других городов.

Идея красиво вылить кипяток перед камерой на морозе изначально родилась у американских пользователей. В январе в некоторых штатах Среднего Запада США также установились рекородные морозы, хоть и не такие суровые, как в Сибири.

Сибиряки активно постят фотографии и видеозаписи с "застывающим кипятком" в "Инстаграме", "Твиттере" и других соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Olga Shklyarova Image caption Кипяток земерзает в воздухе, даже если его выплеснуть из крупных емкостей. Фото: Ольга Шклярова, Екатеринбург

Правообладатель иллюстрации Nastya Starodubtseva Image caption Так называемый парадокс Мпембы гласит, что горячая вода может замрзнуть быстрее, чем холодная. Фото: Настя Стародубцева, Челябинск

Правообладатель иллюстрации Olya Kalinina Image caption Некоторые участники флешмоба разбрызгивают воду прямо на улицах города. Фото: Оля Калинина, Красноярск

Правообладатель иллюстрации Rinat Minkov Image caption Особенно красиво "Дубак челлендж" смотрится в лучах зимнего солнца. Фото: Ринат Минков

Правообладатель иллюстрации Alexander Borozdin Image caption Александр Бороздин из Нижневартовска решил разбрызгать воду таким образом, чтобы у него за спиной появились "крылья ангела"

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