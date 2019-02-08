Пресса Британии: пятый подозреваемый в "деле Скрипалей"

В обзоре британской прессы:

Дело Скрипалей: подозреваемых уже пятеро

В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери один за другим появляются новые подозреваемые. Накануне Daily Telegraph сообщила о третьем мужчине, предположительно прилетевшим из России. Теперь Daily Mail выходит с заголовком о четвертом и пятом подозреваемом.

Двое новых подозреваемых, сообщает газета, появились в деле одновременно. В марте прошлого года эти двое мужчин "притворились туристами", чтобы получить британскую визу, сообщили газете высокопоставленные источники в полиции.

По версии полицейских, двое новых подозреваемых прилетели в Британию отдельно от Александра Петрова и Руслана Боширова (СМИ писали, что их настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Их роль в операции была не столь значимой.

По словам источника газеты, полицейским удалось собрать больше информации о Сергее Федотове, которого накануне неофициально назвали третьим подозреваемым. Скотланд-Ярд продолжает поиск причастных к нападению.

Times,тем временем, пишет, что, по мнению Скотланд-Ярда, Федотов мог быть замешан в попытке отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году. Российские власти обвиняли Гебрева в поставке оружия на Украину.

Как сообщается, Сергей Федотов был в Болгарии примерно в это время. В Британию он прилетел за два дня до отравления Скрипалей.

Кто стоит за Хуаном Гуайдо

Поступок спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо, провозглашенного временным президентом Венесуэлы, позволил оппозиции преодолеть обычные для нее разногласия в борьбе с Николасом Мадуро.

Однако за приходом во власть молодого Гуайдо стоит ветеран венесуэльской оппозиции, который продолжает направлять ее действия, находясь под домашним арестом, пишет Guardian.

Взлету Гуайдо помог Леопольдо Лопес - бывший глава администрации зажиточного района Каракаса, который по-прежнему не теряет надежды стать президентом. Именно он основал партию "Воля народа", лидером которой сейчас является Гуайдо.

Лопес, выпускник Гарварда и дальний родственник героя освободительной войны Симона Боливара, находится под домашним арестом с 2017 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы после протестов 2014 года по обвинению в разжигании насилия. Позже приговор заменили на домашний арест. Лопесу запрещено говорить с журналистами. Его охраняют полицейские, которые каждые четыре часа фотографируют его с выпуском свежей газеты.

Лопес поддерживает контакт с оппозиционерами и американскими дипломатами через мессенджеры с шифрованием. С американскими политиками он общался через своих живущих в США друзей и знакомых.

Именно Лопес и его соратники сделали ставку на поддержку США и других стран в деле избавления от Мадуро. Независимые источники подтверждают, что представители Лопеса встречались с представителями Трампа несколько десятков раз, пишет газета. В феврале 2017 года его жена Тинтори Лопес встретилась с самим президентом США.

После избрания правых лидеров в Бразилии и Колумбии - Иван Дуке и Жаир Болсонаро обещали занять более жесткую позицию по отношению к Мадуро - кампания Лопеса и его сторонников активизировалась.

22 января Гуайдо позвонил вице-президент США Майк Пенс и пообещал ему, что Америка его поддержит.

Однако Лопес не оставляет своих президентских амбиций. По словам одного из его соратников по партии, роль Гуайдо сегодня заключается в том, чтобы обеспечить переход власти, а на свободных выборах "Воля народа" выдвинет основателя, Леопольдо Лопеса.

Дерипаска проиграл дело о рейдерстве в лондонском суде

Российский предприниматель Олег Дерипаска проиграл в Высоком суде Лондона спор с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным, пишет Daily Telegraph.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит "Трехгорная мануфактура". При этом доля Чернухина была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину, которая некоторое время занималась операционным управлением фабрикой. Однако затем отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились.

В 2010 году, бандиты, действовавшие, как утверждается, по поручению Дерипаски, захватили здание. Еще через два дня представители Дерипаски связались с Чернухиным в Лондоне и предложили выкупить его долю, пишет Telegraph.

В 2017 году лондонский арбитраж уже вынес решение по делу, обязав Дерипаску заплатить Чернухину 74 млн фунтов (около 6,6 млрд рублей), но адвокаты олигарха подали апелляцию и в прошлом году рассмотрение дела начал Высокий суд.