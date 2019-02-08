СМИ России: российское государство и здравый смысл несовместимы

В обзоре российских газет 8 февраля:

"Ведомости": несовместимые понятия

Газета "Ведомости" в редакционной колонке свежего номера комментирует реакцию властей на преследования религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. Поводом для материала послужил первый реальный срок для члена секты.

На этой неделе суд в Орле приговорил датчанина, последователя "Свидетелей Иеговы" Денниса Кристенсена к шести годам лишения свободы. Комментируя приговор, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. В первую очередь мы оперируем понятиями законности и незаконности".

Цитата дня: Песков о российском государстве и здравом смысле

Это, считают "Ведомости", предсказуемая реакция. "Песков, возможно сам того не желая, подтвердил, что отечественные законы и здравый смысл мало совместимы", - отмечает издание.

Причем силовики, по мнению газеты, не услышали явного сигнала "стоп", прозвучавшего от президента Путина, когда в декабре 2018 года тот назвал причисление отдельных религиозных организаций к террористическим "полной чушью". Силовики, отмечает издание, продолжают работать так, как считают нужным.

Госорганы и спецслужбы сосредоточили внимание на "Свидетелях", хотя это не единственная организация, специфически трактующая христианское учение, отмечает газета.

"Проповедуемый ими отказ от сотрудничества с властью может, вероятно, вызывать у нее раздражение, но считать их экстремистами на этом основании было бы саморазоблачительно. Силовики, вероятно, пытаются перевести спор в политическую плоскость, используя антиамериканские фобии руководства России, доказать, что "Свидетели" - проводники иностранного влияния и потенциальные агенты противника", отмечает политолог Алексей Макаркин.

"Ведомости" проводят параллели между этими задержаниями и преследованиями в СССР и нацистской Германии. "Свидетелей", пишут "Ведомости", преследовали и в нацистской Германии и франкистской Испании. "Но такие невыгодные ассоциации, похоже, мало кого смущают", - отмечает газета.

"Коммерсант": момент истины

Сроки строительства и окупаемость газопровода "Северный поток-2", возводимого "Газпромом", могут оказаться под угрозой, пишет в свежем номере газета "Коммерсант":

"Северный поток-2" может стать предметом открытого конфликта между самыми влиятельными странами ЕС - Францией и Германией.

Париж, до сих пор выступавший на стороне Берлина, неожиданно дал понять, что поддержит поправки к газовой директиве ЕС, голосование по которым пройдет сегодня, 8 февраля. Их принятие не остановит проект, отмечает "Коммерсант", но может замедлить его, а также поставит под сомнение окупаемость.

Если Франция присоединилась к сторонникам поправок, Германия вместе со своими союзниками по этому вопросу Австрией, Бельгией, Нидерландами, Грецией и Кипром уже не сможет заблокировать их дальнейшее рассмотрение. Спасти ситуацию могла бы нейтральная позиция Италии, говорят источники газеты, но в целом они настроены пессимистично.

Это голосование - момент истины для противников "Северного потока-2", считает газета. Уже в мае пройдут выборы в Европарламент, а затем начнется процесс смены состава Еврокомиссии - если не запустить процесс одобрения поправок до середины февраля, то шансы принять их в этом году исчезающе малы, считает газета.

В конце 2019 года как минимум первая нитка "Северного потока-2" должна быть проложена, что переведет его в разряд действующих проектов - для них в поправках предусмотрен значительно более мягкий режим регулирования. Источники "Коммерсанта" в Брюсселе говорят, что даже если сторонники газопровода проиграют 8 февраля, они будут стараться затянуть дальнейшее согласование.

По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, если поправки будут приняты в текущем виде, "Газпрому" придется отказаться от функции оператора газопровода и передать ее независимой компании. Также "Газпром" будет вынужден отказаться от половины мощностей газопровода, как это произошло с "Северным потоком-1".

Тогда окупаемость проекта окажется под угрозой, как и возврат 4,5 миллиардов евро, которые вложат в газопровод немецкие Uniper, Wintershall, австрийская OMV, англо-голландская Shell и французская Engie.

Но даже ограничение мощности на уровне 50% не станет для "Газпрома" катастрофическим, отмечает Белова, поскольку он сможет подать заявку на исключение, как по первому "Северному потоку". Но, добавляет эксперт, это означает неизбежное сохранение транзита через Украину и усилит переговорную позицию Киева нынешним летом.

РБК: формальный интерес

Об отношении россиян к политическому кризису в Венесуэле пишет РБК. Как выяснил ВЦИОМ, следит за ним более половины россиян - 57%, 14% из них - пристально.

При этом, 20% из тех, кто интересуется ситуацией вокруг Венесуэлы, считают происходящее в латиноамериканской стране провокацией со стороны других стран, в частности США. Еще 16% опрошенных характеризуют ситуацию в Венесуэле как "переворот и безвластие", а 3% - как "борьбу за ресурсы". Однако почти половина респондентов - 43% - затруднились назвать причину кризиса в Венесуэле.

Колективос: как работают отряды тех, кто готов умереть за Мадуро

Что происходит в Венесуэле и почему это важно для России

"На представляемой россиянами политической карте мира очевидным образом выделяются две страны дальнего зарубежья, где определяется реноме страны и проявляется столкновение интересов с партнерами-соперниками - Сирия и Венесуэла", - сказал РБК директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

Россиянам не совсем очевидны причины поддержки тех или иных правителей далекой латиноамериканской страны, поэтому у них более низкая информированность о ситуации в Венесуэле по сравнению с ситуацией в Сирии в периоды ее обострения.

Немалая часть граждан исходят из представления о том, что внутренние процессы не могут привести к качественным изменениям в стране, и приписывают перемены внешним силам, пояснил в беседе с РБК политолог, глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. По словам эксперта, к такому восприятию социальных потрясений россиян приучали государственные СМИ в течение последних 10-15 лет.

Глава холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что 20% россиян, оценивающих венесуэльский кризис как провокацию, - сравнительно низкий показатель. Учитывая повестку федеральных СМИ, которые обвиняют США в обострении ситуации в Венесуэле и во влиянии на оппозицию в этой стране, этот процент мог быть и больше, отметил он в беседе с РБК.

Михаил Виноградов считает, что сегодняшний интерес россиян к Венесуэле - формальный и он спадет, как только о ней перестанут говорить в новостях.

"Ведомости": граждане отследят нарушителей

У обычных россиян появится возможность лично поучаствовать в борьбе с нарушителями правил дорожного движения, сообщает газета "Ведомости": в минувший четверг Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании фото- и видеоматериалов граждан для наказания за нарушение ПДД.

Согласно законопроекту, внесенному правительством еще в октябре 2017 года, постановления об административных наказаниях можно будет выносить на основе присланных фото и видео без составления протокола. Для этого свидетели нарушения должны зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать соответствующее приложение.

Фиксировать таким способом граждане смогут, например, нарушение правил проезда через железнодорожный переезд, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непропуск машин со спецсигналами, нарушение правил остановки и стоянки.

Документ дает правовое основание для создания специальной программы и ее применения законопослушными водителями, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков: "Они и сейчас могут зафиксировать нарушение, написать заявление, приложить видео и отправить в ГАИ, которое составляет протокол и приглашает нарушителя. Спецпрограмма позволит делать это в упрощенной форме. Максимальная эффективность будет, если получится технически использовать видеорегистраторы автомобилей - только тогда мы добьемся мотивации для незаконопослушных водителей вести себя корректно".

Смысл проекта в том, что к фиксации нарушений подключаются граждане, говорит координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов: "Раньше это тоже было возможно, но нарушителей, по сути, не привлекали - максимум присылали повестки, чтобы человек пришел на группу разбора, а люди их игнорировали".

Сейчас же штрафы будут выписываться в автоматическом режиме, отмечает эксперт: "Как бы кто ни критиковал подобные приложения, мы понимаем, что есть люди, нагло нарушающие ПДД, а возможность быть обнаруженным в любой момент будет остужать горячие головы".

Но все зависит от того, как система будет работать, оговаривается Шкуматов: "В Москве в ходе эксперимента ограничились только парковкой, и полезное приложение превратилось в раздражающий фактор. Люди всю жизнь парковались в каком-то месте, формально нарушали, но никому не мешали - и тут пришли тинейджеры с фотоаппаратами и все это засняли". Если же речь будет идти о грубых нарушениях, то это приведет к увеличению порядка, считает он.

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Правительство выделит 20 млрд рублей на управление рунетом, пишет газета "Ведомости". Это деньги на создание новый структуры, которая будет отвечать за сети связи в критических ситуациях. Но правительство не предусматривало и не согласовывало никаких затрат на реализацию законопроекта об управлении рунетом, отмечает газета. По мнению Счетной палаты, законопроект потребует дополнительных бюджетных расходов и приведет к росту стоимости товаров и услуг.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си