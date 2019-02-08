Остап Бендер, дядя Митя, мэтр Роше и другие. Яркие роли Сергея Юрского в кино

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В пятницу, 8 февраля не стало народного артиста России Сергея Юрского. На счету выдающегося актера - десятки ролей в театре и кино, сильные режиссерские работы, озвучивание мультфильмов и зарубежных фильмов.

Сам о себе он говорил: "Я пришел в кино как клоун".

Одна из первых ролей Юрского в кино - Чудак в комедии 1961 года "Человек ниоткуда".

Цитата из фильма:

- Ты можешь меня зарезать, но зачем же издеваться?

Потом была "Республика ШКИД". 1966 год. Сергей Юрский - в роли интеллигентного, обаятельного и вдохновленного Викниксора, Виктора Николаевича Сорокина, директора школы-коммуны имени Достоевского.

Цитата из фильма:

- Музыку любите, а на инструменте неприличное слово нацарапали…

1968 год. На экраны выходит экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

Сергей Юрский сыграл звездную роль Остапа Бендера. Его Остап бесконечно обаятелен, остроумен, мужественен и обезоруживающе предприимчив. Носит клетчатый пиджак, пыльные штиблеты и выразительно стреляет глазами.

Цитата из фильма:

- Только я умоляю вас: не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку!

- Кто такой Студебеккер? Это родственник, папа ваш Студебеккер? Знаток! Убивать надо таких знатоков.

В 1979 году зрители познакомились с героем Юрского в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Актер сыграл Ивана Сергеевича Груздева, главного подозреваемого по делу об убийстве собственной жены.

Цитата из фильма:

- Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил: очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет.

1982 год. Авантюрная комедия с детективным уклоном "Ищите женщину". Сергей Юрский сыграл роль хозяина нотариальной конторы, сурового мэтра Роше.

Цитата из фильма:

- Мадемуазель Алиса, у вас начались видения, как у Жанны д'Арк.

- Дорогая, год свиньи - это, несомненно, и твой год тоже!

1984 год. Зрители знакомятся с дядей Митей в исполнении Юрского в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Жену дяди Мити бабу Шуру сыграла Наталья Тенякова, жена Юрского.

Цитата из фильма:

- Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

- Извините, что помешал вам деньги прятать.

- Я ей говорю "Санюшка", а она мне "Митюнюшка"...

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