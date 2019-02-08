В Колумбии исчезла вторая по величине река. Как это случилось

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ГЭС Итуанго должна была стать крупнейшей в Колумбии и производить около 20% всей необходимой стране электроэнергии

Каука, вторая по величине река в Колумбии, высохла за несколько недель. Проблемы начались со строительства плотины.

Эта река протяженностью 1350 км берет начало в Андах и впадает в протоку Лоба реки Магдалена. В долине реки живут около 10 млн человек, около четверти населения Колумбии.

На реке расположены несколько гидроэлектростанций, на ее берегах построены добывающие комплексы, заводы, города и деревни. Ее водами пользовались фермеры, здесь была развита рыбная ловля.

В мае 2018 года проливные дожди привели к затоплению близлежащих территорий, тысячи людей были эвакуированы.

Сейчас река фактически исчезла. Уровень воды в ней настолько низкий, что произвести необходимые замеры невозможно, говорят специалисты.

Река исчезла всего за считанные недели - с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

Что произошло с рекой Каука?

На реке возвели плотину, названную Итуанго по имени одного из соседних городков. ГЭС там все еще достраивается.

Строительством занимается компания EPM. Ее инженеры при проектировании плотины предусмотрели три водосбросных туннеля.

На снимке от 26 марта 2018 года (внизу) компании Planet Labs можно увидеть масштабы строительных работ. В верхней части снимка видна сама плотина.

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Плотина Итуанго, 26 марта 2018 года

Направление течения реки на этом снимке - снизу вверх. Когда поток воды достигает плотины, вода проходит по трем водосбросным туннелям.

Позже два туннеля будут перекрыты, останется открытым только один.

На снимке 8 апреля 2018 года видно, что перед плотиной уже образовалось, как и рассчитывали проектировщики, небольшое искусственное водохранилище (в нижней части фотографии).

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Снимок водохранилища, 8 апреля прошлого года

Но уже в начале мая начали появляться проблемы. Следующий снимок (внизу) был сделан месяц спустя, 7 мая.

На нем видно появление воронки, образовавшейся около единственного открытого водосбросного туннеля.

Воронку можно увидеть справа от водохранилища, в нижней части снимка, воронка частично поглотила грунтовую дорогу.

С этой же стороны озера, ближе к плотине, виден еще один обвал грунта.

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Снимок 7 мая 2018 года, видна воронка и обвалы грунта - водосбросный туннель заблокирован, из-за чего вода скапливается перед плотиной

Из-за этих обвалов водосбросный туннель оказался заблокированным. Инженеры попытались открыть два ранее перекрытых туннеля, но безуспешно.

Вода собиралась перед дамбой, и никаких способов шлюзования ее не было.

Через десять дней уровень воды поднялся настолько, что воронки не стало видно, а вокруг водохранилища продолжались обвалы грунта.

К этому времени вода уже добралась до строящейся ГЭС .

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Снимок 17 мая. Уровень воды высокий, но еще не достиг максимально допустимого уровня

На снимке вверху видно, что вода начала спускаться у основания плотины, поскольку один из двух закрытых ранее туннелей в итоге открылся сам по себе.

В результате резкого изменения ситуации поток воды в три раза превысил обычный уровень. Это привело к затоплению территории и эвакуации 25 тыс. жителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Городок Пуэрто-Вальдивия находится рядом с плотиной

Однако проблемы на этом не закончились. Проливные дожди продолжались.

В итоге вода начала бесконтрольно проходить через плотину, и это ослабило всю конструкцию. Появились частичные разрушения.

Инженеры заявили, что плотина может обрушиться, а компания EPM объявила о необходимости эвакуации 130 тыс. жителей из опасной зоны.

От наводнения к засухе и исчезновению

С тех пор главной заботой инженеров было предотвращение прорыва плотины и ее постепенного разрушения.

Система водосбросных туннелей оказалась ненадежной. Поэтому решили позволять воде подняться до самого верха резервуара и спускать ее через специально построенные шлюзы.

Это, по мнению специалистов, было единственным возможным способом осуществлять контролируемый сброс воды.

Некоторое время эта схема работала, но когда началась засуха, вода не могла уже достичь необходимого уровня, чтобы ее можно было спустить через шлюзы.

16 января компания EPM приняла решение резко снизить количество сбрасываемой воды - с 800 кубических метров в секунду до 395 (данные министерства природоохраны Колумбии).

Однако в компании EPM заявили, что и этого недостаточно, и 5 февраля был полностью прекращен сброс воды. Река фактически исчезла в течение нескольких часов.

Согласно измерениям, которые провели специалисты из Пуэрто-Вальдивии, 4 февраля уровень воды в реке составлял 1,96 м, а уже 6 февраля - 42 см.

В колумбийском институте гидрологии, метеорологии и экологических исследований говорят, что на месте течения реки сейчас камни, грязь и огромное количество рыбы, большая часть которой уже погибла. Около 700 волонтеров пытаются спасти обитателей реки.

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Плотина Итуанго, 5 февраля 2019 года

После того, как шлюзовые ворота были закрыты, замеры больше не производились, так как воды для замеров слишком мало.

Местное население, еще недавно напуганное возможным наводнением, сейчас не может найти воду, чтобы полить свои поля. Рыбаки остались без промысла.

Как говорят власти Пуэрто-Вальдивии, самое тяжелое для них - это неизвестность, поскольку сейчас непонятно, как долго сохранится такая ситуация и что будет с рекой.