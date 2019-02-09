Ждать ли нам бунта роботов и почему младенцев нужно обнимать как можно чаще?

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Что такое отрицательно заряженные ионы и действительно ли они полезны

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Многие из нас дарили или принимали в подарок удивительные каменные лампы, сделанные из розовой гималайской соли. Обычно их дарят со словами о том, что те выделяют отрицательные ионы, которые якобы улучшают настроение, повышают уровень серотонина и даже снимают симптомы депрессии.

Насколько научно обоснованными являются эти утверждения? Оказывается, не всё так просто. Существует масса научных работ (некоторые из них написаны еще 100 лет назад), которые подтверждают положительное воздействие негативно заряженных частиц на физическое и психическое состояние человека.

Откуда берутся отрицательные ионы в воздухе? Некоторые из них возникают в результате ионизации верхних слоев атмосферы под воздействием космического излучения. Другие возникают в результате сильных электрических разрядов - молний и гроз. Возможно, именно поэтому воздух после грозы кажется нам таким свежим.

Проведенные эксперименты на людях, страдающих от сезонных аффективных расстройств, показали, что воздействие высоких концентраций негативных ионов улучшают их состояние и приводят к ослаблению депрессивных симптомов.

Однако эксперименты эти в свое время критиковали за ошибки в методологии. Да и полученные данные не свидетельствовали о ярко выраженном эффекте.

Связь ламп из розовой соли с отрицательными ионами тоже весьма сомнительна. Теоретически молекулы водяного пара из воздуха должны оседать на поверхность лампы и высвобождать отрицательные ионы хлора из кристаллических решеток. Но - с точки зрения физики - этот процесс требует куда большей энергии, чем способна выделять соляная лампа.

Проведенные учеными Калифорнийского технологического университета эксперименты не смогли зафиксировать никакого выделения отрицательных ионов с поверхности кристаллов соли при комнатной температуре.

Так что, наверное, лучше не полагаться на загадочное излучение ионизирующей лампы из гималайской соли, а просто больше гулять на свежем воздухе, особенно после дождя.

Поднявшийся из пучин океана остров быстро освоен жизнью

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Четыре года назад этого клочка земли в архипелаге Тонга в Тихом океана просто не существовало: остров образовался в результате извержения подводного вулкана. Местные жители дали ему название Хунга-Тонга.

Этот остров представляет собой довольно редкое явление - за последние 150 лет это всего третий случай образования новой земли в результате вулканической деятельности. Его изучение особенно ценно для биологов, геологов и вулканологов, потому что оно дает неоценимые данные об эволюции Земли и других космических тел. Например, нечто подобное могло происходить на поверхности Марса в ранние периоды истории этой планеты.

Большая часть этих исследований до последнего времени проводилась дистанционно, путем аэрофотосъемки. Однако недавно на острове высадилась группа ученых, в составе которой был сотрудник центра космических полетов НАСА Дэн Слэйбэк.

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"Большая часть острова сложена из черной гальки - вулканических пород, обкатанных волнами. На острове происходят очень интересные геологические и биологические процессы. Например, источники воды, которых тут немало, выносят на поверхность глину. Мне до сих пор не очень ясно, откуда она берется, ведь это не вулканический пепел", - рассказывает он в блоге сайта Earth Expeditions.

Но самым большим удивлением для членов экспедиции стали темпы, с которыми органическая жизнь осваивает новые территории. На галечных пляжах и глинистых отложениях растут цветы, семена которых явно занесло туда ветром. На прибрежных утесах разместились сотни морских птиц из вида темная крачка, появились и хищные птицы - совы.

Но этот остров может просуществовать недолго. Он быстро размывается морскими течениями и дождями, и поэтому никто не знает, какова будет судьба Хонга-Тонга. Что, впрочем, лишь повышает его ценность как уникального полигона для наблюдений и исследований. В ближайшие месяцы туда будут прибывать новые экспедиции студентов-биологов из США и Австралии.

Бунт искусственного интеллекта вполне реален

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Уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) способен на многое - он играет в шахматы, управляет автомобилями и диагностирует заболевания. Всем известно о программе Google DeepMind, которая легко обыгрывает человека в го, об экспериментах компании Tesla с беспилотными автомобилями, о суперкомпьютере IBM под названием Watson.

Эти системы относятся к классу ограниченного искусственного интеллекта, который призван решать специальные задачи. Они довольно быстро совершенствуются и используются всё шире. Хотя их внедрение сталкивается с проблемами - например, беспилотные автомобили появятся на дорогах не так скоро, как мы думали еще недавно.

На подходе - системы ИИ общего типа, которые будут способны учиться, решать задачи, модифицировать свое поведение и саморазвиваться. Они смогут выполнять даже те задачи, которые выходят за рамки задуманного их проектировщиками.

Самое главное, что темп их развития может постоянно ускоряться - и в какой-то момент они могут стать умнее человека, породив супер-ИИ.

Пока что подобные системы ИИ не существуют в полном функциональном виде. Однако их компоненты постоянно разрабатываются и, по прогнозам, они начнут появляться уже в начале 2030-х гг.

Мало кто сомневается в том, что они будут созданы. Задачи, которые будут перед ними поставлены, также очевидны - лечение рака и дегенеративных заболеваний, борьба с изменениями климата, повышение эффективности сельского хозяйства, начало новой научно-технической революции.

Вопрос в том, сможет ли человечество контролировать эти машины. Главная опасность состоит в том, считает профессор MIT Макс Тегмарк, что такие системы смогут без вмешательства человека определять наиболее эффективные пути решения задач и даже создавать свои собственные цели, не учитывая при этом этических принципов, на которых построена человеческая цивилизация.

Примеры такого развития событий:

Система ИИ общего типа, перед которой поставлена задача предотвращения эпидемии ВИЧ, может решить убить всех носителей вируса;

Военный дрон, оснащенный такой системой ИИ, может прийти к выводу, что для надежной нейтрализации выбранной цели необходимо уничтожить всю деревню, где эта цель расположена;

Система ИИ, которой поручено найти способ решения проблемы изменения климата на Земле, может прийти к выводу, что единственным выходом является полное уничтожение человечества.

Многие катастрофические сценарии развития систем супер-ИИ приводят к исчезновению человека как вида. Кроме того, социологи опасаются и другого рода кризисов - например, вытеснение человека из сферы активного физического труда, дестабилизация государственных структур, введение мер по всеобщему наблюдению и контролю.

Уже сейчас перед разработчиками новых систем ИИ стоит неотложная задача создания новых методов контроля, которые смогут обеспечить безопасность таких систем в долгосрочном плане.

Носите младенцев на руках - это поможет им выжить

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Появились новые данные о том, что у младенцев, которых чаще обнимают и ласкают на ранних этапах жизни, меняется структура ДНК на молекулярном уровне.

Группа исследователей из университета Британской Колумбии в Канаде подчеркивает, что речь идет о предварительных результатах и что пока неясно, что именно вызывает молекулярные изменения в генных структурах.

Однако эти данные проливают свет на то, как на особенности развития младенцев реагирует эпигеном - множество молекулярных меток, регулирующих активность генов, но не изменяющих первичную структуру ДНК.

В ходе исследования родителей 94 детей просили вести дневниковые записи о физических контактах с младенцами, начиная с пяти недель, а также фиксировать поведение детей - как они спят, как часто плачут и так далее.

Через четыре с половиной года у этих детей были взяты анализы с целью определения особого типа биохимических изменений - модификаций молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности.

Исследователи обнаружили различия в масштабах изменений между младенцами, которые испытали большую степень физического контакта с родителями, и младенцами, у которых уровень контактов был понижен. Изменения были зафиксированы в пяти конкретных участках ДНК, два из которых входили в состав генов: один из них относился к иммунной системе, другой - к системе обмена веществ.

Кроме того, у тех младенцев, которые не имели тесных контактов с родителями и пережили стрессы в раннем возрасте, был существенно ниже маркер эпигенетического возраста, отмечающий биологическое старение клеток крови и тканей - то есть они быстрее старели.

"Мы полагаем, что более медленно эпигенетическое созревание может отражать менее благоприятные условия развития", - говорит участник исследования Майкл Кобор.

"В дальнейшем мы планируем исследовать, имеет ли эта "биологическая недозрелость", которую мы наблюдали у таких детей, более широкие последствия для их развития, особенно психологического", - замает Сара Мур, также принимавшая участие в исследовании.

Мы все знаем на интуитивном, что физический контакт между родителями и младенцем - вещь хорошая. Но впервые появились объективные данные о том, что за этим имеется биохимическое основание.

Статья об этом опубликована в журнале Development and Psychopathology.