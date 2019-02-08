Подарить розы или скормить таракана сурикату? Широкий выбор в День св. Валентина

Правообладатель иллюстрации San Diego Zoo Image caption Нет лучше лакомства для суриката, чем таракан

Приближается День св. Валентина, который широко отмечается в англоязычном мире. Самый прозаический подарок в этот день - цветы и шоколад. Но есть и куда более изощренный способ отметить день всех влюбленных.

Зоопарк города Эль-Пасо в штате Техас резонно посчитал, что в этот замечательный день люди вспоминают не только своих нынешних, но и бывших. И далеко не ко всем из них сохраняются теплые чувства.

На этот случай зоопарк предлагает совершенно бесплатно, с помощью прямой трансляции в интернете, показать кому надо, как сурикату скармливается таракан, названный именем вашей бывшей второй половинки.

Инициативу эту зоопарк назвал "Хватит меня тараканить". Для участия требуется лишь оставить на странице зоопарка в "Фейсбуке" имя и первую букву фамилии вашего неверного партнера.

За поеданием таракана можно следить либо в "Фейсбуке", либо на сайте зоопарка. Желающие могут присутствовать лично.

"Это веселый способ привлечь внимание жителей города к нашей работе, - утверждает сотрудница зоопарка Сара Боррего. - Сурикаты обожают тараканов, и нет лучше способа отметить день св. Валентина, чем показать, как зверек разгрызает таракана, названного в честь бывшего возлюбленного!"

Правообладатель иллюстрации El Paso Zoo Image caption Назовите таракана именем своего бывшего (бывшей), призывает плакат зоопарка

Сурикаты относятся к семейству мангустовых, они обитают в пустынях Южной Африки, где предельно сухо и еды мало.

В зоопарке сурикату обычно дают одного таракана в сутки, так как это насекомое достаточно калорийно. Перекормить сурикатов тараканами очень легко.

В зоопарк поступило уже более полутора тысяч заявок, так что желающим осуществить эту изощренную месть в День св. Валентина предлагают поторопиться.

Но если не успеете, не беда: в Британии есть центр охраны природы в Хемсли, где за полтора фунта можно присвоить таракану любое имя. А зоопарк в нью-йоркском Бронксе за 15 долларов предлагает для этих целей даже мадагаскарских шипящих тараканов.

Правда, эти зоопарки не додумались скармливать кому-нибудь именных тараканов, так что вам останется утешаться тем, что ваш таракан проведет остаток своих дней в клетке с именем досадившего вам партнера.

День св. Валентина, пожалуй, еще никогда не отмечался так изобретательно.