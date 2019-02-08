Актерский талант и гражданская позиция Сергея Юрского

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Не стало еще одной звезды советского кино. Ушел из жизни Сергей Юрский.

Актеру и режиссеру было 83 года. Он скончался после тяжелой болезни.

Славу Юрскому принесла роль Остапа Бендера в "Золотом теленке". Фильм 1968 года был первой экранизацией произведений Ильфа и Петрова. В картине блеснули Зиновий Гердт (Паниковский), Евгений Евстигнеев (Корейко), Леонид Куравлев (Балаганов).

Отдавая должное позднейшим работам Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова, многие зрители и критики по сей день говорят, что образ, созданный Юрским, больше всего соответствует их представлению о "великом комбинаторе".

Всего Юрский сыграл в кино 48 ролей. Наиболее памятные - директор школы-интерната Викниксор ("Республика ШКИД"), доктор Груздев ("Место встречи изменить нельзя"), нотариус Роше ("Ищите женщину"), деревенский выпивоха дядя Митя ("Любовь и голуби").

Женой дяди Мити в фильме была супруга Юрского, актриса Наталья Тенякова. По возрасту они годились своим экранным героям в дети.

Не менее плодотворно актер работал на сцене, сначала в ленинградском БДТ у великого Георгия Товстоногова, затем в Театре имени Моссовета.

Юрский сыграл нескольких реальных исторических персонажей: теоретика космонавтики Константина Циолковского, создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, поэта и писателя Бориса Пастернака, художника Марка Шагала, разведчика Сиднея Рейли и Сталина.

Он режиссировал театральные постановки и телеспектакли, озвучивал мультфильмы, написал пять книг. Особенно прославился художественным чтением Пушкина, Чехова и Зощенко.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Сцена из спектакля "Полеты с ангелом. Шагал" в Театре имени Ермоловой

Фамилию "Юрский" многие считали псевдонимом. Это правда, но взял его еще отец актера, Юрий Жихарев, тоже актер и режиссер, художественный руководитель Московского цирка, потом директор Ленконцерта. Мать Сергея Юрского преподавала музыку.

В детстве будущий артист, по его словам, хотел стать клоуном, но затем предпочел сцену.

Будучи сами людьми искусства, родители скептически относились к творческим порывам сына и уговорили его идти в "солидный" вуз - на юрфак Ленинградского университета.

Сергей попал туда без экзаменов, окончив школу с золотой медалью, однако сразу принялся играть в студенческих спектаклях, а после третьего курса распрощался с правоведением и поступил в театральный институт.

Статья о Юрском включена в Российскую еврейскую энциклопедию. Актер говорил, что считает это за честь, но составители справочника ошиблись.

В одном из последних интервью Сергей Юрский сказал, что не любит слова "оппозиция", предпочитая "позицию". Но его позиция была определенной и активной. Актер и режиссер публично выступал в защиту "старого" НТВ, против преследования Михаила Ходорковского, участниц Pussy Riot и Кирилла Серебренникова.

В 2014 году он назвал отношение российских властей и общества к Украине "неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья" и сравнил разговоры о "Крыме - исконной русской земле" с притязаниями некоторых граждан Турции и Греции на территории, принадлежавшие этим странам в историческом прошлом.

Накануне думских выборов 2016 года Сергей Юрский призвал либералов сплотиться ради спасения России "от возврата к сталинизму, от национализма и старческого имперского синдрома, от репрессий во внутренней политике, от тотального воровства и попрания права".