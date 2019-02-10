Как возвращают музейные коллекции: кости, черепа и сушеные скальпы

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Музей Питта Риверса в Оксфорде почитается специалистами как одно из ведущих в мире этнографических собраний

Когда в старой южноафриканской комедии "Боги, наверное, сошли с ума" в руки бушменов случайно попадает пустая бутылка из-под кока-колы, они долго не знают, что с ней делать, а когда находят ей применение, ссорятся и приходят к выводу, что боги хотят их таким вот образом наказать.

Когда во времена активной колонизации предметы быта или определенных ритуалов различных племен и народов, а также человеческие мумифицированные останки, попадали на Запад, то место им находилось, как правило, в чьей-то личной или музейной коллекции диковин.

Однако теперь, по прошествии не одной сотни лет, они тоже становятся предметами если не ссоры, но спора. Бывшие владельцы хотят, а иногда и требуют их возвращения, и британские музеи ищут пути, как проводить эту культурную деколонизацию.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Современная аппаратура позволяет заглянуть внутрь египетской мумии

Необычные "послы"

В одном только Музее Питта Риверса в Оксфорде с одной из крупнейших этнографических коллекций находится более 2 000 человеческих останков: коренных народов Новой Зеландии маори и мориори, аборигенов Австралии и индейцев Южной Америки.

"Мы не можем переделать историю, но мы можем стать частью процесса примирения", - сказала Би-би-си директор музея Питта Риверса Лора ван Брукховен.

Этот необычный музей был основан в 1884 году генералом британской армии Огастасом Питтом Риверсом, который поначалу собирал различное оружие, начиная с самого примитивного, а также все, что так или иначе было связано с войной. Но постепенно у Риверса появилась обширная коллекция антропологических и археологических артефактов, которую он в итоге подарил Оксфордскому университету.

Многие современные музеи выросли из чьих-то личных коллекций, однако необычность именно этого музея состоит еще и в том, что он систематизирован не по географическому принципу, а по назначению экспонатов: музыкальные инструменты отдельно, предметы быта отдельно, оружие, маски и так далее.

Image caption Обычай обезглавливать врага был с древних времен присущ многим народам

Одни из самых удивительных экспонатов музея - высушенные головы тсантса, которые индейцев хиваро изготавливали из скальпов своих врагов в качестве трофеев.

Десять таких экспонатов, привезенных из верховьев Амазонки британскими исследователями в XIX веке, хранятся в выставочном шкафу музея Питта Риверса под вывеской "Обращение с мертвыми".

Обычай обезглавливать врага был с древних времен присущ многим народам, однако у туземцев Южной Америки сложился свой метод, когда с головы убитого снимался скальп, особым образом высушивался до размеров кулака, а затем подвешивался на шнурке.

Делалось это и с целью продемонстрировать собственную мощь и неустрашимость, и чтобы запугать будущего потенциального врага (коих у индейцев было много даже среди соседей из других племен), и чтобы приумножить собственный воинственный дух.

Считалось, что дух убитого законсервирован в тсантсе и теперь принадлежит новому владельцу.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Огастас Питт Риверс начал собирать различное оружие, начиная с самого примитивного

Странная мода

В XIX веке, как раз когда стали выходить романы Фенимора Купера про индейцев, в Европе и Северной Америке вошли в моду сувениры тсантса, стоимость которых к началу следующего столетия доходила до 25 долларов за одну голову.

Спрос, к сожалению, привел к попыткам наводнить рынок "свежими" головами, как настоящимитсантса, сделанными из голов людей, умерших от естественных причин, так и подделками, изготовленными из скальпов животных, к примеру, ленивцев.

Это привело к тому, что власти Перу и Эквадора запретили торговлю высушенными головами, а в 1940-е годы и в США был введен запрет на ввоз подобных артефактов.

Когда мы в детстве зачитывались "Последним из могикан" Фенимора Купера, то фразы вроде "Что мы ответим нашим старикам, когда они спросят нас, где скальпы врагов, а у нас не окажется ни одного волоса с головы неприятеля?" воспринимались чем-то сказочно неправдоподобным и не очень страшным, сродни привычкам Бабы Яги, пытавшейся запихнуть Иванушку в печку.

Теперь мир изменился, став одновременно и более жестоким в собственных проявлениях, и более восприимчивым к чужой жестокости, поэтому мы в данном материале не публикуем фотографий этих экспонатов (не в последнюю очередь из-за того, что для кого-то они по-прежнему являются вещами сакральными).

Тем не менее тсантса по-прежнему выставлены в оксфордском музее, и, как объяснила Би-би-си его директор Лора ван Брукховен, она обсуждала проблему с потомками племенных народов верховьев Амазонки и у тех не возникло возражений.

"На самом деле им было приятно видеть их [головы] здесь в качестве экспонатов. Они это рассматривают как демонстрацию своего наследия, как послов своей культуры", - пояснила директор.

Правообладатель иллюстрации Te Papa Image caption Май 2017 года: потомки маори возвращают останки предков в музей Te Papa

Живое-мертвое наследие

Но не все потомки племенных народов разделяют этот подход - многие настаивают на возвращении своего культурного наследия, чтобы пополнить коллекции в своих странах, а в некоторых случаях, захоронить останки далеких предков.

Этого, в частности, добиваются потомки коренных народов Новой Зеландии маори и мориори, аборигенов Австралии и американских индейцев.

По данным международной Ассоциации музеев, некоторые британские музеи вернули человеческие останки еще в 1990-е годы, Британский музей откликнулся сравнительно недавно.

Раньше этому препятствовало британское законодательство, однако с принятием в 2004 году Закона о человеческих тканях сделать это стало проще, и музей Питта Риверса тоже запустил этот процесс.

Человеческие останки в коллекции музея Питта Риверса 2000 индивидуальных объектов 300 черепов или черепных костей 600 человеческих костей или сделанных из них артефактов

700 образцов человеческих волос или сделанных из них артефактов

В 2017 году новозеландскому национальному музею Te Papa Tongarewa были переданы семь высушенных татуированных голов маори момокаи, которые у себя на родине были помещены в специальный ритуальный могильник, доступ куда разрешен только прямым потомкам маори.

Татуировка в Стране длинного белого облака (или Аотеороа, как называют маори Новую Зеландию) имеет особое значение и знаменует прощание с детством, вхождение в зрелую жизнь.

Та-моко - это своего рода введение в совершеннолетие, болезненное и необходимое, и по традиции делается оно не иглами, а с помощью специального зубила (обычно из кости альбатроса), оттого рисунок на коже становится не гладкий, а шероховатый, с рытвинами и шрамами.

Каждый рисунок уникален, он дополняется всю жизнь и сообщает опытному глазу определенную информацию о человеке - генеалогию, статус и достижения.

Татуировка у многих племенных народов имеет функцию одеяния, но значение та-моко гораздо глубже и важнее - это не просто то, что человек носит на себе, это то, что он уносит с собой в вечность.

По данным новозеландского портала maori.com, за последние два десятилетия в Новой Зеландии резко возросла практика та-моко, что стало символом возвращения к собственному культурному наследию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мужчина без та-моко на лице для женщины-маори мог казаться непривлекательным и даже отпугивающим

Рождение та-моко

История возникновения та-моко немного напоминает древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. Жила-была в подземном царстве прекрасная Ниварика, дочь мастера та-моко, и захотелось ей узнать, какова жизнь наверху. Она вышла на землю и увидела, что люди там не покрыты та-моко, а носят просто нарисованный на теле узор. Это не помешало ей влюбиться в юношу по имени Матаороа. Молодые стали мужем и женой. Но однажды Матаороа обидел жену, и она удалилась от него в подземное царство. Он отправился за ней в преисподнюю и, преодолев много опасностей, разыскал, но краска на его теле от стольких усилий потекла. Все в подземном мире стали над ним смеяться,но Матаороа не пал духом: он не только извинился перед женой, но и попросил своего тестя, великого мастера та-моко, обучить его этой резьбе по коже. Молодые вернулись на землю, и так Матаороа научил маори этому искусству.

Правообладатель иллюстрации Te Papa Image caption Репатриация останков маори и мориори помогла новым поколениям новозеландцев примириться с прошлым

Великая репатриация

"Когда первые британские корабли отправились в те края, там были и люди из Оксфорда - богатые натуралисты, купившие себе место на корабле, которым командовал капитан Кук - они и привезли сюда эти объекты", - пояснила директор музея Питта Риверса.

Однако потомки новозеландских маори проявили настойчивость, решив вернуть останки своих предков домой. Представитель национального музея Новой Зеландии и глава программы репатриации останков Те Херекики Херевини назвал это возвращение "репатриацией в духе Индианы Джонс".

"Останки предков маори и мориори были взяты без разрешения их семей, поэтому этот процесс репатриации позволяет примириться с ошибками прошлого и преступлениями, связанными с прибытием европейцев в южную часть Тихого океана", - заявил Херевини.

За последние 15 лет Национальный музей Te Papa Tongarewa уже отследил около 500 останков маори и мориори в разных музеях мира.

Британский музей, где в общей сложности хранится более шести тысяч человеческих останков, с 2004 года вернул 18 объектов Тасмании и Новой Зеландии.

А в 2012 году французские власти вернули Новой Зеландии 21 мумифицированную голову из своих музеев.

В 2018 году к возвращению тысяч африканских артефактов, добытых в колониальные времена и находящихся во французских музеях, призвали авторы специального доклада, заказанного президентом Эммануэлем Макроном.

Там, в частности, говорится, что все эти объекты должны быть возвращены в Африку не на временное пользование, а навсегда. Единственным исключением может стать свидетельство того, что определенный объект был получен легально и с согласия прежнего владельца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для британских музейных коллекций многие оспариваемые объекты являются предметом серьезного научного изучения

Зачем изучать человеческие останки?

Доктор археологии Данкан Сейер из университета Центрального Ланкашира, автор труда "Археология погребений и этические вопросы"

"Человеческие останки особенно важны, поскольку это люди прошлого, а археология изучает людей, общество и человеческую деятельность в прошлом. Наука - это способ обретения и систематизации знаний, обычно путем замеров и записей - чтобы была возможность сравнивать. Ученые вычисляют рост, измеряя длину кости или же сравнивают морфологические [внешние] сходства для понимания, какие болезни были в древности. Аналогично биохимический анализ измеряет изотопы, например, чтобы сравнить с анализом грунтовых вод для определения передвижений или же воздействия[на человека] тех или иных привычек в питании. Исследования ДНК также дают возможность сравнить данные современных людей и людей, живших в древности, что тоже позволяет ответить на определенные вопросы. Археологические исследования стали частью нашей современной культуры, они обогащают нашу социальную среду, укореняя наши знания, заставляя задумываться о нашей идентичности и глубже внедряться во временные пласты истории человечества, частью который мы все являемся".

Правообладатель иллюстрации Pitt Rivers Image caption Представители народа масаи из Танзании и Кении в музее Питта Риверса

Совместное кураторство

В Британии есть и другой подход к подобной культурной деколонизации - совместное кураторство существующих музейных коллекций, где выставлены артефакты, имеющие особую значимость для потомков племенных народов.

Как полагает директор музея Питта Риверса, чтобы запустить процесс примирения, необходимо напрямую договариваться с потомками тех, чье наследие - в виде останков или предметов материальной культуры - хранится в западных музеях.

"Я не вижу, как иначе мы можем чего-то достичь", - говорит ван Брукховен.

Именно поэтому в ноябре прошлого года в музей приехала делегация из Кении и Танзании, представлявшая интересы народа масаи, - специально, чтобы разъяснить значение того или иного выставленного экспоната и помочь составить к нему пояснительный текст.

Среди отсмотренных 60 экспонатов они обнаружили пять особо значимых.

Правообладатель иллюстрации Pitt Rivers Image caption Делегация масаи помогла разъяснить назначение некоторых экспонатов

Например, специальный браслет, оркатор, - реликвия, которая передается от отца к сыну, и не может быть продана или подарена третьему лицу. Однако, согласно музейной базе данных, он был подарен музею Питта Риверса колониальным правителем Британии в Восточной Африке Альфредом Клодом Холлисом. О том, как он попал в руки администратора, история умалчивает, но это довольно типичный маршрут попадания туземной диковины за музейное стекло.

С визитом делегации масаи в музей Питта Риверса совпало и обращение главы острова Пасхи Тариты Аларкон Рапу - она призвала Британский музей вернуть островную статую Хоа Хокананайа, вывезенную в Британию в 1868 году. Ее призыв тогда процитировали многие британские газеты и соцсети: "Мы - всего лишь тело. У вас, британцев, оказалась наша душа".

Но для обеих сторон вопрос культурной деколонизации непрост и эмоционален.

Для британских музейных коллекций многие оспариваемые объекты являются предметом серьезного научного изучения и возможностью лучше систематизировать знания о прошлом человечества. Для потомков их прежних владельцев - живой частью собственного культурного наследия.

В статье использованы данные корреспондента Би-би-си Дейва Гилията