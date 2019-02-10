Как возвращают музейные коллекции: кости, черепа и сушеные скальпы
Когда в старой южноафриканской комедии "Боги, наверное, сошли с ума" в руки бушменов случайно попадает пустая бутылка из-под кока-колы, они долго не знают, что с ней делать, а когда находят ей применение, ссорятся и приходят к выводу, что боги хотят их таким вот образом наказать.
Когда во времена активной колонизации предметы быта или определенных ритуалов различных племен и народов, а также человеческие мумифицированные останки, попадали на Запад, то место им находилось, как правило, в чьей-то личной или музейной коллекции диковин.
Однако теперь, по прошествии не одной сотни лет, они тоже становятся предметами если не ссоры, но спора. Бывшие владельцы хотят, а иногда и требуют их возвращения, и британские музеи ищут пути, как проводить эту культурную деколонизацию.
Необычные "послы"
В одном только Музее Питта Риверса в Оксфорде с одной из крупнейших этнографических коллекций находится более 2 000 человеческих останков: коренных народов Новой Зеландии маори и мориори, аборигенов Австралии и индейцев Южной Америки.
"Мы не можем переделать историю, но мы можем стать частью процесса примирения", - сказала Би-би-си директор музея Питта Риверса Лора ван Брукховен.
Этот необычный музей был основан в 1884 году генералом британской армии Огастасом Питтом Риверсом, который поначалу собирал различное оружие, начиная с самого примитивного, а также все, что так или иначе было связано с войной. Но постепенно у Риверса появилась обширная коллекция антропологических и археологических артефактов, которую он в итоге подарил Оксфордскому университету.
Многие современные музеи выросли из чьих-то личных коллекций, однако необычность именно этого музея состоит еще и в том, что он систематизирован не по географическому принципу, а по назначению экспонатов: музыкальные инструменты отдельно, предметы быта отдельно, оружие, маски и так далее.
Одни из самых удивительных экспонатов музея - высушенные головы тсантса, которые индейцев хиваро изготавливали из скальпов своих врагов в качестве трофеев.
Десять таких экспонатов, привезенных из верховьев Амазонки британскими исследователями в XIX веке, хранятся в выставочном шкафу музея Питта Риверса под вывеской "Обращение с мертвыми".
Обычай обезглавливать врага был с древних времен присущ многим народам, однако у туземцев Южной Америки сложился свой метод, когда с головы убитого снимался скальп, особым образом высушивался до размеров кулака, а затем подвешивался на шнурке.
Делалось это и с целью продемонстрировать собственную мощь и неустрашимость, и чтобы запугать будущего потенциального врага (коих у индейцев было много даже среди соседей из других племен), и чтобы приумножить собственный воинственный дух.
Считалось, что дух убитого законсервирован в тсантсе и теперь принадлежит новому владельцу.
Странная мода
В XIX веке, как раз когда стали выходить романы Фенимора Купера про индейцев, в Европе и Северной Америке вошли в моду сувениры тсантса, стоимость которых к началу следующего столетия доходила до 25 долларов за одну голову.
Спрос, к сожалению, привел к попыткам наводнить рынок "свежими" головами, как настоящимитсантса, сделанными из голов людей, умерших от естественных причин, так и подделками, изготовленными из скальпов животных, к примеру, ленивцев.
Это привело к тому, что власти Перу и Эквадора запретили торговлю высушенными головами, а в 1940-е годы и в США был введен запрет на ввоз подобных артефактов.
Когда мы в детстве зачитывались "Последним из могикан" Фенимора Купера, то фразы вроде "Что мы ответим нашим старикам, когда они спросят нас, где скальпы врагов, а у нас не окажется ни одного волоса с головы неприятеля?" воспринимались чем-то сказочно неправдоподобным и не очень страшным, сродни привычкам Бабы Яги, пытавшейся запихнуть Иванушку в печку.
Теперь мир изменился, став одновременно и более жестоким в собственных проявлениях, и более восприимчивым к чужой жестокости, поэтому мы в данном материале не публикуем фотографий этих экспонатов (не в последнюю очередь из-за того, что для кого-то они по-прежнему являются вещами сакральными).
Тем не менее тсантса по-прежнему выставлены в оксфордском музее, и, как объяснила Би-би-си его директор Лора ван Брукховен, она обсуждала проблему с потомками племенных народов верховьев Амазонки и у тех не возникло возражений.
"На самом деле им было приятно видеть их [головы] здесь в качестве экспонатов. Они это рассматривают как демонстрацию своего наследия, как послов своей культуры", - пояснила директор.
Живое-мертвое наследие
Но не все потомки племенных народов разделяют этот подход - многие настаивают на возвращении своего культурного наследия, чтобы пополнить коллекции в своих странах, а в некоторых случаях, захоронить останки далеких предков.
Этого, в частности, добиваются потомки коренных народов Новой Зеландии маори и мориори, аборигенов Австралии и американских индейцев.
По данным международной Ассоциации музеев, некоторые британские музеи вернули человеческие останки еще в 1990-е годы, Британский музей откликнулся сравнительно недавно.
Раньше этому препятствовало британское законодательство, однако с принятием в 2004 году Закона о человеческих тканях сделать это стало проще, и музей Питта Риверса тоже запустил этот процесс.
Человеческие останки
в коллекции музея Питта Риверса
2000
индивидуальных объектов
300
черепов или черепных костей
-
600 человеческих костей или сделанных из них артефактов
-
700 образцов человеческих волос или сделанных из них артефактов
В 2017 году новозеландскому национальному музею Te Papa Tongarewa были переданы семь высушенных татуированных голов маори момокаи, которые у себя на родине были помещены в специальный ритуальный могильник, доступ куда разрешен только прямым потомкам маори.
Татуировка в Стране длинного белого облака (или Аотеороа, как называют маори Новую Зеландию) имеет особое значение и знаменует прощание с детством, вхождение в зрелую жизнь.
Та-моко - это своего рода введение в совершеннолетие, болезненное и необходимое, и по традиции делается оно не иглами, а с помощью специального зубила (обычно из кости альбатроса), оттого рисунок на коже становится не гладкий, а шероховатый, с рытвинами и шрамами.
Каждый рисунок уникален, он дополняется всю жизнь и сообщает опытному глазу определенную информацию о человеке - генеалогию, статус и достижения.
Татуировка у многих племенных народов имеет функцию одеяния, но значение та-моко гораздо глубже и важнее - это не просто то, что человек носит на себе, это то, что он уносит с собой в вечность.
По данным новозеландского портала maori.com, за последние два десятилетия в Новой Зеландии резко возросла практика та-моко, что стало символом возвращения к собственному культурному наследию.
Рождение та-моко
История возникновения та-моко немного напоминает древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. Жила-была в подземном царстве прекрасная Ниварика, дочь мастера та-моко, и захотелось ей узнать, какова жизнь наверху. Она вышла на землю и увидела, что люди там не покрыты та-моко, а носят просто нарисованный на теле узор. Это не помешало ей влюбиться в юношу по имени Матаороа. Молодые стали мужем и женой. Но однажды Матаороа обидел жену, и она удалилась от него в подземное царство. Он отправился за ней в преисподнюю и, преодолев много опасностей, разыскал, но краска на его теле от стольких усилий потекла. Все в подземном мире стали над ним смеяться,но Матаороа не пал духом: он не только извинился перед женой, но и попросил своего тестя, великого мастера та-моко, обучить его этой резьбе по коже. Молодые вернулись на землю, и так Матаороа научил маори этому искусству.
Великая репатриация
"Когда первые британские корабли отправились в те края, там были и люди из Оксфорда - богатые натуралисты, купившие себе место на корабле, которым командовал капитан Кук - они и привезли сюда эти объекты", - пояснила директор музея Питта Риверса.
Однако потомки новозеландских маори проявили настойчивость, решив вернуть останки своих предков домой. Представитель национального музея Новой Зеландии и глава программы репатриации останков Те Херекики Херевини назвал это возвращение "репатриацией в духе Индианы Джонс".
"Останки предков маори и мориори были взяты без разрешения их семей, поэтому этот процесс репатриации позволяет примириться с ошибками прошлого и преступлениями, связанными с прибытием европейцев в южную часть Тихого океана", - заявил Херевини.
За последние 15 лет Национальный музей Te Papa Tongarewa уже отследил около 500 останков маори и мориори в разных музеях мира.
Британский музей, где в общей сложности хранится более шести тысяч человеческих останков, с 2004 года вернул 18 объектов Тасмании и Новой Зеландии.
А в 2012 году французские власти вернули Новой Зеландии 21 мумифицированную голову из своих музеев.
В 2018 году к возвращению тысяч африканских артефактов, добытых в колониальные времена и находящихся во французских музеях, призвали авторы специального доклада, заказанного президентом Эммануэлем Макроном.
Там, в частности, говорится, что все эти объекты должны быть возвращены в Африку не на временное пользование, а навсегда. Единственным исключением может стать свидетельство того, что определенный объект был получен легально и с согласия прежнего владельца.
Зачем изучать человеческие останки?
Доктор археологии Данкан Сейер из университета Центрального Ланкашира, автор труда "Археология погребений и этические вопросы"
"Человеческие останки особенно важны, поскольку это люди прошлого, а археология изучает людей, общество и человеческую деятельность в прошлом. Наука - это способ обретения и систематизации знаний, обычно путем замеров и записей - чтобы была возможность сравнивать. Ученые вычисляют рост, измеряя длину кости или же сравнивают морфологические [внешние] сходства для понимания, какие болезни были в древности. Аналогично биохимический анализ измеряет изотопы, например, чтобы сравнить с анализом грунтовых вод для определения передвижений или же воздействия[на человека] тех или иных привычек в питании. Исследования ДНК также дают возможность сравнить данные современных людей и людей, живших в древности, что тоже позволяет ответить на определенные вопросы. Археологические исследования стали частью нашей современной культуры, они обогащают нашу социальную среду, укореняя наши знания, заставляя задумываться о нашей идентичности и глубже внедряться во временные пласты истории человечества, частью который мы все являемся".
Совместное кураторство
В Британии есть и другой подход к подобной культурной деколонизации - совместное кураторство существующих музейных коллекций, где выставлены артефакты, имеющие особую значимость для потомков племенных народов.
Как полагает директор музея Питта Риверса, чтобы запустить процесс примирения, необходимо напрямую договариваться с потомками тех, чье наследие - в виде останков или предметов материальной культуры - хранится в западных музеях.
"Я не вижу, как иначе мы можем чего-то достичь", - говорит ван Брукховен.
Именно поэтому в ноябре прошлого года в музей приехала делегация из Кении и Танзании, представлявшая интересы народа масаи, - специально, чтобы разъяснить значение того или иного выставленного экспоната и помочь составить к нему пояснительный текст.
Среди отсмотренных 60 экспонатов они обнаружили пять особо значимых.
Например, специальный браслет, оркатор, - реликвия, которая передается от отца к сыну, и не может быть продана или подарена третьему лицу. Однако, согласно музейной базе данных, он был подарен музею Питта Риверса колониальным правителем Британии в Восточной Африке Альфредом Клодом Холлисом. О том, как он попал в руки администратора, история умалчивает, но это довольно типичный маршрут попадания туземной диковины за музейное стекло.
С визитом делегации масаи в музей Питта Риверса совпало и обращение главы острова Пасхи Тариты Аларкон Рапу - она призвала Британский музей вернуть островную статую Хоа Хокананайа, вывезенную в Британию в 1868 году. Ее призыв тогда процитировали многие британские газеты и соцсети: "Мы - всего лишь тело. У вас, британцев, оказалась наша душа".
Но для обеих сторон вопрос культурной деколонизации непрост и эмоционален.
Для британских музейных коллекций многие оспариваемые объекты являются предметом серьезного научного изучения и возможностью лучше систематизировать знания о прошлом человечества. Для потомков их прежних владельцев - живой частью собственного культурного наследия.
В статье использованы данные корреспондента Би-би-си Дейва Гилията