Эхинококкоз, черви в вафлях и зараженная вода. Что происходит в Ульяновске?

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Не меньше 26 курсантов Ульяновского суворовского училища оказались заражены эхинококкозом - это самая массовая вспышка заболевания за последнее время. А спустя несколько дней школьники в Ульяновске пожаловались на то, что им на обед дали вафли с червями. Что происходит в городе, и какие есть версии?

6 февраля в группе "Ульяновск 73" "Вконтакте" появилась запись о том, что в ульяновской школе №33 детям на обед дали вафли с червями. За неделю до этого у более 20 учащихся городского суворовского училища был диагностирован эхинококкоз - опасные глисты в легких.

В компании "Альтернатива", которая поставляет еду в школу №33, признали свою ответственность. Вафли с червями в "Альтернативе" назвали "вопиющим случаем" и заявили, что уволили сотрудника, ответственного за нарушения.

"Мы выяснили, что ответственный за приемку продукции сотрудник пищеблока - заведующая производством - при приемке продукции нарушила процесс и безответственно подошла к нему. При получении партии вафлей одна из упаковок была ненадлежащего качества, но это не было выявлено заведующей производством. Более того, минуя бракеражную комиссию, эта упаковка вафель была роздана детям", - рассказал генеральный директор компании Андрей Толмачев.

Немытые продукты или зараженные собаки

До вафлей в школьном питании черви были обнаружены в легких курсантов Ульяновского суворовского училища. 4 февраля глава ульяновского минздрава Сергей Панченко сообщил о том, что у части курсантов диагностирован эхинококкоз (болезнь, вызываемая ленточными червями), Это самое массовый случай заболевания эхинококкозом в России, о котором стало широко известно. Заболевание выявилось после прохождения курсантами плановой флюорографии.

По данным минобороны, сейчас эхинококкоз диагностирован у 26 ульяновских курсантов. Восемь из них были отправлены на обследование в Москву. Главный санитарный врач минобороны Игорь Азаров не исключил, что число зараженных может возрасти. Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куриный говорил, что в отношении еще восьми курсантов есть подозрение на заболевание.

Первую версию заражения рассказали в ульяновском минздраве - употребление неочищенной воды и грязных продуктов. При этом руководство училища утверждало, что заболевание не связано с организацией питания и жилья курсантов, так как проверка не выявила нарушений санитарных норм в училище.

Правообладатель иллюстрации Sergei Nikolaev/ TASS Image caption В ульяновском суворовском училище все еще проводят проверку по факту заражения учащихся

Спустя несколько дней начальник главного военно-медицинского управления министерства обороны Дмитрий Тришкин встретился с родителями курсантов ульяновского училища и заявил, что версия заражения из-за продуктов в столовой исключена.

"Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевание. Источником заражения являются инфицированные гельминтозом собаки. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование, которое в настоящее время проводится", - заявил Тришкин.

Родители суворовцев убеждены, что заражение червями в легких связано именно с недоброкачественным питанием. "Училище предлагает нам фантастическую версию — будто дети погладили бродячую собаку. Они хотят снять с себя ответственность за то, что все на самом деле заразились в одном месте", - заявила мать одного из курсантов в беседе с РИА Новости.

Признаки картельного сговора

Как говорит депутат Госдумы от Ульяновска Алексей Куринный, в городе рынок школьного питания делят между собой две компании - ООО "Альтернатива", которая обеспечивает питанием школу №33, и ТД "СПП" - поставляет еду в суворовское училище.

"В городе рынок питания отдан на откуп двум, приближенным к губернатору фирмам, они поделили рынок между собой. Этот монополизм сыграл нехорошую шутку в части снижения качества. Конечно, люди обо всем этом знают и считают, что происшествия, которые сейчас происходят в сфере социального питания, они будут скрываться или маскироваться", - заявил депутат.

О том, что рынок питания поделен между двумя компаниями, писала газета "Коммерсант" осенью 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам картельного сговора, в котором подозревали компании "Альтернатива" и Торговый дом "СПП". ООО "Альтернатива" принадлежит бывшему региональному депутату от "Единой России" Андрею Толмачеву, а "СПП" - местному бизнесмену Дмитрию Рябову, который ранее занимал пост министра инвестиций Ульяновской области и возглавлял государственную "Корпорацию развития Ульяновской области".

Депутат Куринный сказал Би-би-си, что жалобы на систему школьного питания в Ульяновской области поступают уже несколько лет, но власти не принимали никаких мер. "Эти жалобы не месяц и не два, это годами продолжается, но все гасилось, пока до громких скандалов не дошло. Я сам отправлял обращение в Роспотребнадзор, и мне ответили, что я должен привести факты, которые свидетельствуют об угрозе жизни и здоровья, а мы не имеем права вмешиваться в деятельность коммерческой организации. Хотя, по-моему, недоброкачественное питание - это достаточные факты", - рассказал депутат.

Правообладатель иллюстрации Abdulahtin Marat/TASS Image caption Депутат Госдумы Алексей Куринный заявляет, что рынок школьного питания в Ульяновске поделили между собой две компании, приближенные к местным властям

В 2018 году Торговый дом "СПП" Рябова выиграл контракты на поставку питания в школы Воронежа. Родители школьников одной из воронежской школ написали обращение областному прокурору, в котором пожаловались на нарушение санитарных норм при обеспечении детского питания.

"У других заражений нет"

Куринный считает, что нельзя однозначно утверждать, что ульяновские курсанты заразились паразитами по вине поставщика питания. "Официальные данные говорят о том, что у школьников, которые обслуживались той же компанией, что и курсанты, заражений нет", - говорит он.

По словам депутата, следов того, что заражение могло пойти через пищеблок, руководство училища не обнаружило. Проверяются версии о том, что дети могли заразиться во время похода и питания в полевом лагере, либо из-за проблем с водой, говорит Куринный.

На данный момент медики минобороны проводят обследование всех учеников ульяновского училища, им будет обеспечено профилактическое лечение, сказал глава военно-медицинского управления минобороны Дмитрий Тришкин.