Зимний коллапс в Петербурге. Что мешает убрать снег?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Убирать снег мешают машины, уверяют чиновники

Один погибший, десятки пострадавших, наледь, гигантские сугробы и "лопаты Беглова". В этом году в Санкт-Петербурге самая снежная зима с 2011 года. Проблеме уборки заснеженных улиц в городе не один год. Почему же в этом году погода вызвала настоящий снежный коллапс?

Студент погиб, проректор задержан

Студент Петербургского химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов собирался стать провизором - специалистом, работающим с лекарственными препаратами. Пять лет назад он приехал из узбекского города Хорезм и поступил в химико-фармацевтический университет в Петербурге. После учебы он ходил в бильярд и за два последних года поднялся до 20-го (из почти 200) места в городском рейтинге объединения непрофессиональных игроков в боулинг.

"За полтора года, что Бабурбек активно участвовал в турнирах по пулу, он стал даже больше чем другом - частью семьи, - рассказала Би-би-си Екатерина Авхимович, знавшая Очилова по бильярдному клубу. - Его любили все участники, относиться к этому человеку как-то иначе было просто невозможно".

5 февраля в три часа дня, сдав все контрольные, Бабурбек и его друг по бильярду Бахрулла Умаров вышли из университетского здания и пошли в сторону дома. К середине дня температура воздуха начала приближаться к нулю, а снег под ногами - превращаться в грязную жижу.

На записях камер видеонаблюдения, которые публиковали петербургские СМИ, видно, как огромная снежная льдина моментально соскальзывает с крыши и падает на двух идущих по тротуару студентов.

Бахрулла Умаров получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушибы рук и ног, но остался жив. Бабурбек Очилов погиб на месте.

Правообладатель иллюстрации Sergei Yermokhin/TASS Image caption Фото с места падения глыбы льда в Аптекарском проезде, в результате которого погиб студент

Сразу после происшествия глава администрации Петроградского района, где находится вуз, говорил, что ответственность за уборку здания несет руководство вуза. Вице-губернатор города Николай Бондаренко утверждал, что за несколько дней до трагедии вуз чистил крыши зданий от наледи, но работы, вероятно, провели не полностью.

Университет пообещал выплатить семье погибшего 500 тысяч рублей, а получившему травмы Умарову - 100 тысяч. Отец погибшего в интервью "Фонтанке" говорил, что не хочет, чтобы кого-то наказывали за смерть сына из-за несчастного случая, а также попросил не вскрывать тело Бабурбека, так как это противоречит нормам ислама.

Вскрытие все-таки провели. Потом тело студента отдали отцу. Его готовят для отправки на родину в Узбекистан.

Проректора университета Сергея Хозина задержали на следующий день. Следствие предъявило ему обвинения по статьям "Халатность" и "Получение взятки". По информации следствия, проректор получил взятку в 50 тысяч рублей от компании, для которой он подписал три договора на очистку территории вуза от снега и наледи, а затем не контролировал работы. В пятницу Хозина отпустили под домашний арест.

После гибели Очилова городская прокуратура заявила, что проверит здания в Петроградском районе, которые входят в собственность федеральных учреждений - то есть за их уборку не ответственна районная администрация. А власти Петербурга потребовали, чтобы специальная инспекция проверила очистку крыш ведомственных зданий и сооружений федерального значения.

В итоге только за 6 февраля она выявила почти 200 нарушений, проверив 359 кровель. Инспекция сообщила, что большинство собственников убирают снег и наледь с крыш только частично.

"Лопаты Беглова"

С 30 декабря по 8 января от гололеда в Петербурге пострадали 385 человек, говорил глава городского комитета по здравоохранению города Михаил Дубина. Десятки пострадавших сообщали о травмах, полученных от плохой уборки территории.

4 февраля на голову двухлетней девочки упала глыба льда с жилого дома. По словам матери, которая возвращалась с дочкой с занятий по плаванию, лед упал вскользь, оторвав капюшон. В травмпункте девочке диагностировали ушиб мягких тканей.

1 февраля кусок льда пробил голову девушке и сломал теменную кость. Тогда же женщина из Вьетнама получила закрытую черепно-мозговую травму из-за удара сосульки по голове. 30 января у десятилетнего мальчика диагностировали повреждение мягких тканей головы из-за падения снега.

31 января пожилой мужчина шел по Василеостровскому району к "Петроэлектросбыту", чтобы оплатить коммуналку. У входа в здание на него упала ледяная глыба. У мужчины диагностировали перелом основания черепа, вытекание мозговой жидкости, гематомы, рассказывал "Росбалту" его сын. Только через несколько дней администрация Василеостровского района пообещала помочь в реабилитации.

Только за январь в Петербурге снега выпало почти в два раза больше нормы. Это самая снежная зима с 2011 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов признавал, что люди жалуются на плохую уборку снега , и обещал выдать главам районов так называемые "лопаты Беглова".

Комитет по благоустройству города (отвечает за уборку снега и наледи на улицах), жилищный комитет, районные администрации и управляющие организации жилых домов (ответственны за очистку дворов и крыш) не справляются со своими задачами, признают даже сами чиновники.

Раньше городские власти сбрасывали снег в реки. Но в этом году решили не засорять каналы, и теперь на центральных улицах лежат огромные сугробы, которые подолгу не вывозят в специальные снегоплавильные пункты.

Во дворах и на тротуарах скапливаются залежи сбитой наледи с крыш. Сосульки и снег с кровель зданий коммунальщики очищают редко.

Врио губернатора уволил главу Фрунзенского района за плохую уборку территории, предложил выделить дополнительные средства на борьбу со снегом из резервного фонда, "удлинил" рабочие часы дворникам и поручил социальным службам оказывать помощь пострадавшим от гололеда. А горожане все равно выходят на пикеты с жалобами плохую уборку снега и подают иски в суд.

Люди самостоятельно очищают дворы и тротуары, а некоторые кооперируются и устраивают из уборки акции. Так, например, работники баров на центральной улице Белинского в Петербурге 7 февраля убирали наледь с помощью перфораторов и лопат.

Из-за того, что температура в первые дни февраля начала повышаться, жители столкнулись с протечками крыш, которые повредили кровельщики при чистке наледи и снега. Как сообщает "Фонтанка", жители подали уже несколько тысяч аварийных заявок в жилищную инспекцию.

Три зимы в Петербурге Высота снежного покрова, см

Уборка снега в зимнем Петербурге - не новая проблема. Высказывание Валентины Матвиенко, которая когда-то была губернатором и предложила сбивать "сосули" лазером, запомнилось не только жителям города.

Почему же эта проблема не решается годами?

"Снег - это естественно"

По мнению чиновников, главная причина снежного коллапса - аномальное количество осадков, с которыми не успевают справляться коммунальщики.

"За январь выпало 95 см снега - больше, чем в самый снежный за последнее время январь 2011 года. А с начала зимы вывезли 2 млн 300 тысяч кубометров снега. При этом снегоплавильные и снегоприемные пункты загружены под завязку. Работают 53 временных снегоприемных пункта перегруза", - ответили на запрос Би-би-си в комитете по благоустройству Петербурга.

Советник губернатора по вопросам ЖКХ Владислав Воронков не согласен с таким объяснением. "Мы живем на севере, выпадение снега - это естественно. То, что в прошлые года его выпадало меньше, - это просто повезло", - считает он.

Воронков уверен: городу всегда надо готовиться к максимальным осадкам и рассчитывать затраты на уборку улиц.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Бывший губернатор Матвиенко предлагала сбивать сосульки лазером

Не хватает рук и денег

Второй причиной плохой уборки улиц называют автомобили, запаркованные в центре города - они мешают пройти снегоуборочной технике.

"Мы не можем очистить дорогу там, где автомобили паркуются и днем, и ночью. Чтобы очистить узкие улицы в исторических районах, предприятия вынуждены нанимать эвакуаторы и переставлять машины", - объясняют в комитете по благоустройству.

Кроме того, если широкие тротуары в спальных районах чистят с использованием техники, то в историческом центре, где застройка плотнее, убирать еще сложнее, уточняют в комитете: "Треть тротуаров можно чистить только вручную, кровли домов расположены прямо над пешеходными проходами".

Не хватает рабочих рук и спецтехники, признают чиновники. И денег.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В центре города иногда сложно использовать технику, жалуются чиновники

В этом году на работу дорожных предприятий из бюджета было выделено 9 млрд рублей на все сезоны. Формирование бюджета складывается исходя из статистических данных, говорит советник губернатора Воронков.

"Наш город часто подвержен переходам через нулевые температуры: сегодня выпал снег - завтра потеплело, и все превратилось в лед. И бюджет в данном случае не очень щедр на уборку улично-дорожной сети. Это недоработка профильных ведомств и комитетов. Законодатели должны более четко подойти к новым правилам уборки города", - признает советник губернатора.

Кроме того, если раньше коммунальщики в Петербурге использовали реагенты (примерно такие же, которыми щедро поливают улицы в Москве), то с зимы 2016 года они отказались от них. И в этом году тоже использует песко-соляную смесь (уже израсходовали больше 100 тысяч тонн) и гранитную крошку для уменьшения гололеда (500 тонн).

Районы проводят конкурсы на уборку дворовых территорий, в них участвуют и управляющие организации, и подрядчики. "Но никто из подрядчиков за такие суммы не хочет работать", - добавляет Воронков.

Что касается сосулек, то, по его мнению, есть и другие способы борьбы с сосульками, которые угрожают жизни людей. Например, технология "холодный чердак", рассказывает Воронков.

В центре города подача горячей воды в дома идет не из подвала, а с чердака. Когда на кровлю падает снег, сразу же образуется ледяная корка, которая потом превращается в ледяные глыбы. Если же на чердаке выложить слой гравия и обеспечить вентиляцию, то этого не произойдет, объясняет он.

Другая технология - греть карнизы и водостоки крыш, чтобы вода стекала вниз. Но все это стоит денег, резюмирует советник губернатора.