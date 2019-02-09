Гарантированный безусловный базовый доход для безработных в Финляндии не привел к росту занятости среди этих людей, сообщают финские исследователи.

Между январем 2017 года и декабрем 2018-го две тысячи произвольно отобранных безработных получали 560 евро в месяц, без каких-либо условий.

Этот доход был гарантирован вне зависимости от того, останутся они безработными или найдут себе работу (либо откроют свой бизнес).

Как выяснилось, уровень занятости среди участников эксперимента не изменился, но эти люди чувствовали себя счастливее, у них снизилось ощущение постоянного стресса.

В 2017 году Финляндия стала первой европейской страной, решившей протестировать идею безусловного гарантированного базового дохода. Эксперимент проводило бюро социального обеспечения Финляндии Kela.

Что такое безусловный базовый доход?

Безусловный базовый доход подразумевает выплату правительством гарантированной суммы денег гражданам, вне зависимости от их других доходов. Эксперимент в Финляндии несколько отличался от подобного предложения, так как затрагивал лишь безработных.

Существует также предложение предоставлять безусловные базовые услуги, когда граждане вместо гарантированного дохода смогут бесплатно пользоваться такими услугами, как здравоохранение, образование и транспорт.

Идея эта не нова. Впервые она была упомянута еще в "Утопии" Томаса Мора, опубликованной в 1516 году, то есть 503 года тому назад.

Но сейчас подобные эксперименты проводятся по всему миру. Взрослые жители одной из деревень на западе Кении будут гарантированно получать 22 доллара в месяц в течение 12 лет. Правительство Италии разрабатывает план под названием "доход гражданина". До октября власти города Утрехт в Нидерландах проводят эксперимент с безусловным базовым доходом под названием Weten Wat Werkt - "Знай, что работает".Поможет ли гарантированный базовый доход безработным Финляндии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В эксперименте приняли участие произвольно выбранные две тысячи безработных Финляндии

Зачем это?

Сторонники безусловного базового дохода считают, что это поможет бороться с бедностью, так как даст людям время на поиски работы или на обучение новой профессии. Это, говорят они, особенно важно в связи со все большей роботизацией многих профессий, в результате чего многие будут терять работу.

Миска Симанайнен, один из исследователей Kela, изучавший результаты финского эксперимента, сказал в интервью Би-би-си, что правительство хотело проверить на практике именно этот тезис, чтобы понять, можно ли при помощи этого инструмента реформировать систему социальной помощи.

Какими оказались результаты?

Все зависит от того, что понимается под словом "работа".

Помог ли этот эксперимент найти безработным работу, как на то надеялось правоцентристское правительство Финляндии? Нет, не совсем.

По словам Симанайнена, хотя некоторые безработные и в самом деле нашли работу, участие в эксперименте никак не повысило их шансы по сравнению с теми, кто не был в контрольной группе и не получал "бесплатных денег".

Исследователи все еще изучают, что именно эти данные могут означать. Окончательные результаты будут опубликованы в 2020 году.

Но многие считают, что не следует думать лишь о сокращении безработицы. С их точки зрения, если бы целью эксперимента было сделать людей более счастливыми, то в таком случае он был бы триумфом.

Один из участников эксперимента, бывший редактор газеты по имени Туомас, именно это и сказал в интервью Би-би-си.

"У меня по-прежнему нет работы. Я бы не сказал, что безусловный базовый доход резко изменил мою жизнь. Психологически - да, но с финансовой точки зрения - не слишком".

Проблемы безусловного базового дохода

Идею безусловного базового дохода активно поддерживают - и не менее активно критикуют - представители всех политических течений.

Для многих людей, придерживающихся левых убеждений, идея безусловного базового дохода слишком сфокусирована на финансах и покупательной способности населения, оставляя в стороне тот факт, что компании производят слишком много невостребованных товаров, вынуждая своих сотрудников работать все больше и больше.

Грейс Блейкли, специалист по вопросам экономики, пишет в New Socialist, что без фундаментальных структурных реформ экономической системы безусловный базовый доход будет лишь косметической мерой.

Другие опасаются, что безусловный базовый доход приведет к сокращению бюджетов социальных служб.

Те же, кто придерживается правых убеждений, беспокоятся ровно об обратном. С их точки зрения, подобная система будет чрезвычайно дорогостоящей для бюджета, а также может создать синдром зависимости и культуру, при которой люди будут ожидать денег, ничего при этом не делая.

Ульрих Шписсхофер, генеральный директор компании ABB, именно эту мысль выразил в 2016 году в интервью Financial Times. "Материальное вознаграждение должно быть основано на создании добавленной экономической ценности", - сказал он.

Что дальше?

Исследователи Kela сейчас внимательно изучают результаты эксперимента с безработными в попытке понять, какие еще меры необходимы для того, чтобы усовершенствовать подобную программу.

Миска Симанайнен не считает, что идея с безусловным базовым доходом провалилась.

"Это не провал и не успех - это просто факты, которых у нас не было до этого эксперимента", - говорит он.