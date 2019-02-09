Тигр, привезенный для размножения в Лондонский зоопарк, убил тигрицу
В Лондонском зоопарке в результате схватки двух тигров погибла суматранская тигрица по кличке Мелати.
10 дней назад в Лондон доставили тигра-самца по кличке Азим из датского сафари-парка в надежде, что он станет партнером уже давно живущей здесь тигрицы Мелати.
Привезенного тигра несколько дней держали в отдельном вольере, чтобы он привык к новому месту, а затем тигров представили друг другу.
Однако почти сразу между ними возник конфликт, оба тигра повели себя крайне агрессивно, и в результате Мелати получила множество ранений.
В заявлении зоопарка говорится, что Азим был немедленно переведен в отдельный вольер. 10-летнюю тигрицу, несмотря на усилия ветеринаров, спасти не удалось.
"Наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь Азиму в это трудное время, - говорится в заявлении зоопарка. - Все сотрудники зоопарка страшно расстроены".
7-летний Азим был доставлен в Лондонский зоопарк в рамках общеевропейской программы размножения тигров с целью сохранения исчезающих видов.
Приветствуя его появление, зоопарк описывал его так: "Красивый, уверенный в себе зверь, известный обходительным отношением к тигрицам". Зоопарк выражал надежду, что он станет идеальным партнером для Мелати.
Другой самец вида суматранских тигров, Джей-Джей, который был отцом семерых тигрят, родившихся у Мелати, 30 января был переведен во французский зоопарк.
В 2013 году Мелати родила двух тигрят, но один из них упал в бассейн и утонул.
В феврале 2014 года Мелати родила трех тигрят, в июне 2016 года - еще двух.
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Суматранский тигр, который обитает в естественных условиях в лесах и джунглях индонезийского острова Суматра, считается подвидом на грани исчезновения и внесен в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы.
Ареал тигра на Суматре стремительно сокращается из-за активного расширения хозяйственной деятельности человека. В настоящее время их популяция, по различным оценкам, насчитывает всего около 300 особей.
В неволе эти тигры могут жить до 20 лет.
Что мы знаем о суматранских тиграх
- Суматранский тигр - наименее крупный из пяти подвидов тигра, с самыми узкими черными полосками на шкуре
- Рев суматранского тигра может быть таким громким, что его слышно на расстоянии до 3,2 км
- При укусе такого тигра развиваемое давление эквивалентно 450 кг
- Суматранский тигр способен совершать прыжки до 10 метров в длину из сидячего положения
- Находки ископаемых останков в Китае свидетельствуют, что подобные тигры водились там два миллиона лет назад.