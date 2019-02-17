Когда-то в Англии суд работал так же, как в "Игре престолов"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испытание водой было весьма распространено в Средние века

Суд присяжных появился в Англии 800 лет назад. А до того, если вы оказывались в суде, доказать свою невиновность было непросто.

Эйлворд взломал замок на двери своего соседа и проник к нему в дом - он собирался найти там деньги, которые ему задолжал сосед. Но в этот момент хозяин по имени Фулк вернулся и грабитель был задержан.

В суде Эйлворд отстаивал свою невиновность. Но судья постановил подвергнуть его испытанию водой. Его связали и бросили в пруд. Если он невиновен, то начнет тонуть, а если виновен - поплывет. Эйлворд поплыл.

Так в средневековой Англии отправлялось правосудие - вполне варварскими методами. Эйлворду выкололи глаза и отрубили гениталии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прижигание руки каленым железом считалось надежным методом определения виновности

Но, как бы странно это ни звучало сегодня, такие испытания выполняли полезную общественную функцию, считает доктор Уилл Ивс, сотрудник исторического факультета Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

"С точки зрения XXI столетия очень просто прийти к выводу, что дело было в глупости людей прошлого, но дело обстояло куда сложнее", - говорит он.

Существовало два основных вида испытаний - огнем и водой, причем считалось, что исход их определяет божественное вмешательство.

При испытании огнем обвиняемый должен был пройти 9 футов (3 метра), держа в руках раскаленный докрасна кусок железа. Если после этого ожог заживал за три дня, испытуемый признавался невиновным. Но если рана начинала гноиться, дело было плохо.

При испытании водой обвиняемого окунали в озеро или пруд на веревке, на которой на определенной высоте был завязан узел.

Если испытуемый погружался в воду до узла на веревке, считалось, что вода принимает его по божьему повелению. В этом случае его вытаскивали на берег и оправдывали.

Если же испытуемый отказывался уходить под воду, это означало, что вода его отвергает, а его вина признавалась доказанной.

Члены общины, как правило, хорошо представляли себе, было ли совершено преступление и кем, и истолковывали исход испытаний соответственно, считает доктор Ивс.

"При испытании каленым железом обращалось внимание не на само железо, а на то, как заживал ожог от него, - говорит он. - А тут было множество нюансов, открытых для толкования".

"Определение состояния раны от ожога было тонким делом, на которое могло влиять все то, что было известно членам общины об испытуемом и об обстоятельствах его дела, - продолжает доктор Ивс. - Даже испытание водой далеко не всегда кончалось недвусмысленным результатом, особенно если человек начинал биться в воде, а веревка болталась во все стороны".

Правообладатель иллюстрации Sky/HBO Image caption Испытание поединком допускалось английскими законами до 1819 года

Испытание боем

Другим видом испытания был поединок между обвиняемым и обвинителем. Такое испытание принесли с собой норманны, вторгшиеся в Англию в 1066 году. Оно изображается в популярном сериале "Игра престолов".

Считалось, что бог дарует победу тому, на чьей стороне правда. Но сложность состояла в том, что далеко не все обладали боевыми навыками, необходимыми в поединке. Поэтому очень часто место обвиняемого занимал приглашенный рыцарь.

Однако всем было понятно, что от такого порядка выигрывают богачи, которым не составляло труда найти готового на бой бедного рыцаря.

Испытание поединком сохранялось в английском правосудии до 1819 года, хотя с ходом столетий его применяли все реже.

В 2002 году обвиненный в превышении скорости человек потребовал такого испытания перед судом, но судьи отвергли это требование и назначили ему штраф.

Судя по судебным архивам, такие испытания приводили к оправданию большей части обвиняемых. Люди относились к ним очень серьезно, и признанный виновным не сомневался, что на него легла божья кара.

Означает ли это, что только невинный человек соглашался на испытание? "Часто на толкование результатов испытания воздействовало поведение испытуемого во время испытания", - отмечает доктор Ивс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Священники принимали активное участие в судебных процессах

С этой традицией было покончено, после того как церковь отказалась ее поддерживать. В 1215 году был издан папский указ о том, что священникам запрещается принимать участие в таких процедурах.

Церковь сочла неподобающим делом обращаться к богу с просьбой о вмешательстве - это, с ее точки зрения, было равносильно требованию чуда.

А так как священник наблюдал за процедурой, освящал воду и железо и подтверждал толкование результатов, это означало, что с испытаниями огнем и водой было покончено.

Этому способствовало и постепенное распространение рационализма и ослабление религиозного фанатизма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король Генрих III ввел малый суд в составе 12 присяжных

Однако четыре года после папского указа суды в Англии вообще не имели никакой процедуры для установления вины подсудимого.

26 января 1219 года король Генрих III издал указ о введении малого суда присяжных в Англии в составе 12 присяжных.

Большие жюри присяжных созывались и ранее - в особо важных случаях, когда надо было определить круг подозреваемых и привлекаемых к суду.

Перед малым же жюри присяжных из 12 заседателей ставилась задача определять вину подсудимого.

И сегодня, 800 лет спустя, английская система правосудия зиждется на этом принципе.

Адвокат Гарри Поттер считает, что иначе просто не может быть.

"Это крайне важное решение принимается группой людей, собранных по случайному принципу, на основании их жизненного опыта, здравого смысла, совести и понимания представленных им доказательств", - говорит он.

Поттер, который уже более 25 лет выступает в судах адвокатом, признает, что эта система далека от совершенства. Он говорит, что в его практике было три или четыре случая, когда обвиняемый был явно невиновен, но тем не менее признан виновным судом присяжных.

Но, по его словам, в тысячах других случаев суд принимал правильное решение. "Чаще всего присяжные оказываются на высоте", - заключает Поттер.