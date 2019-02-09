Оппозиция в Таиланде отказалась выдвигать принцессу на пост премьера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принцесса Убол Ратана не стала прямо комментировать заявление своего брата

Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" отказалась от выдвижения принцессы Убол Ратаны в качестве кандидата на пост премьер-министра Таиланда. Это решение было принято после резкой критики со стороны короля, который заявил, что члены королевской семьи должны оставаться в стороне от политики.

В партии заявили, что подчиняются желанию короля, который в пятницу осудил как неподобающее решение своей сестры принцессы Убол Ратаны вступить в борьбу за пост премьер-министра.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн заявил, что подобное участие члена королевской семьи в политических выборах противоречит национальным традициям.

В партии "Тхаи Ракса Чаат" ("Партия тайских патриотов"), от которой была выдвинута 67-летняя принцесса, заявили, что во имя верности королю и всем членам королевской семьи партия отменяет свое решение.

"Участие члена королевской семьи в политике, неважно в какой роли, будет воспринято как неуважение к традициям и культуре страны", - заявил король.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн заявил, что его сестра сохранит титул принцессы

Ранее принцесса Убол Ратана, старшая сестра короля Таиланда, объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра от оппозиционной партии, связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом.

Ее решение шло вразрез с традиционной позицией королевской семьи Таиланда, члены которой всегда стояли в стороне от политики.

Выборы в Таиланде назначены на 24 марта. К ним приковано внимание мировой общественности, потому что они дают стране шанс вернуться к демократии после пяти лет военного правления.

Джонатан Хэд, корреспондент Би-би-си в Бангкоке

После необычно резкой критики со стороны короля, у партии "Тхаи Ракса Чаат" фактически не оставалось выбора, как последовать его распоряжению.

Это означает, что сильный план для победы на выборах, который придумала антивоенная коалиция Таиланда, провалился. Более того, партия рискует быть обвиненной в антимонархических взглядах.

Ультрароялисты теперь требуют роспуска партии "Тхаи Ракса Чаат".

Из-за решения короля крупнейшая в коалиции партия, связанная с экс-премьером Таксином Чиннаватом, остается на выборах без важнейшего партнера.

Источники в коалиции говорят, что они полагали, что согласие короля на участие его сестры в выборах получено. По их словам, либо произошло недопонимание, либо королевская семья изменила свое мнение.

Что сказала принцесса?

Несколькими часами ранее принцесса Убол Ратана попыталась защитить свое решение участвовать в выборах.

В своем "Инстаграме" она написала, что отказалась от всех своих королевских титулов и теперь является обычным гражданином страны и хотела бы пользоваться всеми правами гражданина Таиланда. В том числе и правом бороться за пост премьер-министра.

Она заявила, что будет честно и со всей присущей ей решимостью бороться за процветание народа Таиланда.

Вскоре после заявления короля она опубликовала еще один пост, в котором поблагодарила своих соотечественников за поддержку и отметила, что хотела бы видеть, как Таиланд становится страной, которая вызывает восхищение и уважение всего мирового сообщества.

Кто такая принцесса Убол Ратана?

Убол Ратана родилась в 1951 году, она старший ребенок покойного короля Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит.

В 1972 году она отказалась от своего титула, чтобы выйти замуж за американца Питера Лэдд Дженсена. После свадьбы она переехала в США.

После развода с мужем в 1998 году Убол Ратана вернулась на родину и начала участвовать в жизни королевской семьи.

Принцесса в своей работе активно пользуется соцсетями, также после возвращения из США она снялась в нескольких тайских фильмах.

У принцессы Убол Ратаны трое детей, но один из ее сыновей - Хун Бхуми Дженсен - погиб во время цунами в Индийском океане в 2004 году. Он родился в 1983 году, позднее у него выявили аутизм.

После смерти сына принцесса учредила благотворительный фонд для помощи детям с аутизмом.

Почему эти выборы так важны?

Выборы 2019 года важны, поскольку дают стране шанс вернуться к демократии после пяти лет военного правления.

За пост премьера должны были бороться всего два кандидата - принцесса Убол Ратана и действующий премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

Никто больше желания участвовать в выборах не изъявил. Это может быть связано с тем, что королевская семья в Таиланде пользуется большим уважением и почти никогда не подвергается критике, поэтому никто больше не решился участвовать в выборах, где его соперником был бы член королевской семьи.

Главным соперником принцессы должен был быть Прают Чан-Оча, который выдвигается от провоенной и консервативной партии "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила").

Прают Чан-Оча, будучи на посту командующего Королевской армией Таиланда, пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.

Выборы запланированы на март этого года. Они будут первыми демократическими выборами после военного переворота, за несколько недель до которого от власти была отстранена сестра Таксина Чиннавата - Йинглак Чиннават.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прают Чан-Оча пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году

Сейчас Таксин и Йинглак Чиннават живут в добровольном изгнании, однако остаются довольно влиятельными фигурами в политической жизни Таиланда, где многие из жителей продолжают поддерживать их.

В сентябре 2017 года Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну.

В 2016 году граждане Таиланда в ходе голосования поддержали новую конституцию, представленную военными и призванную укрепить их власть и не позволить союзникам семьи Чиннават одержать победу на предстоящих выборах.

Решение принцессы участвовать в выборах могло смешать все карты военных и поставить их планы под угрозу.

Военные в Таиланде традиционно вмешивались в политическую жизнь страны и захватывали власть 12 раз после упразднения абсолютной монархии и принятия первой конституции страны в 1932 году.