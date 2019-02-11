СМИ России: россияне уверены, что чиновники им врут

В обзоре российских газет 11 февраля:

"Ведомости": чиновники врут?

Доля россиян, которые считают, что чиновники лгут о положении дел в стране, достигла максимума - 52%, выяснил "Левада-центр". Год назад, пишет газета "Ведомости", так полагали 37% опрошенных.

Большинство считает, что обычные люди говорят правду, а чиновники лгут, прокомментировал "Ведомостям" директор "Левада-центра" Лев Гудков: "Это устойчивая тенденция, как и то, что, по мнению людей, они соблюдают законы, а государство - нет. Поэтому россияне приспосабливаются и сами вынуждены обманывать".

Достигнутый максимум - реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране, говорит социолог. По его мнению, связано это не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти нарушили негласный социальный договор, пытаясь решить проблемы за счет населения.

Особенно сильно люди разочаровались во власти после объявления о повышении пенсионного возраста, когда им обещали этого не делать, а сразу после выборов провели реформу, говорит политолог Николай Петров. "Люди убедились, что власть ждет повода, чтобы сделать им какую-то гадость. Это главный перелом, который произошел в прошлом году", - рассуждает эксперт.

При этом власть считает, что легко прошла реформу, поскольку не было массовых протестов, но ничего еще не закончилось, считает Петров: терпение людей дошло до края, и любого незначительного толчка будет достаточно, чтобы они выплеснули свое недовольство и начались протесты по тем поводам, по которым раньше их не было.

В России и раньше люди не очень верили власти, теперь же репрессии подрывают доверие и внутри самой власти, поэтому политические машины в регионах перестают работать на выборах, продолжает эксперт: "Люди не доверяют друг другу, не доверяют власти, но и внутри власти чиновники не доверяют друг другу".

Чиновники начинают врать, потому что иначе не могут выполнить строгие указания президента, считает Петров. "Меняют руководителя Росстата, первый вице-премьер говорит, что у нас неправильно считают уровень жизни, премьер говорит, что ВВП - плохой показатель. Опасность в том, что легко можно перегнуть палку: правительство может сказать, что раньше уровень жизни падал, а теперь начинает расти, "мы подработали методику".

"Но люди видят, что их уровень жизни падает, а власть говорит, что растет", - резюмирует политолог.

"Коммерсант": "Газпром" заручился поддержкой Германии

Страны ЕС в Совете Евросоюза достигли компромисса по изменению газовой директивы, которое могло серьезно помешать проекту "Газпрома" "Северный поток-2". По данным газеты "Коммерсант", этот вариант дает "Газпрому" шанс избежать серьезных негативных последствий для проекта, поскольку переговоры по применению директивы будет вести Германия.

Но само принятие директивы все же может затруднить и затянуть начало эксплуатации газопровода. В любом случае директива еще будет дорабатываться Советом ЕС и Европарламентом, и ее конечный вариант может выглядеть иначе, не исключает газета.

Канцлер Германии Ангела Меркель первой, еще до сообщения Совета ЕС, заявила, что разногласия по проекту директивы с Парижем преодолены. Она также заявила, что Берлин не будет полагаться только на российский газ и готов закупать и сжиженный, из чего можно сделать вывод, что Германия не отказалась от поддержки "Северного потока-2".

Но если поправки одобрят в таком виде, проблем все равно не избежать, считает "Коммерсант": если "Северный поток-2" будет построен после даты вступления поправок в силу, он не сможет получить исключения из Третьего энергопакета ЕС по упрощенной процедуре

Причем Германия должна будет получать разрешение ЕК на такие переговоры, запросив его не позднее чем за пять месяцев до их начала.

И, наконец, Брюссель может и не дать разрешение на переговоры, если, например, сочтет, что те "могут повредить функционированию внутреннего рынка газа, конкуренции или безопасности поставок", объсняет издание.

Согласованные Германией и Францией поправки снимают риски того, что полномочия по предоставлению исключений из Третьего энергопакета будут переданы ЕК или отданы на откуп коллективному решению нескольких стран ЕС, говорит Алексей Гривач из ФНЭБ.

"Но возникают риски затягивания ввода "Северного потока-2" из-за необходимости коммуникации с ЕК, - продолжает он. - Кроме того, Германия получает дополнительный рычаг давления на Россию в переговорах по транзиту газа через Украину".

Но, считает Гривач, поскольку Россия и Германия и так договорились о сохранении транзита после 2020 года, а процесс заполнения нового газопровода всегда происходит поэтапно, эти сложности не являются новыми и принципиальными.

"Ведомости": статистика задержаний

О динамике политических задержаний в России пишет газета "Ведомости": правозащитники обобщили итоги протестных мероприятий и выяснили, с каких публичных акций легче всего попасть за решетку.

С декабря 2011-го по 2018 год в Москве и Санкт-Петербурге во время публичных мероприятий задержали 17 635 человек, рекордным в этом отношении стал 2017 год, когда за решеткой оказался 4621 участник различных акций, следует из материалов многолетних наблюдений, которые публикует "ОВД-инфо".

"Ведомости" отмечают, что в 2012 году наибольшее противодействие правоохранителей вызывали выступления, направленные против власти (2037 задержанных) и за честные выборы (532), а в 2018-м - по большей части антикоррупционная тематика (2585 задержаний) и выступления против власти (859). В первом случае речь идет прежде всего о протестных акциях, инициированных политиком Алексеем Навальным: ни до 2017 года, ни после за выступления против коррупции практически не задерживали. В 2014-м темами выступлений, несущими наибольшие риски, стали права политзаключенных (1466 задержанных) и внешняя политика (626).

Отдельной категорией проходит одиночный пикет, который, в принципе, не требует согласования с властями, но это не страхует его участников от задержания.

Одиночный пикет - последний рубеж свободы публичных мероприятий, но, кажется, и он скоро рухнет под напором силовиков, констатирует Алексей Глухов из "Апологии протеста". Он отмечает, что задержания пикетирующих пока, как правило, не оканчиваются административным преследованием: человека забирают с улицы со ссылкой на жалобы граждан - "до выяснения", а потом просто отпускают.

Политолог Аббас Галлямов объясняет рост задержаний реакцией власти на активизацию протеста. Наиболее массовые выступления наблюдались как раз в конце 2011 - начале 2012 года и в 2017 году, напоминает он. В первом случае это было связано с запросом на перемены, который так и не получил ответа, а в 2017 году главным двигателем протестной кампании стал Навальный.

"Логика власти очевидна: есть протест - надо давить, хотя сама по себе репрессия власти удовольствия не приносит, - считает Галлямов. - Поэтому самая сильная реакция - именно на выступления против власти. Сама по себе тематика не особо важна - главное, что выступающие требуют смены режима".

К протестам же экономического характера власть относится более лояльно, отмечает эксперт.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си