Пресса Британии: Лондон не хочет быть "бумажным тигром"

В обзоре британской прессы:

Министр обороны Британии готов демонстрировать силу

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Британия должна быть готова при необходимости дать жесткий отпор агрессивным действиям России и Китая, пишет Daily Telegraph.

Свое видение оборонной политики страны министр изложит в понедельник, выступая в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, и с текстом его выступления уже ознакомилась газета.

По мнению министра, пишет Daily Telegraph, Британия не должна превратиться в подобие "бумажного тигра". Уильямсон также отстаивает целесообразность военной интервенции в ситуациях, когда необходимо противостоять странам, пренебрегающим международным правом.

В качестве демонстрации военной силы министр собирается отправить в Тихий океан новейший авианосец "Куин Элизабет" с истребителями пятого поколения F-35 на борту.

Министр в своем выступлении напоминает об уроках истории, которые учат нас тому, что кризисы наступают, когда их меньше всего ожидают.

Daily Mail, также ознакомившаяся с текстом речи министра перед экспертами, отмечает, что тон, выбранный Уильямсоном, скорее всего, вызовет обеспокоенность в правительстве.

По сведениям издания, министров уже не раз просили излишне не педалировать тему российской военной мощи и не провоцировать подобными высказываниями российскую пропагандистскую машину.

Выступление министра обороны, в котором он аппелирует к сторонникам "брексита" в Консервативной партии, как отмечает газета, свидетельствет о его больших политических амбициях.

Уильямсон считает, что выход из ЕС дает Британии большие возможности, в том числе и в военной сфере.

Болгарские власти проверят версию Bellingcat

Газете Times стало известно, что Болгария начала расследование предположений о том, что третий подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте прошлого года мог быть вовлечен в аналогичное преступление в Софии в 2005 году.

Лидер правящей партии Болгарии Цветан Цветанов заявил, что спецслужбы проведут расследование инцидента, после которого тяжело заболели болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, его сын и подчиненный.

Какое именно вещество было использовано, не говорится, так же как не сообщается, почему Гебрев, ветеран болгарской оружейной индустрии, мог стать объектом возможного покушения в 2005 году.

О возможной связи между отравлением в Солсбеди и происшествием в Софии на прошлой неделе заявил британский расследовательский сайт Bellingcat.

Заявление Цветанова стало первой официальной реакцией болгарских властей на эту публикацию.

Европейцы уезжают, остальной мир готовится приехать

Газета I публикует статью журнала Economist, посвященную тому, как "брексит" изменит иммиграцию в Британии.

Граждане Евросоюза пакуют чемоданы, пишет издание, но остальной мир, наоборот, собирается переезжать в Британию. Будущие британские иммигранты будут более квалифицированными, менее европеизированными и временными.

В 1970-е и 80-е годы индусы и пакистанцы водили автобусы в Бирмингеме и собирали овощи. Затем приехали южноафриканцы и курды.

В 2000-е, после расширения ЕС, поляки, литовцы и латыши заняли места в тех же автобусах. Потом их сменили болгары и румыны.

Как сказал один из собеседников Economist, "теперь Англия должна решить, какую следующую страну сюда пустить".

Британская иммиграционная система находится на пороге самой радикальной за полвека реформы.

По мнению издания, иммигранты следующей волны будут более квалифицированы, но приезжать они будут, скорее всего, на несколько лет. И большая их часть будет приезжать не из Евросоюза.

Сейчас больше всего в Британию приезжает граждан Индии и Китая. При этом из Китая в основном приезжают учиться, а из Индии - работать, и все больше не на сбор урожая, а на хорошо оплачиваемую работу.