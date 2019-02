Тина Канделаки: "Страну мы не подвели. Поэтому Путина тоже не подвели"

View this post on Instagram

В этом году я нахожусь в Давосе в качестве единственного медиа-лидера от России, принявшего участие в международной панели. Я была единственной женщиной на сцене, которая принимала участие в пленарной сессии о кризисе свободных медиа, и здесь надо сказать, с тем, что пресса действительно находится в кризисе, не спорил ни один из участников этой встречи. ⠀ ⠀ Я бы на самом деле не называла ситуацию кризисом: это новая реальность, в которой социальные сети быстрее традиционной прессы, эмоции - главная валюта, создание фейков не стоит никаких денег, а расходятся они быстрее и ярче проверенных фактов. ⠀ В этом мире выходит фальшивый выпуск The Washington Post, папа Римский якобы поддерживает Трампа на выборах, и практически никто не хочет разбираться, что здесь факт, а что здесь фейк. ⠀ ⠀ Кто же должен спасать традиционные СМИ? Скажете, государство? Но ведь тогда оно неизбежно будет проводить государственную политику в отношении этих СМИ. Скажете, бизнес? Ну вот вам The Washington Post, который не замечает историю про Безоса и Санчес. Так кто? Расследования стоят денег, борьба с коррупцией стоит денег, поэтому побеждать в этом информационном мире будут фейсбуки и телеграмы. Они производят невероятное количество фейков, и они же будут инвестировать в платформы для независимой журналистики. Пока это замкнутый круг, и надо бы это признать. Кликбейт рулит, побеждает традиционные СМИ и давно уже стал солидным бизнесом для солидных господ. ⠀ #WEF #Davos2019 @worldeconomicforum