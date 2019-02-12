Тина Канделаки: "Страну мы не подвели. Поэтому Путина тоже не подвели"

Семь лет назад телеведущая Тина Канделаки выходила на митинги протеста против итогов выборов, а сейчас руководит главным российским спортивным телеканалом и фотографируется с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым.

Несколько лет работы генеральным продюсером "Матч ТВ" сопровождались слухами о готовящемся ее увольнении и скандалами с уходом известных ведущих. Возглавляемая ей пиар-компания "Апостол медиа" сначала стала подрядчиком госкомпаний, а затем обанкротилась. Сама же Канделаки открыла видеоблог и поддерживает аннексию Крыма.

В беседе с корреспондентами Русской службы Би-би-си Канделаки рассказала, есть ли на "Матч ТВ" цензура, связывают ли ее денежные отношения с Кадыровым и Собяниным, как она относится к Алексею Навальному и подвела ли Владимира Путина.

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"Все в Давосе мечтают о приезде Путина"

Би-би-си: Вы сами решили дать нам интервью. Зачем? О чем хотите нам рассказать?

Тина Канделаки: Я с тем же мужем, не беременна, место работы не поменяла, все то же самое. Я знаю Лизу [Фохт]. Мы познакомились на мероприятии "Синергии". У нас был очень смешной эпизод знакомства. Потом я стала следить за тем, что делает Лиза. Лиза старается заниматься журналистикой, скажем так.

Би-би-си: Давайте тогда прямо по горячим следам. Недавно вы вернулись с форума в Давосе. Как вы вообще туда попали, кто вас пригласил?

Т.К.: Я уже второй год там. Приглашал меня сам Давос. Там проводят очень жесткий отбор желающих выступать и проявить себя.

Есть позиция, которая каждый год обновляется - медиалидер. Это очень почетная позиция, кому ее давать, решают на самом высоком уровне. Если тебе ее дают, ты получаешь доступ везде. Более того, ты выступаешь. Была русская делегация, но единственным медиалидером от России была я.

Би-би-си: Этот Давос отличается от предыдущих, даже от прошлого. Для России произошла обидная история - нескольких [российских] олигархов не позвали, потому что они под санкциями. [Российское] руководствотоже все не едет, потому что как-то уже неудобно делать большую делегацию, когда такое неуважение. Вы не чувствуете, что поддержали мероприятие, которое неуважительно относится к России?

Т.К.: Ну там немножко не так. Все в Давосе, безусловно, мечтают о приезде Владимира Владимировича Путина. Для них это просто идея фикс. Все, с кем я разговаривала, мечтают поработать в Давосе, когда туда приедет Путин. Это для них задача номер один была, есть и будет.

Что значит не пустили олигархов? Это все история, связанная с Олегом Дерипаской, с тем, что он поехал потом на Байкал. Про Олега сегодня очень много пишут и говорят, он на хайпе, что называется. И вот это все переросло в разговоры том, что "русских не послали".

Ну, я понимаю, что для того, чтобы у нашего интервью были яркие хайлайты [фрагменты], нужно было бы, чтобы Тина Канделаки сказала, что ее не устраивает Алексей Навальный. Давайте я вам вверну эту реплику Тина Канделаки, телеведущая

[Бизнесмен Владимир] Евтушенков был, если мы про олигархов говорим. Опять же наши бизнесмены и топ-менеджеры крупных корпораций были, от [главы ВТБ Андрея] Костина до [главы Сбербанка Германа] Грефа. Чиновники - от [министра экономики Максима] Орешкина до [главы РФПИ Кирилла] Дмитриева, заканчивая [председателем "Сколково" Аркадием] Дворковичем. Повторюсь, это же формируется самой страной. Мы туда едем зачем? Мы едем говорить про экономику или про политику?

Нужно, чтобы как можно больше российских спикеров приехало и могло парировать и менять точку зрения. Я была на двух закрытых встречах. Это самый высокий уровень чиновников, имеющий отношение ко всем последним скандалам. Начиная от Скрипалей - заканчивая "брекситом".

Правообладатель иллюстрации FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption Организаторы экономического форума в Давосе в этом году поставили определенные условия для россиян, попавших под санкции

Би-би-си: Вы писали в своем телеграм-канале про закрытую встречу с главой МИ-6. Кто вас туда позвал?

Т.К.: Еще раз - как медиалидер ты имеешь статус, который позволяет пойти. Там уже не работает "позвал, не позвал".

Би-би-си: А не было опасений по поводу встречи с представителем силовых структур страны, с которой у России не самые лучшие отношения? Вы не боялись обвинений в шпионаже, госизмене?

Т.К.: Я ничего не боюсь, когда скрывать нечего. Я была на этой встрече, там я промолчала, сидела и слушала. Содержание рассказывать не могу.

Про вторую закрытую встречу я тоже писала в Telegram. Там были традиционные представители англосаксонского мира. С очень традиционной точкой зрения - настолько традиционной, что даже парировать уже неудобно. Там шел разговор про Крым, про Украину. Когда начали говорить, "вот вы, российская делегация, должны поехать обратно и передать, что вы не должны вмешиваться в свободные выборы на Украине", меня на этой ноте разорвало.

Я в конце попросила слово - там вздрогнули все. На мне эта встреча, кстати, и закончилась. Я встала и сказала: "Я прошу прощения, тут столько борцов за Крым. А кто-нибудь вообще в Крыму был?"

Поднимают руки представители нашей делегации и два журналиста, а встреча большая. Дальше: "А на Украине кто-нибудь был? Ребят, это как?!"

На встрече повисла гробовая тишина. Говорю: "Вы вообще знаете, что был референдум проведен? Вы знаете, в каком состоянии был Крым? Знаете про изменения?" Никто ничего не знает.

Би-би-си: Вы себя почувствовали в Давосе [представителем МИД России] Марией Захаровой?

Т.К.: Ну при чем тут Захарова! Зачем так троллить и передергивать! Машу очень часто троллят, говорят, что она однозначно декларирует. Я не представляю интересы МИДа - они должны быть однозначными. Это государственная точка зрения, она может быть только однозначной и никакой иной. И Маша ее блестяще выражает.

А я журналист. Я могу позволить разговор о чем хотите.

Би-би-си: Вы же понимаете, что претензии к России из-за Крыма лежат в области международного права, а не личных ощущений. Чтобы обсуждать такого рода вопросы, не надо ехать на Украину или в Крым.

Т.К.: На это, Лиза, у меня справедливый вопрос, который я дальше и задала аудитории. Я говорю: "А вы знаете, что на Украине, на мой взгляд, произошла огромная гуманитарная катастрофа, связанная с тем, что олигархические кланы разорвали эту страну?"

Би-би-си: Что не имеет никакого отношения к действиям России [в Крыму и на Украине].

Т.К.: Секунду. Говорю: "Вы вообще в курсе, кто выдвигается на эти выборы? Мой приятель [Владимир] Зеленский? Ну, я его с детства знаю, по КВН. Мы вместе работали. Мы с [телеведущим Александром] Цекало вели "Хорошие шутки". Развлекательную программу, он тоже выпускал. [Экс-премьер Юлия] Тимошенко? И это выборы? Чему вы удивляетесь?

Я сказала: "Вот в России такой оппозиции, о которой вы мечтаете, нет. Потому что вся содержательная оппозиция, реальная оппозиция, с ресурсами, встроена в разные финансово-промышленные кланы. И эти кланы на самом деле в ближайшее время будут бороться за власть в России. Но в рамках закона. Понимаю, что вам это не нравится. Но это так. И тогда вопрос, уважаемые американские друзья. Чем мы отличаемся от вас? У вас такие же большие кланы, которые от выборов к выборам борются за власть. У вас все то же самое!"

Би-би-си: Какое отношение это имеет к действиям России?

Т.К.: Сейчас объясню. Я сказала: "Вы точно так же помогаете определенным странам сохранять независимость, спасаете людей и вмешиваетесь в дела других стран. Чем мы отличаемся от вас?"

Би-би-си: Вам не кажется, что это позиция из серии "а у вас негров линчуют"?

Т.К.: Мне абсолютно все равно. Это не позиция по принципу "сам дурак". Я считаю, что народ Крыма проголосовал однозначно. И вы, к сожалению, не жили в Крыму, и я. Давайте учитывать мнение народа.

"Я не голосовала за "Единую Россию". Вы не голосовали за "Единую Россию"

Би-би-си: Давайте политический блок закончим вашей личной историей. В 2012 году вы ходили на Болотную площадь, активно дружили с оппозиционерами, хотели перемен. А в 2014 году резко закончили свои политические высказывания. Это связано с вашей личной позицией по Крыму? Или с тем, что ваша компания "Апостол" начала получать госконтракты, и надо было выбрать один из стульев?

Не бывает ситуации, когда ты близок к увольнению. Бывает ситуация, когда тебя увольняют. Я привыкла разговаривать фактами. Факты налицо Тина Канделаки, телеведущая

Т.К.: "Апостол" сделал бренд "Ростеха", это правда - и это замечательный бренд. "Апостол" сделал бренд "Калашникова", это правда - и это замечательный бренд. "Апостол" сделал огромное количество брендов, в том числе госкорпорациям, которые по сей день используются. Мы, собственно говоря, элементарно создали культуру - визуальную, внутреннюю и так далее.

Что касается 2011 года. Как вы помните, 2011 год был связан с парламентскими выборами. Все мы были после этих выборов разочарованы и фрустрированы. Чем? Я не голосовала за "Единую Россию". Вы не голосовали за "Единую Россию".

Би-би-си: Откуда вы знаете, за кого мы голосовали?

Т.К.: Ну, думаю, что вы не голосовали за "Единую Россию". Здесь даже думать не надо, это очевидно. У меня было очень мало знакомых, которые проголосовали за "Единую Россию". Думаю, у вас тоже.

Все эти люди, которые не проголосовали за "Единую Россию", они очень сильно удивились. И, конечно, это был эмоциональный протест, в котором все приняли участие.

Дальше, к сожалению для меня (и, думаю, для всех людей, которые хотят свободно мыслить и хотят развития своей стране, в том числе через наличие работающей оппозиции) стало большим разочарованием, что какие-то люди решили возглавить протест. Хотя их никто не назначал. Они дико радикализировались и потом в майских беспорядках себя проявили.

А дальше появилась еще какая-то группа людей, которая возглавила все, сама себя назначила и представила из себя координационный совет [оппозиции], который что-то должен был решать. Это до сих пор скабрезный анекдот, над которым теперь, думаю, и ваши знакомые тоже улыбаются.

Би-би-си: Так изменилась ли ваша политическая позиция с 2012 года и если да, то почему?

Т.К.: Моя позиция не изменилась. Даже в этом году, когда, например, Ксения Собчак выдвинулась на выборы, я поддержала это решение. Даже несмотря на то, что мы с Ксенией много лет не общаемся и никаких планов общения у меня нет. Потому что здорово, что хотя бы Ксения Собчак пошла на выборы.

Правообладатель иллюстрации Maxim Shemetov/ITAR-TASS Image caption Тина Канделаки и Ксения Собчак были участниками протестов в 2011-2012 годах

А дальше? Вот самый большой шанс у человека в стране был. Больше шанса быть не может. Ты получил доступ на все телеканалы, на все медиаресурсы, к которым у оппозиции доступа не было. Поправьте меня, если что-то не так.

Би-би-си: Но админресурса все равно не было.

Т.К.: Еще раз. Ты получаешь все ресурсы, про которые оппозиция говорит, что у нас этих ресурсов нет, поэтому люди в стране не могут услышать нашу точку зрения. Все ресурсы были.

Би-би-си: Если бы по окончании президентской кампании Ксения Анатольевна бы вывела всех на митинг протеста и сказала бы, что выборы сфальсифицированы, вы бы поддержали?

Т.К.: Я вам отвечу на ваш вопрос, но вы ответьте на мой. Еще раз. Все ресурсы были?

Би-би-си: Вопросы здесь задаю я.

Т.К.: В течение эфирного времени на Первом, втором канале, на "России", на всех каналах Российской Федерации можно было объединиться и через одного человека донести осознанно позицию.

Би-би-си: Вы говорите проблема в том, что люди не объединялись, делали координационный совет оппозиции, не так вели себя. То есть больше всего в оппозиции вас не устраивают конкретные персоналии?

Т.К.: Ну, я понимаю, что для того, чтобы у нашего интервью были яркие хайлайты [фрагменты], нужно было бы, чтобы Тина Канделаки сказала, что ее не устраивает Алексей Навальный. Давайте я вам вверну эту реплику и скажу, что как оппозиция Алексей Навальный меня не устраивает. Потому что он столько лет находится во главе этой оппозиции (или в углу, или в середине), а толку от этой оппозиции никакого нет.

Но как видеоблогер Алексей Навальный замечательный, он на своем месте, и я думаю, рано или поздно мы его увидим на федеральном канале как какого-нибудь представителя нашей версии Fox News и будем на это смотреть.

"Советы за деньги я не раздаю"

Би-би-си: Давайте поговорим про "Апостол", раз уж мы его упомянули. После того как вы ушли из компании, и ваш супруг ушел (он сейчас работает в "Ростехе"), компания стала терять свои госконтракты и сейчас проходит процедуру банкротства.

Если кого-то откуда-то увольняют, то не потому, что людей выкидывают на улицу, а потому, что кто-то просто не хочет бороться за работу. Вот это мое мнение как руководителя, вообще касаемо всего на свете Тина Канделаки, телеведущая

Т.К.: Уже прошла год назад. Все закончилось.

Би-би-си: Что случилось?

Т.К.: А ничего не случилось. Там было основное условие, что я не могу быть генеральным директором, когда меня брали на "Матч ТВ". И, опять же, как формулировать произошедшее. Можно формулировать, что я ушла, и компания стала терять госконтракты…

Би-би-си: Но это и произошло?

Т.К.: Нет, не так. Мы поняли, что, к сожалению, так как мы оба хотим продолжить карьеру в другой сфере, мы параллельно не можем заниматься этим бизнесом.

Было понятно, что операционно таким бизнесом могут заниматься только два человека - мой муж или я. Потому что у нас есть понимание того, как развивать эту компанию. А руководить ей "между прочим" не получилось. Я изначально, уходя на "Матч ТВ", понимала, отдавала себе отчет, что мы заканчиваем этот бизнес. Тут нет откровения.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Компания "Апостол Медиа", которой Канделаки руководила вместе с супругом Василием Бровко, получала крупнейшие контракты от аффилированных с государством компаний

Би-би-си: Как же так получается, что компания, по сути лидер рынка, полностью строилась на ваших личных связях, знакомствах и умениях? Получается, вы не смогли построить компанию, которая могла бы работать без вас?

Т.К.: Людей, которые в России могут руководить коммуникационными компаниями, человек десять. Это максимум. Ты должен либо хантить людей у "Михайлова и партнеров", либо руководить сам. У нас не такой большой рынок коммуникационных услуг и не так много специалистов, извините, нашего уровня, чтобы я могла сказать: "Знаете, так легко было меня заменить!"

Это, конечно, можно интерпретировать так, что "вы не вырастили, вы не выстроили это так, чтобы это само производилось". Но пиар - вещь очень тонкая, коммуникация - вещь очень тонкая. Тут очень личностный бизнес. Поэтому это нельзя представлять так, что "боже мой, вы не смогли". Это технически невозможно.

Би-би-си: Вы продолжаете консультировать кого-либо, например, в личном качестве?

Т.К.: Нет. Много предлагают, это правда. Обращаются, предлагают…

Би-би-си: Вот непосредственно перед выборами мэра Москвы вы с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным гуляли…

Т.К.: Никогда [не работала на Собянина]. Скажу вам то, что я сказала в мэрии: бесплатно? С удовольствием, всегда. Во-первых, как для журналиста, для меня взять интервью...

Би-би-си: Вы первый пиарщик в мире, который хочет работать бесплатно?

Т.К.: Я же работаю в другой компании, у меня есть работа, за которую я получаю очень хорошие деньги. У меня есть прекрасный бизнес, за который я получаю деньги - косметика. У меня все четко озвучено, показано. У меня есть выступления - выступаю в году ровно 50 раз, 25 раз за деньги, 25 раз - бесплатно. Поэтому я знаю, где заработать деньги.

Би-би-си: На должности генерального продюсера "Матч ТВ" так много свободного времени, чтобы еще и бесплатно консультировать?

Т.К.: Вы меня спросили про Собянина - я говорю, это все бесплатно всегда. То есть поговорить с Сергеем Семеновичем, взять у него интервью для своих social media. Какие деньги я должна была за это взять? Извините меня. За одно интервью? Смешно.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос: нет, я никого не консультирую. Мне это не нужно. Это занимает много времени.

Тут надо выстраивать огромную систему, чтобы решать чьи-то проблемы. И это фулл-тайм джоб. Это не то, что я могу делать параллельно. А советы за деньги я не раздаю.

"Заголовок кликабельный: Канделаки увольняют"

Би-би-си: Давайте тогда к вашей основной работе на "Матч ТВ". Мы когда готовились к этому интервью, говорили с сотрудниками, бывшими, нынешними. Многие говорят, что сейчас вы не занимаетесь оперативным управлением каналом, а им занимается Наталья Билан. Некоторые даже сказали, что вы практически не появляетесь, не присутствуете на важных совещаниях. Так ли это?

Т.К.: Неправда, конечно. То есть они правы в первой части, что я, конечно, операционным управлением не занимаюсь - это достаточно долго. И не надо им мне заниматься.

Есть целый блок, за который я отвечаю - так называемый околоспортивный контент. Там от кибератлетики до "Сильных людей". Это, кстати, небольшой блок. Моя задача была выстроить канал, привести людей, в том числе Наталью Билан, всех ребят, кто по сей день работает. Собрать команду, настроить ее и выстроить канал.

Я команду привела, мы выстроили канал, и три года очень плотной работы было у меня за плечами. Дальше мой трехлетний контракт истек, он перешел в бессрочный. И моя основная функция - это визионерство, супервайзинг всего контента, который мы делаем. Больше времени занимают усилия по привлечению партнеров. Чтобы сделать интересный проект международный, нужны привлечения средств, спонсоров. Вот этим, по сути, я и занимаюсь.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Тина Канделаки и олимпийская чемпионка Татьяна Навка на съемках в "Останкино"

Би-би-си: То есть вы, по сути, лицо канала?

Т.К.: Но я с самого начала была лицом "Матч ТВ", ничего не изменилось. Есть операционное управление, связанное с проведением ежедневных летучек. Ежедневного решения огромной кучи мелких вопросов. Безусловно, больше не я этим занимаюсь, и этим странно мне заниматься.

Би-би-си: На протяжении всего времени, что вы работаете на "Матч ТВ", ходят какие-то слухи о войне за ваше кресло, о том, что вы вот-вот покинете канал. Сначала была информация, что вы покинете его сразу после Олимпиады в Корее, потом - до чемпионата мира[по футболу], потом - после, и вот ваш контракт, как вы уже сказали, стал бессрочным. Была война за место, и как вам удалось его сохранить?

Т.К.: Я не знаю, была ли война за мое место.

Би-би-си: Но вы с кем-то воевали?

Т.К.: Я? Никогда. Я ни с кем не воюю, зачем? Это бессмысленная трата времени. А по поводу войны за кресло генерального продюсера "Матч ТВ" - это, собственно, тема, с которой я столкнулась в Давосе: кризис свободных медиа.

Возник ряд телеграм-каналов на истории с креслом генерального продюсера на "Матч ТВ". Вот они начали эту историю хайпить, дальше было расследование "Медузы", там что-то нахватали, здесь... Разговаривали с какими-то сотрудниками бывшими, уволенными, вновь назначенными, и так далее. Вот это все из серии фейк ньюс, одна бабка сказала.

Заголовок кликабельный: "Канделаки увольняют". Следовательно, люди на него кликают.

Би-би-си: А была ситуация, когда вы были близки к увольнению?

Т.К.: Не бывает ситуации, когда ты близок к увольнению. Бывает ситуация, когда тебя увольняют. Я привыкла разговаривать фактами. Факты налицо.

Би-би-си: Можно мы тогда про цифры? Несколько лет "МатчТВ" отчитывался о достаточно больших убытках - где-то полтора миллиарда[рублей]. А в 2018 году, во второй половине, впервые было очень резкое снижение убытков - до 50 млн рублей, если я правильно помню. Что произошло в 2018 году, почему, откуда такое резкое сокращение убытков?

Т.К.: Оптимизация. Вы, наверное, про это тоже читали - замечательная история, которая была проведена с приходом новой управленческой команды.

У нас несколько раз менялся гендиректор, и сегодня телеканал "Матч ТВ" находится под управлением развлекательного телевидения в составе "Газпром-Медиа" - "ГПРМ Развлекательное ТВ". Там очень сильные ребята, достойные телевизионные менеджеры, с которыми я много лет знакома, дружила, делала даже программы.

Артур Джанибекян, кстати, был первым продюсером программы, которую мы вели с Ксенией Собчак. Программа, правда, дальше четырех выпусков не пошла, но тем не менее. Мы все друг друга знаем 20 лет.

И очень многие вещи, никакого там секрета Полишинеля нет, за счет того, что пришла головная компания, очень много вещей сразу же технически оптимизируются.

Би-би-си: Есть мнение, что слово "оптимизация" можно заменить словом "массовые увольнения".

Т.К.: Еще раз повторюсь. Все решения, которые принимаются, вы можете спокойно отправить в пресс-службу "Газпрома", на вопросы вам дадут ответы.

Вообще, по поводу увольнений: я с этим вопросом сталкивалась много раз с момента моего прихода на "Матч ТВ", когда оптимизировали и собирали две структуры. Это, соответственно, представители "России-2" и телеканала НТВ+. И вот тогда это был мой любимый вопрос, который мне везде задавали. Мы живем в стране, в которой должна появиться конкуренция. Поверьте мне, увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны. Я сейчас не про "Матч ТВ" говорю, я говорю вообще в целом.

Если кого-то откуда-то увольняют, то не потому, что людей выкидывают на улицу, а потому, что кто-то просто не хочет бороться за работу. Вот это мое мнение как руководителя, вообще касаемо всего на свете.

Би-би-си: Тогда я снова про цифры. Ваш рейтинг, доля вашей аудитории, насколько я помню последние данные, 3,8...

Т.К.: Да, мы выполнили все, да, все КPI были закрыты, мы выполнили все, да, спасибо за вопрос!

Би-би-си: Это не сильно отличается от рейтингов "России-2", на месте которой вы делали "Матч ТВ" и которую вы должны были обойти по рейтингам. Так в итоге: вы считаете, что сделали более успешный проект, что вы достигли успеха сейчас?

Т.К.: Очень сильно отличаются [цифры]. Спасибо вам за вопрос, потому что вы прямо чешете мне сердце! Вы же прекрасно знаете, что "Россия-2" не показывала спорт. Она показывала спорт в очень небольшом сегменте, только самый успешный спорт. Мы в стране так и не рискнули до появления "Матч ТВ" показывать спорт в полном объеме.

Победы, которые у нас произошли - например, мы привлекли женскую аудиторию. Женская аудитория всегда была 18%. Сейчас на "Матч ТВ" 30% женской аудитории. Мы привлекли аудиторию возраста 18-24. Они вообще не смотрели телевидение, они стали смотреть "Матч ТВ".

И вот эта цифра чистая сейчас - это зрители, которые смотрят спорт. Не те, кто ждут "рябина алая губы красные", и просто на автомате, на хвосте они где-то остались, а те, кто включают системно смотреть спорт.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Тина Канделаки на фестивале молодежи и студентов в Сочи

Би-би-си: Сейчас у вас фактически нет конкурентов - это национальный спортивный канал. У вас очень большой ресурс. Но со стороны это выглядит так, что ожидаемого прорыва не произошло. Во-первых, у вас закрылись многие форматы, которые определялись первоначальной концепцией: утренние эфиры про фитнес, здоровый образ жизни и правильное питание. Этого всего нет. По сути, остались трансляции, которые вы покупаете. Вам не кажется, что вы и ваша команда немножко подвели Владимира Путина, который подписал указ о создании этого канала. Потому что, повторюсь, прорыва так и нет.

Т.К.: Большое спасибо за вопрос. А все, что вы до этого сказали, это были утверждения? Вы целый список вещей задекларировали. Вы их задекларировали как кто? Вы утверждаете, что вот это, вот это, вот это не получилось...

Би-би-си: "Матч ТВ" очень сильно изменился с начала запуска.

Т.К.: Спасибо, во-первых, за то, что вы - человек, который смотрит "Матч ТВ". Уже мы не подвели Владимира Путина, потому что Лиза Фохт смотрит "Матч ТВ".

Би-би-си: Я смотрела и "Россию-2".

Т.К.: Но вы же не ушли? Вы могли уйти.

Би-би-си: Некуда. Куда мне уйти?

Т.К.: Вы любите спорт?

Би-би-си: Да, но у меня нет выбора.

Т.К.: Это здорово. Идем дальше. Пойдем дальше. У вас там было много разных тезисов, которые я готова разобрать с вами по предложению.

Начнем с того, что значит "много форматов было, не получилось"? Так на телевидении не работают. Когда ты начинаешь строить канал с нуля, ты пробуешь разные форматы. И "Бой в большом городе", "Кто хочет стать легионером" - эти форматы никто не забыл. Они очень дороги для нашего маленького канала.

Чтобы делать такие проекты, нам нужны спонсоры, и мы их регулярно ищем. Если мы найдем спонсора на "Бой в большом городе", мы с удовольствием эти форматы продлим. Они никуда не ушли.

Image caption Тина Канделаки называет победой то, что удалось привлечь женскую аудиторию к просмотру "Матча"

Про утро. Утро очень сложно делать конкурентным, потому что вы же понимаете, что мы работаем по законам телевидения. Мы конкурируем с утром на Первом и "России-1". "Матч ТВ" не может себе позволить таких вложений. Поэтому этот формат для нас с точки зрения денег очень дорогостоящий. Очень приятно, что вам это нравится, но мы пытаемся трансформировать эти форматы.

Программа Юрия Дудя дала зрителям Юрия Дудя. Поэтому задавать каналу, которому пошел всего лишь четвертый год, вопрос, "почему у вас все не устаканилось и у вас нет суперформатов, которые рвут всех", с телевизионной точки зрения немного непрофессионально.

Ну и, заканчивая ответ на финальную часть - "не подвели ли вы Владимира Путина". Канал делался не для одного зрителя. Канал делался для всей страны. Страну мы не подвели. Поэтому Владимира Путина мы тоже не подвели.

"В современном мире ничего нельзя запретить журналисту"

Би-би-си: Вам когда-нибудь [глава "Газпрома"] Алексей Миллер навязывал какие-нибудь решения журналистские, редакционные?

Т.К.: Вы все время пытаетесь… простите, просто смешно звучит. Вы все время пытаетесь придумать заголовок фейк-ньюс. Не пытайтесь!

Я вам отвечаю: нет, конечно. Алексей Борисович - один из самых одержимых болельщиков, которых я встречала. Но в то же время это один из самых влиятельных менеджеров в нашей стране, который привык разделять бизнес и страсть. Поэтому с ним всегда было работать приятно, но… У меня еще такое совпадение, его страсть к команде разделяет мой муж. Моему мужу было лет 14, когда он начал болеть за "Зенит".

Би-би-си: Получается у вас такой тяжелый конфликт интересов…

Т.К.: Не придумывайте, я вас умоляю. Это телеканал "Матч" пригласил [тренера] Валерия Карпина, по сей день являющегося олицетворением "Спартака", и сделал из Валерия Карпина Гари Линекера. Это телеканал "Матч ТВ" дал возможность большому количеству футболистов, начиная от того же Димы Булыкина…

Би-би-си: Sports.ru писал, что Карпин ушел именно по желанию Алексея Миллера, это неправда?

Т.К.: Как я могу комментировать Sports.ru в этом качестве? Я всегда за то, чтобы комментировать факты и обсуждать источники, которые эти факты дают. Я вам отвечаю: нет, конечно.

Мне это было очень грустно, и я это, конечно, очень переживала. Это один из немногих людей, кто может быть ведущим спортивного канала, суперзвездой. Потому что все равно очень тяжело со спортивного канала прыгнуть в ту лигу людей, где находятся Ургант, Нагиев и Малахов.

Телевидение так устроено, что люди уходят и приходят. И меня очень сильно удивляет вот что: сейчас, в силу огромного количества информационного шума и фейк-ньюза, любой приход-уход на телевидении так обсуждают, как будто что-то происходит!

Image caption Телевидение так устроено, что люди уходят и приходят - так Тина Канделаки объяснила кадровую текучку на "Матче"

Би-би-си: К слову об уходах, так что же было с Уткиным во время чемпионата мира по футболу?

Т.К.: Я не знаю. Он на другом канале работал.

Би-би-си: Василий Уткин говорил о том, что, по его сведениям, "Газпром-медиа" как-то причастен к его уходу с Первого канала, и, конечно, все подумали на вас в том числе, потому что у вас с Василием есть такое легендарное противостояние в медиа.

Т.К.: Василий так регулярно, так много про меня говорил. Как он только ко мне не обращался! Он меня называл и дурой, он меня называл и пустышкой, он говорил, что кто-то в чем-то виноват. Я уже где-то, наверное, полтора года тому назад потеряла нить того, что Василий говорит. Честно, без обидняков.

Би-би-си: Два года назад была очень резонансная история с детскими боями в Грозном. Матч, в котором участвовали дети, в том числе Рамзана Кадырова. Был большой резонанс, это очень серьезно обсуждали, и после этих событий один из авторов сайта "Матч ТВ" взял интервью у отца одного из мальчиков, которые участвовали в этом бое. Но на "Матч ТВ" это интервью в итоге не вышло, автор опубликовал его в "Фейсбуке", это все было доступно, автора зовут Александр Лютиков.

Т.К.: Знаю такого автора очень хорошо.

Би-би-си: Сотрудники, которые работали на сайте в то время, говорят, что якобы эта история не попала на сайт, в том числе после некоего вашего вмешательства. Поэтому вопросов два: было ли какое-то вмешательство и, если не было, как так получилось, что статья на действительно резонансную тему, которая могла принести сайту клики, оказалась в "Фейсбуке" автора?

Т.К.: Я не помню деталей этой истории. Главный редактор решает, в какой форме, где и как выйдет материал. В этом случае главный редактор "Матч ТВ" ничем не отличается от главного редактора телеканала "Дождь", главного редактора Первого канала или любого другого профессионального главного редактора, задача которого - адаптировать материал под сайт.

Про бои из Грозного скажу так: я в этом принимала непосредственное участие, и раз мы про это заговорили, мы показали эти бои на платном канале. Они вызвали большой резонанс, и я тогда, если вы помните, тоже выступила и написала, что для меня поразительно, почему именно этот вид спорта вызывает такое негодование.

Что же никого не волнуют маленькие хоккеисты? Маленькие гимнастки? Вы не представляете, что происходит с девочками, которые занимаются гимнастикой. Но, так как это были дети Рамзана Ахматовича Кадырова, и они выиграли… Я думаю, проиграй они эти бои, никого бы эти бои не волновали.

Би-би-си: Так что с материалом случилось?

Т.К.: Отвечаю дальше. Если вам важно, чтобы я эту статью прокомментировала. Дайте, я ее прочитаю. Такое количество текста каждый день обрабатываю, что я не помню, что было написано два года назад.

Би-би-си: Вы пытались когда-нибудь запретить какую-либо публикацию?

Т.К.: Ну какой абсурд! Естественно, нет. Я вообще против того, чтобы запрещать. В современном мире ничего нельзя запретить журналисту. Потому что все, что вы запретили журналисту опубликовать в рамках того или иного сайта, он выложит и опубликует в рамках своих social media.

Я никогда никому ничего не запрещала и запрещать не буду - и другим не советую. Но, повторюсь, когда вы работаете в определенных медиа, вы должны понимать, что у этих медиа есть своя точка зрения.

Би-би-си: Все знают, что вы дружите с Рамзаном Кадыровым, все знают, что у вас с ним хорошие отношения. Повлияла ли ваша дружба на всю эту историю?

Т.К.: Ничего не может быть связано с тем, что я что-то запрещаю на "Матч ТВ", то, что я дружу с Рамзаном Кадыровым, потому что - и за этот вопрос вам спасибо большое - я всем руководителям желаю быть такими открытыми руководителями регионов, как Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров отвечает на все вопросы. Я, сидя здесь, могу вам сказать, что нет никакой проблемы вашей встречи с Рамзаном Кадыровым, когда вы можете задать Рамзану Кадырову все вопросы, которые вы хотите ему задать.

Нет таких тем, которые, условно говоря, Рамзан Кадыров обходит и не хочет на них отвечать. Представить, что он звонит кому-то, с кем он дружит, и говорит: пожалуйста, давай-ка ты эту тему сайта уберешь. Это звучит абсурдно!

Image caption "Я вообще против того, чтобы запрещать" - так Тина Канделаки отвечает на вопрос о возможной цензуре на "Матче"

Би-би-си: А вам что дает общение с ним, дружба с ним?

Т.К.: Вы знаете, он потрясающий человек. Как руководитель и как менеджер, еще раз подчеркну, я мало таких менеджеров знаю, кто смог бы за десять лет изменить Чечню.

Би-би-си: Вас с Рамзаном Кадыровым связывали когда-нибудь денежные отношения?

Т.К.: Никогда. Это уже такое избитое клише, смешное. Я иногда думаю: господи, ну почему журналисты, приглашая меня, так ленятся? Хоть что-то раскопать, хоть что-то найти. Деньги не летают в воздухе. Давным-давно никто их в чемоданах и коробках не переносит. Любую транзакцию можно отследить.

Никогда - еще раз повторюсь - с Рамзаном Кадыровым, с мэрией [Москвы] у меня не было денежных отношений. Потому что я всегда хотела чувствовать себя уверенно в последующей своей жизни, деятельности и профессии. Чтобы в глаза смотреть уверенно, не сомневаясь в том, что все, что я делала до этого, соответствует мне как личности, не унижает меня, не оскорбляет меня и не оскорбляет моих детей.

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