Жизнь и смерть врача-нациста Менгеле в Бразилии после садистских опытов в Освенциме

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption В 1985 году бразильские власти идентифицировали останки Менгеле

7 февраля 1979 года офицер бразильской полиции Эспедито Диас услышал телефонный звонок. Его смена в полицейском участке прибрежного городка Бертиога уже подходила к концу. По телефону полицейскому сообщили о человеке, который утонул на пляже Энсеада.

Когда Диас прибыл на место происшествия, он обнаружил, что там практически нет людей, одно только тело, за которым следила австрийка Лизелотт Боссерт.

"Больше ничего нельзя было сделать. Человека вытащили из воды без признаков жизни", - рассказал Би-би-си 72-летний полицейский в отставке.

Фальшивое имя

Умерший, перенесший инсульт, был опознан как 54-летний гражданин Австрии Вольфганг Герхард. Но шесть лет спустя мир обнаружит, что это ненастоящее имя.

На самом деле, это был Йозеф Менгеле, немецкий врач, проводивший жестокие медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, человек, обвиненный в убийстве 400 тысяч евреев.

Правообладатель иллюстрации Family album Image caption Эспедито Диас нашел тело Менгеле в 1979 году

Каким образом "ангел смерти" оказался в Бразилии?

Как и многие другие нацистские военные преступники, Менгеле вначале искал убежища в Аргентине, стране, в которой жило много людей с немецкими корнями.

"В Аргентине Менгеле чувствовал себя как дома", - объясняет бразильский историк Маркос Гутерман, автор книги о нацистах, бежавших после Второй мировой войны в Южную Америку.

Кроме Менгеле еще одним нацистом, бежавшим в Аргентину, был Адольф Эйхман, сотрудник гестапо, отвечавший за "окончательное решение еврейского вопроса".

В 1960 году Эйхмана выследили, похитили и вывезли в Израиль сотрудники "Моссада", в 1962 году он был казнен в Израиле по приговору суда.

Правообладатель иллюстрации US Holocaust Memorial Museum Image caption Менгеле был сыном богатого немецкого промышленника

Менгеле оказался в Аргентине до Эйхмана, в 1959 году, потом уехал в Уругвай, потом в Парагвай и наконец - в Бразилию.

"Он боялся, что его схватят. Только поэтому он уехал в Бразилию", - говорит Гутерман.

Освенцим

Когда поражение во Второй мировой войне стало неизбежным, нацисты оказались перед выбором: пытаться скрыться, отправиться за решетку или покончить с собой.

17 января 1945 года, за 10 дней до того, как советские войска освободили Освенцим, Менгеле сбежал.

Его задержали американские военные, но военного преступника в нем не распознали. Его отпустили в июле, еще четыре года Менгеле работал на картофельной ферме на юге Германии, затем ему наконец удалось уехать в Аргентину.

Израильские власти выследили его в 1959 году, а немецкие власти выдали ордер на арест.

Однако к тому времени, когда аргентинское правительство приняло это решение, Менгеле уже исчез.

Менгеле родился в баварском Гюнцбурге в 1911 году в семье богатого промышленника. Но вместо того чтобы продолжить семейный бизнес, стал врачом.

В 1943 году он приехал Освенцим, став главным врачом Биркенау (одного из внутренних лагерей Освенцима).

"Из всех них Менгеле был самым жестоким, самым садистским. Он играл роль бога и решал судьбы людей, которых привозили в лагерь, - говорит американский журналист Джеральд Поснер, автор книги "Менгеле. Полная история". - Некоторых заключенных отправляли в трудовые лагеря, остальных в газовые камеры".

В третьей группе были близнецы, карлики и люди с ограниченными возможностями - они становились объектами чудовищных экспериментов Менгеле.

Его исследования, которые не имели никакого отношения к науке, включали в себя "тесты на время пребывания человека при очень высокой температуре".

Отшельник

Менгеле приехал в Бразилию в 1961 году под именем Петер Хохбихлер и поселился в городке Нова-Эуропа, в 318 километрах от Сан-Паулу.

При поддержке Вольфганга Герхарда, симпатизировавшего нацизму и жившего в Бразилии с 1948 года, он был представлен семье венгров, которые наняли его ухаживать за своей кофейной плантацией, не зная, кто он на самом деле.

Правообладатель иллюстрации Pedro Burini Image caption Это один из домов, в котором Менгеле жил, пока скрывался в Бразилии. С башни он мог наблюдать за теми, кто приближается к дому

Опасаясь поимки, Менгеле редко выходил из дома и проводил время, читая Гете и слушая Штраусса. По улицам он ходил только в специальной одежде, маскировавшей внешность, и в сопровождении надрессированных собак.

В конце концов его работодатели узнали о том, что укрывают военного преступника, но Менгеле заплатил им за молчание.

Награда в 3,4 млн долларов

Последним убежищем Менгеле стал город Сан-Паулу, самый большой и населенный в Бразилии. Он жил у Лизелотт и Вольфрама Боссертов, с которыми он и был в день своей смерти.

Каждую ночь Менгеле клал под подушку маузер.

За поимку Менгеле, живым или мертвым, была объявлена награда в 3,4 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все 17 лет в Бразилии Менгеле жил под вымышленными именами

В 1977 году "ангела смерти" разыскал его сын Рольф Йенкель, который провел в гостях у отца две недели.

В телеинтервью, снятом в 1986 году, Йенкель рассказал, что, по его мнению, Менгеле не раскаялся: "Он не признался, что совершил что-то дурное. Он сказал мне, что лишь исполнял приказы".

Смерть и раскрытие тайны

В конце 70-х после возвращения Герхарда в Австрию Менгеле взял его имя и документы. Под этим именем он был похоронен в 1979 году рядом с Сан-Паулу.

Его останки, возможно, были бы там и сейчас, если бы в 1985 году немецкая полиция не перехватила письмо четы Боссертов, адресованное Хансу Седмайеру, бывшему работодателю Менгеле.

Власти Германии проинформировали о письме бразильскую федеральную полицию, последовавший за этим обыск в доме Боссертов помог раскрыть правду.

Правообладатель иллюстрации Police handout Image caption Полицейский отчет о смерти Менгеле под именем Вольфганга Герхарда

Останки Менгеле были эксгумированы, и в июле 1985 года власти Бразилии подтвердили его личность.

Тест ДНК, проведенный в Англии семью годами позже, подтвердил эти выводы.

Сын Менгеле никогда не обращался с просьбой о выдаче ему останков отца, и на протяжении трех десятилетий они хранились в Институте судебной медицины Сан-Паулу.

В 2016 году по инициативе эксперта Даниэля Ромеро Муньоса, проводившего освидетельствование останков, их стали использовать в качестве учебного материала на факультете медицины университета.