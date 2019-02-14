Паспорт в подарок: как русский бизнес зарабатывает на родах в США

Выходцы из России построили целую бизнес-империю на сопровождении родов в Майами. Русские врачи, агенты по недвижимости, юристы, фотографы, рестораторы и не только зарабатывают на тех, кто приехал в США, чтобы уехать с ребенком и американским паспортом. Би-би-си выяснила, как устроен этот рынок.

Прямо напротив башен Трампа в Майами сложились целые русские кварталы - с ресторанами и магазинами, агентствами и юридическими конторами. Зарабатывают они в основном на российских семьях, которые решили родить ребенка в США.

В 14-й поправке к конституции США закреплено "право почвы" - всем родившимся в стране предоставляется американское гражданство. Плюсов немало - гражданам США доступен безвизовый въезд в 175 стран мира, учеба в Штатах для обладателей американских паспортов гораздо дешевле, чем для иностранцев.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что собирается отменить "гражданство по праву почвы", однако дальше заявлений дело пока не продвинулось. И бизнес на сопровождении родов и обслуживании беременных женщин процветает.

По данным американского Центра иммиграционных исследований, который выступает за ужесточение миграционной политики, в США ежегодно рождается 36 тысяч детей иностранцев.

Сколько стоят роды в США "под ключ"? Почему американский паспорт получить проще, чем российский? Как беременные россиянки получают американские визы несмотря на огромные очереди?

Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко узнал ответы на эти вопросы. А также выяснил, кто и как зарабатывает на "родильном туризме". Новая серия спецпроекта Би-би-си "Бизнес на русском в Америке".

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