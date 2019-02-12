Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Отчёт британского правительства говорит, что соцсети "Фейсбук" следует самой проверять и отфильтровывать фейковые новости

Согласно независимому отчету, который поддержало британское правительство, национальный регулятор Ofcom должен начать контролировать технологические гиганты, такие как Google и Facebook, чтобы обеспечить надежность их новостного контента.

В докладе журналистки Фрэнсис Кэрнкросс говорится, что такие сайты должны помогать пользователям выявлять фейковые сообщения и подталкивать людей к высококачественным новостям. В документе также говорится, что регулятор должен оценить влияние Би-би-си на онлайн-новости других новостных ресурсов, и содержится призыв к созданию нового Института общественных новостей.

В рекомендациях говорится о необходимости обратить самое пристальное внимание на то, что издательства и онлайн-ресурсы имеют слишком разное влияние.

Такие платформы, как "Фейсбук", Google и Apple, должны и дальше помогать читателям разбираться, насколько заслуживает доверия та или иная новость. А сам процесс, определяющий, какие новостные истории видит пользователь, должен быть более прозрачным, утверждается в докладе.

Работа компаний "должна стать предметом самого пристального внимания регулятора". "Эта задача слишком важна, чтобы ее полностью отдавать на откуп коммерческим компаниям", - считают авторы.

Регулятор должен будет осуществлять первоначальную проверку работы сайтов, но если этого не достаточно, утверждают авторы доклада, необходимо будет ввести более жесткие меры.

Тем не менее в документе не говорится, как именно Facebook, Google и других медиагиганты должны отчитываться перед новым органом за новости, которые они распространяют через свои платформы.

Авторы доклада также признают, что слишком жесткие меры могут привести к тому, что такие компании, как Google, вообще откажутся от своих новостных сервисов.

Анализ, Амол Раджан, редактор отдела СМИ

Не менее важно то, чего в этом докладе нет.

- В нем нет утверждения, что все соцсети в Британии должны регулироваться;

- Что соцсетевые платформы должны платить за использование новостного контента;

- Что соцсетевые платформы должны считаться новостными ресурсами и нести юридическую ответственность за все, что появляется на этих сайтах.

Авторам доклада знаком тезис, что новостной сайт Би-би-си BBC News настолько увеличил свой охват, что это вредит коммерческому сектору. Но они считают, что решение по этому поводу должен выносить британский национальный регулятор Ofcom.

Главным образом этот доклад признает, что если речь идет о новостях, то главный аргумент - удобство в их потреблении. Скорость, разнообразие и отсутствие необходимости платить за контент означают, что даже если речь о новостях плохого качества, появилось целое поколение читателей, которые не привыкли платить за новости.

А за качество надо платить. И если у качественных новостей есть хоть какое-то будущее, потребителям придется за них платить.

Регулируй себя сам

Тем временем некоторые социальные сети всерьез занялись саморегулированием.

Image caption Адам Моссери из Instagram говорит, что соцсеть может блюсти баланс между свободой самовыражения и безопасностью пользователей

Instagram хочет удалять любой контент, который может стимулировать нанесение себе увечий. Это произошло после того, как отец 14-летней британки Молли Рассел, которая покончила с собой в 2017 году, сказал, что дочь покончила самоубийством под влиянием Instagram.

Родители Молли обнаружили, что девочка просматривала изображения увечий в этой соцсети.

В то же время глава правления компании Instagram Адам Моссери пояснил, что ограничения не коснутся изображений порезов, шрамом и безопасные вмешательств в кожный покров.

Моссери надеется, что соцсети удастся балансировать контент; по его словам, хостинг картинок - не место для суицидов и увечий. Однако менеджер признал, сети не удается полностью контролировать изображения, которые могут побудить к таким действиям.

Отец Молли Ян Рассел приветствовал готовность "Инстаграм" взять ответственность и сказал, что он надеется, что платформа будет действовать быстро.

"Сейчас пришло время другим соцсетям принять меры и таким образом признать ответственность, которую они несут перед своими пользователями, чтобы интернет стал безопасным местом для молодых и уязвимых людей", - добавил он.

Instagram в настоящее время полагается на то, что пользователи сами сообщают об откровенных изображениях с увечьями. Но Адам Моссери сказал, что компания ищет способы, с помощью которых технологии помогут решить проблему.

Он добавил: "Изначально мы разрешали контент, связанный с причинением себе увечий: это такое допущение, чтобы люди могли делиться своим опытом, но мы не позволяли ничего, что способствовало бы нанесению увечий другими".

"Теперь мы собираемся изменить нашу политику, чтобы не допустить каких-либо графических изображений увечий", - резюмировал председатель правления Instagram.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Instagram обязался фильтровать контент, призывающий к нанесению увечий

Однако некоторые изображения смогут быть опубликованы на платформе, принадлежащей компании Facebook.

"Может быть изображение шрама, чтобы проиллюстрировать, что человек, например, 30 дней не употребляет [запрещенных веществ], и это важный способ рассказать его историю", - объяснил Моссери.

"Этот тип контента все еще может размещаться на сайте, но следующее изменение заключается в том, что он не будет нигде отображаться, поэтому его будет сложнее найти: его не будет в поиске, ни в хэштегах, ни в рекомендациях", - рассказал BBC News глава Instagram.

Нейросети и реальность

В России регулирование интернета и соцсетей, как считают многие правозащитники, оборачивается политическими преследованиями.

Вопросом защиты несовершеннолетних потребителей от потенциально опасного контента занимается национальный регулятор Роспотребнадзор. Ведомство не раз пеняло крупнейшей в стране соцсети "ВКонтакте" на избыток "пропаганды суицидов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "ВКонтакте" говорят, что активно борются за повышение качества контента

В компании сделали выводы и стали использовать нейросети для блокировки опасного контента.

"Система мониторинга постоянно обучается, а все алгоритмы качественно улучшаются. В зависимости от причины блокировки, пользователю будут предложена помощь психологов, советы по безопасности страницы или призыв не увеличивать популярность подробных тем даже в рамках борьбы с ними", - сообщила BBC News пресс-служба "ВКонтакте".

"С января по ноябрь 2018 года "ВКонтакте" было удалено более 7,9 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий. В том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи", - добавляют в ВК.

В то же время даже при беглом поиске видео в "ВКонтакте" Русской службе Би-би-си удалось найти более 900 видео с названиями, которые можно трактовать как побуждение к совершению самоубийства. Некоторые видео с подобными названиями и с соответствующим контентом имеют по несколько тысяч просмотров.