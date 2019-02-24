Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экономить на еде вовсе не означает, что надо есть невкусно или мало

Подозреваю, что вы сейчас начнете надо мной издеваться: мол, работает на Би-би-си, а денег все равно нету - но из песни слова не выкинешь, и некоторые годы в моей жизни прошли под флагом катастрофического безденежья.

Причина была предельно проста: две дочери, одновременно поступающие в университеты, репетиторы - ну, вы понимаете.

Репетиторы в Лондоне стоят столько, что мне до сих пор хочется в ужасе привзвизгивать.

Короче, за этот славный период я прекрасно научилась, как в том анекдоте, готовить несколько блюд из трех составляющих: картошки, капусты и сковородки.

Заранее прошу прощения, если пишу очевидные для вас вещи (я честно предупредила, можете дальше не читать) или упоминаю продукты, которые в России дороги.

О супах я уже рассказывала.

Итак, начнем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огурцы со шпинатом - это тоже вариант, но тут, скорее, красиво, а не сытно

Бутерброды с "подвыподвертами"

Нет ничего проще бутерброда, открытого или закрытого - типа сэндвич. Убеждена, что нет ни одного человека, который бы не знал, что на булку можно что-нибудь положить и в таком виде съесть.

Однако без вариаций этот способ питания быстро надоедает. Впрочем, есть варианты.

Возьмите, например, небольшую круглую или продолговатую булку, срежьте крышку и выпотрошите нутро. Оставьте слой мякиша примерно в сантиметр. Далее хлебное нутро можно:

Высушить и сделать сухари для котлет

Поджарить в масле и в жареном виде посыпать ими суп или запеканки

Использовать в качестве начинки для той же булки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идея использовать булку как "карман" для еды не нова. Но и форму "карманов" можно разнообразить

В качестве начинки опять же можно использовать что угодно:

крутые яйца с сыром

кусочки поджаренной колбасы с картофельным пюре

вязкую рисовую кашу с намеком на сушеные грибы

гречку со шкварками

раздавленные вилкой рыбные консервы с рисом

Набейте хлебный контейнер, прикройте крышкой. Далее - на ваше усмотрение: можно засунуть в холодильник или посыпать сыром и отправить в духовку. Во втором случае бутербродную "крышку" лучше снять.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бутербродный рулет выглядит примерно так. Здесь его еще и сыром посыпали, но это совершенно не обязательно

Есть еще один вариант, вычитанный мною давным-давно в какой-то английской книжке.

Для него вам нужен "кирпич" белого (наверное, черный тоже годится) хлеба и скалка. Разрежьте буханку не поперек, а вдоль - так, чтобы у вас получилась такая "проекция" сверху.

Каждый длинный ломоть раскатайте скалкой до такого состояния, чтобы он стал плоским, липким и плотным. Намажьте, чем бог пошлет (в этой ситуации лучше работают контрастные по цвету начинки).

А дальше начинайте скатывать это дело трубочкой по длинной стороне. Полученную колбаску плотно заверните в какую-нибудь фольгу или пленку и отправьте на часок в холодильник. Непосредственно перед едой достаньте и нарежьте колечками.

Расхристанные круги по краям можете немедленно съесть.

Полученные ровненькие кружочки выглядят так круто, что никто и не обратит внимание на то, что по вкусу они ничем не отличаются от обычного бутерброда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На редкость правдивая, не "огламуренная" фотография яйца в куске хлеба: на вкус ничего особенного, но вид неожиданный

И последний хлебный пируэт: возьмите кусок любого хлеба и стаканом или на глаз выдавите у него посередине кружок. Поджарьте этот дырявый ломоть в масле и в последний момент вбейте в середину яйцо.

Выглядит красиво, и вполне съедобно, что нам и надо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Можно сначала сварить бульон, а потом из мяса сделать еще чего-нибудь

Рыба, мясо, птица

Не бином Ньютона - хорошо известен главный принцип экономного потребления мясных и рыбных продуктов: сначала варим бульон, потом из вареного куска мяса делаем какое-то второе блюдо.

В моем случае этот принцип не работает, потому что кроме традиционного куриного бульона, называемого шутниками "еврейским пенициллином", супы на отварах из всякой плоти в моем доме не идут.

К тому же и я, пользуясь правом главного изготовителя еды в своем семействе, мяса не варю никогда, потому как просто не выношу этот запах.

Итак, допустим, у нас есть небольшой кусок какой-нибудь говядины и голодная семья, которую хотелось бы накормить этим куском несколько раз.

Поскольку ни вы, ни я не являемся сыновьями Божьими, способными накормить пятью хлебами 5000 человек, приходится искать другие способы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один и тот же набор продуктов совершенно меняет вкус в зависимости от того, в какой жидкости его тушить

На самом деле в этом нет ничего сложного, потому что любой кусок можно сделать мягким, если тушить его несколько часов на слабом огне.

В тушеный продукт можно добавить морковь, лук-порей, кабачки, баклажаны, зеленую фасоль, соленые огурцы и так далее. Дополнительных компонентов может быть сколько угодно, мясной дух все равно останется.

Пикантность этой мешанине может придать жидкость, в которой вы все это будете тушить. Совершенно не обязательно лакировать мясо-овощную смесь коллекционным бордо. Вполне сойдет дешевое пиво.

Нет пива? Не горюйте, ложка майонеза изменит вкус настолько, что можно морочить семейству голову, говоря, что вы только что изобрели новый рецепт.

Сильно помогают хвосты от укропа или какой-то другой зелени. Еще можно проявлять чудеса экономии и, например, тереть на терке капустные кочерыжки и кидать их в ту же кастрюлю.

Полученную густую жижу можно либо сразу смешивать с макаронами, либо поливать ею сваренный рис. Ну и самый простой вариант: накидайте в кастрюлю побольше картошки, и пусть оно все там живет в своем тесном рабочем коллективе и обменивается соками и ароматами.

Впрочем, есть и еще один беспроигрышный вариант: котлеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Таких рыбных котлет неземной красоты и ровности у меня не получалось никогда. Но зато они нежности невероятной

Котлеты рыбные

Уверена, что у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт котлет. Кстати, если вы, в отличие от меня, не возражаете против наваристых запахов, то из вареного мяса вполне можно состряпать какие-нибудь оладьи.

Но своим личным большим достижением я считаю способ изготовления рыбных котлет, который являются адаптированным к реальности датским рецептом.

Итак, дорогие товарищи, главное, что вы должны уяснить прямо сразу, это то, что фактически вы будете делать не котлеты, а оладьи, хотя по форме они все равно будут выглядеть, как не слишком ровные котлеты.

Даже и не пытайтесь из полученной массы слепить что-то руками, она для этого слишком жидкая, зато результат будет нежным, как поцелуй младенца.

Короче, вам потребуется:

примерно килограмм трески (можно готового рыбного фарша, насколько я знаю, это вполне работает, если не слишком приглядываться к его составляющим)

6 яиц, конкретнее 3 яйца и 3 белка (можно и 6 яиц, но тогда получается чуть грубее, а из желтков вполне можно сварганить заварной крем)

одна средних размеров луковица

5-6 столовых ложек крахмала (с горкой)

примерно полстакана двойных сливок

соль, сахар, перец и так далее.

Лучше всего в этом случае работает белый перец, он не такой острый.

Да-да, я знаю, что жирные сливки - дело дорогое, вполне сгодится сметана, но консистенцию проверяйте сами.

А еще вам нужен кухонный комбайн или мясорубка, но, повторюсь, у меня мясорубки нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Треска - идеальная рыба для котлет. Но поскольку она становится все дороже, я их делала и из пикши, и из сайды

Сначала разбиваем в комбайне луковицу. Она превратится в неаппетитные ошметки, но пусть вас это не пугает: потом всё гомогенизируется самым приятным образом.

Затем кидаем туда же треску, разумеется, без костей и кожи, и еще раз взбиваем. Добавляем яйца, перец, крахмал и продолжаем взбивать.

Когда масса станет относительно равномерной, вливайте туда сливки. Точное количество не скажу, потому как все зависит от качества трески, или какой другой рыбы. Результат должен быть абсолютно белого цвета, по консистенции - как густой кисель, густая же манная каша или жирная сметана.

А вот далее - главный фокус:

Наливаем масло на сковородку и греем какое-то время, но чтобы не начало гореть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не переусердствуйте в жарке: котлеты потом прекрасно дойдут в духовке

Вооружитесь большой ложкой и небольшой чашкой, куда налейте холодную воду. Опускаем ложку в воду, и такой мокрой набираем котлетной массы и выкладываем на сковородку. Она застынет сомнительной горкой, но мы тут не красотой занимаемся, а делаем рыбные котлеты.

Далее ложку опять в воду, и следующую порцию на ту же сковородку. Частое смачивание ложки будет способствовать тому, что масса сползает на сковородку быстро и удобно.

Следующий момент: постарайтесь не слишком торопиться - подождите, когда хотя бы половина котлеты по толщине будет выглядеть готовой, прежде чем переворачивать.

Не усердствуйте в жарке: пусть ваши котлето-оладьи зарумянятся с обеих сторон и потеряют некоторую текучесть. Полученные котлеты складываем в форму и отправляем в духовку минут на 20-30. Температура где-то 190, но пробуйте - вы свою духовку знаете лучше.

Вкусно и в горячем, и в холодном виде.

Мое семейство эти котлеты обожает. Даже собака Дуся, почуяв их запах, начинает нарезать вокруг меня круги, рассчитывая на небольшую мзду. Которую, как правило, получает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Crumble - еда категорически простая. Замена муки на овес придает конечному блюду дополнительнгую хрусткость и радость от сознания, что вы кормите семью здоровой пищей

Десерт

Не буду учить вас делать пироги и ставить тесто. Если не слишком усердствовать со сдобой, то пироги - прекрасный способ экономить продукты и деньги. Правда, на весь процесс уходит уйма времени, и, если вы не слишком опытный пекарь, то результат не гарантирован.

Зато есть совершенно беспроигрышный вариант, который в английском языке называется "crumble", то есть то, что крошится.

Для него годятся любые фрукты. Лучше всего работают самые простые яблоки. Но можете резвиться в любых направлениях, насколько позволяет кошелек и фантазия.

Вырезайте сердцевину и дайте им немного потушиться в собственном соку на слабом огне. Можно добавить сахар, если они не слишком сладкие, а также изюм, орехи (только не арахис), курагу, пару ложек варенья и так далее в том же духе.

Выкладываем эту смесь в форму. В том, что касается "крошки", есть вариант классический, а также недавно разработанный, мой собственный.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разумеется, и это простое блюдо можно подать так, чтобы было не стыдно в лучших домах. Но это - на ваше усмотрение. Я не заморачиваюсь

По классике вам полагается пшеничная мука, но я повадилась делать это из "геркулеса".

Для начала все эти хлопья надо растереть в комбайне до порошкового состояния, добавьте масло и сахар. Пропорция: 2:1:1.

В результате у вас получится совершенно неаппетитная темная липкая масса, и это совершенно нормально. Смочите руки, потому что иначе это все будет отчаянно к ним прилипать, и раскладывайте "тесто" на фрукты так, чтобы по возможности их все прикрыть, но и это необязательно.

Отправляйте в духовку, пока овсяная масса не приобретет некоторую плотность. Идет на ура, плюс вы можете чувствовать глубокое моральное удовлетворение от того, что вы кормите семью здоровой пищей.

Разумеется, все соусы к пасте и ризотто тоже относятся к экономной еде, но повторяться не буду. Удачной вам экономии.