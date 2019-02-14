"Выжить и уберечь детей": Афганистан спустя 30 лет после вывода советских войск

Правообладатель иллюстрации DOUGLAS E. CURRAN/AFP/Getty Images Image caption Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и закончился 15 февраля 1989 года. Это фото было сделано в Кабуле на следующий день после начала вывода войск

За последние 40 лет война стала неотъемлемой частью жизни для афганцев. Люди откровенно признаются, что все, о чем они мечтают, - пожить немного в мире, не видеть оружия и перестать бояться за своих детей. Каково это - жить, несмотря на обстрелы, подрывы смертников, разрушенную инфраструктуру и растущую волну наркотрафика?

Русская служба Би-би-си попросила жителей Афганистана рассказать, как им жилось во время советской военной операции и сейчас, когда в стране находятся военные США и стран НАТО.

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Когда советские войска прибыли в Афганистан, мне было почти 20 лет. Когда они пришли, я подумал, что это начало какого-то ужаса в истории нашей страны. И действительно, на самом деле так и получилось: началась война, которая продолжается до сих пор.

Когда в стране были советские войска, здесь строились здания - вот второй микрорайон и третий. Афганская армия была очень хорошо вооружена и обучена. К советским военным афганский народ относился с симпатией, добротой.

Правообладатель иллюстрации VITALY ARMAND/AFP/Getty Image Image caption Вывод советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989

Когда выходили советские войска из Афганистана, весь народ и армия - все надеялись, что это конец войны, надеялись на мир, думали, что война кончается. К большому сожалению, получилось наоборот. Как только моджахеды пришли в города, особенно в Кабул, развернулась новая война. Они нападали на людей, грабили. Как хищники. Были большие жертвы. Перед моими глазами людей убивали на улицах. Это был ужас.

Это были сложнейшие годы для афганского народа. Когда "Талибан" захватил власть, в Афганистане закрыли все женские учебные заведения, люди не имели прав. Царили безработица, нищета. Сейчас жизнь людей немного улучшилась, хотя до сих пор нет работы и есть люди, которые страдают от голода, но все же уровень жизни намного лучше, чем во времена "Талибана" и во времена моджахедов.

Когда в Афганистан пришла коалиция [Международная коалиция (ISAF) - возглавляемый НАТО войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана с 2001 года - прим. Би-би-си], народ надеялся, что война уже закончена. И воспринимали приход американцев очень тепло, жизнь людей улучшилась. Но после начала вывода американских военных появились большие трудности: безработица, уровень жизни снова упал. Но все равно не так плохо, как при талибах.

Лицо Кабула вообще изменилось, строились здания, фабрики, заводы, люди пошли на работу. Когда есть мир, работа тоже есть, когда мира нет, работа тоже останавливается.

Честно говоря, сейчас народ Афганистана очень переживает, что американцы уходят. Переживают, что опять начнется война.

Самый лучший выход сейчас - чтобы все стороны прекратили огонь, а после прошли выборы. И еще нужно забрать у людей оружие. Сейчас почти в каждом доме в Афганистане оно есть - пистолет или "Калашников". Продают его, конечно, нелегально, но этот рынок никто не контролирует. Торгуют в основном бывшие моджахеды. И люди покупают у них, чтобы защищаться. Уровень преступности очень высокий.

Люди по улицам ходят свободно, но боятся, конечно, ведь преступники могут, например, убить человека ночью, чтобы машину его украсть. Грабеж повсюду, к сожалению. Наркобизнес тоже есть. И торговля боеприпасами.

Люди в Афганистане сейчас не доверяют России, относятся настороженно, думают, что Россия начинает вмешиваться в дела Афганистана.

Таджвар Какар, правозащитница: "Советские войска оставили после себя покалеченные судьбы и души"

Правообладатель иллюстрации kelseys.net Image caption Таджвар Какар в начале 1980-х годов и сейчас

Когда СССР вторгся в Афганистан, я работала учительницей в школе. Еще до вторжения, когда к власти пришли местные коммунисты, меня заставляли вступить в коммунистическую партию, но я раз за разом отказывалась.

В 1980-м году меня арестовали якобы за пособничество моджахедам. В тюрьме меня пытали электрошоком, били ногами и палками. Многие мои сокамерницы погибли. Я никогда не забуду этой жестокости.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Image caption В декабре 1979 года советская армия штурмовала дворец Амина - тогдашнего премьер-министра Афганистана. В ходе спецоперации Хафизулла Амин был убит. Это фото сделано в ноябре 2001 года: на нем то, что осталось от дворца

Я вышла из тюрьмы через год с огромным желанием бороться с оккупацией. Что оставляли после себя правительственные силы и советские войска? Очень много мин, покалеченные судьбы и души, сильнейшие разрушения в деревнях за пределами Кабула. Тысячи людей пострадали от вторжения, и особенно сильно страдали женщины. В 1984 году мой муж, я и семеро наших детей вынуждены были бежать из Афганистана в Пакистан. Моему младшему сыну было тогда всего восемь дней.

После ухода советских войск я была счастлива. Хотелось поскорее вернуться домой. Но моджахеды оказались очень эгоистичными. И именно при моджахедах женщинам в Афганистане приходилось хуже всего.

Правообладатель иллюстрации Patrick ROBERT/Sygma via Getty Images Image caption Советский солдат продает газ молодому афганцу

Я вернулась в Афганистан в 2000 году. Вскоре на нашу землю пришли американские войска. В ходе переговоров с высокопоставленными лидерами "Талибана" мне удалось убедить их в необходимости открыть школу. Там я и работала до тех пор, пока школу по ошибке не разбомбили американцы.

Война - это всегда страдание. Но мне кажется очень важным, что американцы постоянно ведут диалог и с талибами, и с местными властями. Также очень важно, что в отличие от времен советской оккупации, у нас сейчас есть независимые СМИ, есть свобода слова. Это важный шаг на пути к миру и нормальной жизни. Мы верим в бога, мы должны быть едины, а правительство должно исправить ошибки и бардак. Верю, что нынешние власти смогут удержать страну под контролем. Люди Афганистана должны сами думать и решать свое будущее.

Мохаммед Тахир Яргал, офицер полиции в отставке: "На прощание я подарил цветок советскому солдату"

Четко помню день, когда советские войска вторглись в нашу страну. Конечно, я был в шоке и ужасе. Но позже, когда начался вывод войск, я стал оглядываться назад и осознавать, что произошло, что СССР оставляет после себя. У Афганистана появилась полностью работоспособная профессиональная армия. У нас был совсем другой уровень амуниции - включая автоматы Калашникова и "Скады" (советские одноступенчатые баллистические ракеты Р-17 - прим. Би-би-си). Мы поняли, что у наших военных наконец-то хватает вооружения и патронов. Это была тренированная армия, способная защищать страну, - третья по силе во всем регионе.

Когда советские военные уходили из Афганистана, на улицах были демонстрации. Да, мне не нравилось, что Советы вторглись в мою страну. Но, оценив, что они успели сделать для Афганистана, я даже подарил цветок советскому солдату на прощание.

Правообладатель иллюстрации BERTRAND DE SAISSET/AFP/Getty Images Image caption Советские солдаты фотографируются в Кабуле перед отправкой на родину. 16 мая 1988 года

В Афганистане СССР потратил кучу денег. Вся инфраструктура, которая у нас есть сейчас, осталась от них - здания, дамбы и т.д. Для сравнения - у США был только один сельскохозяйственный проект в провинции Гильменд.

Но не все так просто и однозначно. Огромная проблема была в том, как СССР выводил свои войска. Они просто ушли и все - без условий и переговоров. Афганские власти были не готовы к этому! В итоге оппозиция быстро набрала силы, атаковала просоветское правительство сразу по нескольким фронтам и смяла его. Советы оставили после себя инфраструктуру, но не оставили сильной смены, не оставили какого-то единого ядра из местных.

Американцы пытаются избежать этой ошибки. Они выводят войска только с рядом условий. НАТО сейчас ведет переговоры и работает с афганцами - они пытаются сперва гарантировать стабильность и мир, а только потом окончательно уйти. Такая стратегия дает надежду на мир.

Вали Олах Бадлун, бывший военный: "Надеюсь, люди вспомнят, что бог дал им жизнь не для того, чтобы убивать"

Image caption Вали Олах Бадлун: во время службы в вооруженных силах Афганистана (1980-е годы) и сейчас

Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что ввод войск был первой большой ошибкой советского руководства, а вывод контингента стал второй ошибкой, которая обернулась трагедией для афганского народа. Это решение привело к созданию условий, которые позволили американцам вторгнуться в Афганистан.

По сути Советский Союз не сдержал свое слово, а ведь обещал помощь афганскому руководству. Военные всегда друзья, пока они воюют, поэтому я сейчас подбираю слова, чтобы сказать помягче. Но они убежали. Тогда афганская армия была способна отбивать атаки, но советское руководство вообще прекратило оказывать помощь.

Война идет до сих пор: афганцев убивают, страна разрушается. Советское руководство выдержало девять лет, американцы с НАТОвской помощью - 18, но сейчас они тоже хотят убежать. И опять афганский народ переживает, что начнется такое же безвластье, как при выводе советских войск.

Простые афганцы часто сравнивают американцев с советскими военными и удивляются эгоизму первых. Говорят, что советские солдаты по своей культуре и своим традициям были ближе к нам. Хотя их называли агрессорами, но все же мы с ними понимали друг друга.

Правообладатель иллюстрации Robert Nickelsberg/Liaison Image caption Советские солдаты патрулируют улицы Кабула, 1989 год

В Советском Союзе я однажды встретил майора, который потерял ногу на войне. Он мне сказал: "У меня есть мечта попасть в Афганистан". Я пошутил, говорю: "Чего, тебе вторая нога мешает?" А он рассмеялся и ответил: "Ты меня не понял. У меня мечта приехать в Афганистан как турист. Не с автоматами и не с танками. Хочется еще в жизни побывать в мирном Афганистане, потому что афганский народ очень гостеприимный".

С американцами такого нет - они необщительные, очень боятся. В каждом афганце видят врага. Они просто стоят в военной форме с оружием в руках и не общаются. Но вообще война есть война. И советские, и американские, и талибы, и моджахеды - каждый воин стреляет и убивает.

40-летняя война разрушила всю нашу страну - она не дает афганцам времени даже ничего строить, потому что они вынуждены воевать, сопротивляться, обороняться и попутно разрушать свою страну. Законы не выполняются, почти все вооружены, наркобизнес процветает - это все результат войны.

Image caption Улицы Кабула. Февраль 2019 года

От американцев все-таки шли деньги - построили школы, больницы, но с одной стороны что-то строится, а с другой - тут же разрушается. Советы тоже помогали афганскому правительству, но сложно сравнивать тогдашнее состояние советской экономики с нынешним состоянием американской. Что могли, Советы сделали, но тогда разрушения были не такие значительные, как сейчас.

Афганцы живут очень тяжело, они думают только об одном - как остаться в живых самим и уберечь своих детей. Никто даже не задумывается о том, как обучить малышей, как их вылечить - только о том, чтобы выжили. Сегодня дети уходят учиться, а родители никогда не знают, вернутся ли они домой.

Есть надежда на молодое поколение афганцев, на то, что они вспомнят, для чего бог дал им жизнь, - не для того, чтобы убивать, а чтобы жить по-человечески.

Мохсен Вахид, бизнесмен: "Война - это всегда плохо. Но во времена советской оккупации у нас была почти нормальная жизнь"

Когда к нам пришли советские войска, я был школьником. Четко помню тот день. Была зима, было много снега вокруг дома. Я вышел и увидел рядом с домом советский танк, на нем сидели солдаты и подозрительно смотрели на всех. Это был мой первый опыт встречи с иностранцами и с чужими военными. Было страшно.

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Правда, с этими же солдатами связаны и другие мои воспоминания. Мой отец был задержан и брошен в тюрьму при [Хафизулле] Амине. Когда пришли Советы, двери тюрем, где содержались политические заключенные, открылись. Было радостно видеть, как люди выходят на свободу. Многие благодарили СССР.

Правда, моего отца замучили в застенках тюрьмы раньше. Но было радостно за других. Потом была война. Война - это всегда плохо. Но во времена советской оккупации у нас была почти нормальная жизнь. Бизнес развивался в разных частях страны. Я начал торговать и мог кормить семью, мои родственники смогли поехать в СССР, получить высшее образование. Мы могли построить новый дом. Мой младший брат получил квартиру в новом микрорайоне в Кабуле - этот район построили Советы. Мне кажется, американцы не построили нам столько жилья.

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Тогда я был молод, а теперь волосы мои седые. Тогда вся моя семья была со мной. А теперь, устав от войны, многие уехали. Мои дети за границей - один в Швеции, другой во Франции.

Советы вышли, не заложив основы для крепкого мира. И мою страну снова растерзала война. Поэтому мое главное опасение - что будет после окончательного вывода американских войск. Я не знаю ответа.

Валиджон, муниципальный служащий: "Советские солдаты раздавали нам конфеты"

Я был очень маленьким, когда советские войска пришли в Афганистан, но я помню, что они относились к нам по-доброму, конфеты детям раздавали. Я тогда, конечно, не мог определить, оккупанты они или нет, но я видел, что они оставили после себя многое: целый микрорайон, центральную канализацию, отопление, технику.

В 90-м году я эмигрировал и вернулся в Кабул только в 2007-м. И мне показалось, что я попал в другое измерение. Когда я был маленьким, люди в Кабуле были грамотные: я сам учился в школе, где мы с девчонками сидели за одной партой, и никого это не смущало. Я приехал и увидел город, в котором до сих пор нет ни дорог, ни инфраструктуры, ни нормальных зданий, ни отопления, ни даже электричества - мы натурально мерзли.

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И люди уже были другие. Да, у них появилось больше денег, но я не увидел ни культуры, ни порядочности в них. Они не доверяют друг другу, все построено на деньгах - какая-то капиталистическая культура.

Есть у афганского народа одна черта - максимализм, абсолютное преувеличение всего. Если афганцы гуманны, они гуманны до предела, если капиталисты, то до последнего.

Но все же американцы тоже многое сделали. Когда в стране были советские военные, у нас не было свободы слова, многое запрещалось говорить. Жили в изоляции, продукты не поступали. В городе не было даже яиц, и папа где-то покупал яичный порошок. Сейчас свобода слова есть, но опять-таки - возведенная в абсолют.

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