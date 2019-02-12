СМИ России: аппарат правительства России подвергнут реорганизации

В обзоре российских газет 12 февраля:

"Ведомости": "Сто лет "путинизма"

В редакционной колонке свежего номера газета "Ведомости" комментирует "программную", как характеризует ее издание, статью Владислава Суркова, опубликованную в "Независимой газете", о глобальности "путинизма" как идеологии 21 века. Статья, по мнению "Ведомостей", отражает эволюцию его взглядов на идеальный государственный строй от мягкого авторитаризма до слабо замаскированного монархизма.

В статье "Долгое государство Путина" Сурков называет "путинизм" идеологией будущего, пишут "Ведомости". Это только кажется, что выбор у нас есть, пишет Сурков, в действительности выбора нет, ибо он очевиден: "Сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации... на весь предстоящий век".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал статью "личным мнением" автора, но отметил, что она "содержательна и глубока".

Сурков подчеркивает, что только модель власти, где правит облеченный народным доверием верховный вождь, может быть успешной в России.

Сурков стремится подтвердить репутацию творческого человека, способного не только "решать вопросы", но и идеологически обосновать текущие процессы, показать, что вместе с президентом знает чаяния народа и претендует на место в его ближайшем окружении, отмечает политолог Глеб Павловский.

Бывший серый кардинал российской политики понимает, что нынешний статус куратора Донбасса не принесет ему дивидендов, и намекает, что он может эффективнее, чем нынешние управленцы, решить внутриполитические проблемы. Статья адресована прежде всего Путину, считает политолог Андрей Рябов.

The Bell: ненужная реформа?

Аппарат правительства готовится к большой реорганизации, которая может ослабить аппаратные позиции вице-премьеров. Как выяснило издание The Bell, их секретариаты будут сокращены, а взамен заместители Дмитрия Медведева получат новые профильные "мегадепартаменты" - но контролировать их работу будет специальный департамент по надзору, который будет подчиняться автору реформы - вице-премьеру Константину Чуйченко.

Об этом The Bell пишет со ссылкой на информацию, полученную от трех вице-премьеров правительства.

В результате реформы профильные департаменты поделят 10 вице-премьеров, но надзирать за ними будет только один - Константин Чуйченко. А экспертные департаменты потеряют самостоятельность - исчезнет закрытая каста "суперкомпетентных чиновников", обращает внимание издание.

Автор реформы - руководитель аппарата правительства, вице-премьер Константин Чуйченко. Предполагается, что ему будет подчиняться департамент, у которого будут функции надзора за всеми остальными.

Самому правительству предстоящие изменения очень не нравятся, отмечает The Bell. "Де-факто, если задумка будет реализована в таком виде, она принесет только дополнительную нагрузку", - говорит федеральный чиновник.

"Как это будет работать, например, при выработке решений по социальной политике, где требуется экспертиза разных специалистов - и в части социальной политики, и в части экономической, - одному богу известно", - приводит The Bell мнение другого своего собеседника.

Эксперты, опрошенные изданием, опасаются, что после реформы аппарат правительства тоже превратится в "не место для дискуссий".

"Правительство, - пишет The Bell, - сложная бюрократическая структура, работу которого любая радикальная реформа парализует минимум на полгода. Сейчас 46% россиян, по данным "Левада-центра", считают, что кабмин не справляется с вызовами сегодняшнего дня. Реформа едва ли добавит правительству эффективности, но от "вызовов сегодняшнего дня" точно отвлечет".

"Ведомости": реабилитация ларьков

"Ведомости" в редакционной статье комментируют инициативу министерства промышленности и торговли возродить торговлю в уличных ларьках и киосках. Газета считает, что реабилитация такого формата - следствие того, что развитие торговых сетей достигло определенного уровня.

Малые форматы торговли - киоски, ларьки, палатки - стали символом 1990-х, прихода рынка в Россию, зарождения предпринимательской инициативы. Спустя четверть века они же стали символом прошлого, пишет издание.

В 2016 году тогдашний руководитель администрации президента Сергей Иванов назвал ларьки "гадюшниками", "рассадниками криминала и антисанитарии". Теперь же малая нестационарная розница снова реабилитирована, отмечает газета.

Минпромторг традиционно делает упор на диверсификацию каналов продаж, отмечает гендиректор "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров: если разрешить производителям как можно шире использовать разные каналы продаж - автолавки, рынки, ярмарки, то это позволит снизить давление на производителя со стороны крупного ритейла.

Кроме этого, как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, нетрадиционная розница дополнительно создаст до 250 000 рабочих мест.

О числе дополнительных рабочих мест после реабилитации палаток можно поспорить, но какое-то количество людей может выйти из неформальной занятости, согласен замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников: во всяком случае, любая инициатива, расширяющая свободу деятельности людей, хороша, главное, чтобы у людей была возможность выбора экономической деятельности.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си