Пресса Британии: расходы на оборону нужно сокращать, а не увеличивать

В обзоре британской прессы:

Что не так с военными амбициями Британии?

Британские газеты обсуждают алармистские настроения министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, прозвучавшие в его выступлении в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне в понедельник.

Пресса скептически оценивает стратегическую и финансовую целесообразность амбициозной программы, а также указывает на то, что молодой консервативный политик превращается в комическую фигуру.

"Мозг министра обороны отправился в самоволку", - пишет обозреватель Guardian Саймон Дженкинс. Все, о чем говорит Уильямсон, по мнению автора статьи, лишь демонстрирует его желание стать лидером Консервативной партии.

"Еще на прошлой неделе бюджет его министерства составлял 7 млрд фунтов стерлингов, - говорится далее в статье Guardian. - Новый авианосец "Куин Элизабет", который министр собирается отправить в Тихий океан, никуда не сможет плыть до 2021 года, и у него нет никаких дел в Южно-Китайском море, где он может быть потоплен за час. Что касается новых военных баз в Карибском бассейне и к востоку от Суэца, то они обойдутся в миллиарды и станут приглашением для террористов. Китайцы, должно быть, помирают со смеху".

"Брексит", о котором Уильямсон высказался как об уникальной исторической возможности, по мнению автора статьи, не имеет ничего общего с британской внешней или оборонной политикой, так же как и с членством в ЕС - за исключением того, что он может подразумевать поддержание хороших торговых отношений с китайцами.

"Что касается стремления Уильямсона вступить в войну против "международных нарушителей закона", не мог бы он не вспомнить последние три раза, когда его ведомство пыталось это сделать в Афганистане, Ираке и Ливии? Это были самые глупые британские военные фиаско со времен Галлиполи, если не Столетней войны".

В своей нынешней работе Уильямсон выполняет одну задачу. Он должен спасти хаотичный бюджет министерства обороны, наполненный тщеславными проектами Дэвида Кэмерона и Тони Блэра. Но, как считает автор статьи, министр должен найти смелость отменить бесполезные проекты, которые не имеют ничего общего с защитой современной Британии, как мушкеты, луки и стрелы и смена караула.

Что касается идеи Уильямсона о том, что роль Британии состоит в том, чтобы контролировать "Юго-Восточную Азию и Карибский бассейн", то обсуждалась ли она с США, не говоря уже о гражданах этих стран?

"Если история учит нас чему-либо, так это тому, что военные расходы ради тщеславия лишь подстрекают министров к безрассудным вмешательствам, о которых впоследствии горько сожалеют".

С Дженкинсом согласен редактор Guardian Дэвид Шариатмадари. "Расходы на оборону в Великобритании - национальный нарциссизм. Сократите, а не увеличивайте", - пишет журналист.

Депутаты парламента считают, что Британия должна больше тратить на танки и артиллерию, чтобы произвести впечатление на США. Но, по мнению Шариатмадари, это было бы верхом глупости.

Эта потребность в самоутверждении становится все более острой на фоне "брексита".

Депутаты жалуются на то, что правительство не вкладывает деньги в военный бюджет "как раз в то время, когда постбрекситовая Британия стремится сделать ребрендинг и вновь заявить о себе как о глобальном игроке". Но автор статьи полагает, что запрашиваемые 20 миллиардов фунтов - слишком большая трата на пиар.

"Это действительно та страна, которой мы хотим быть? - задается вопросом в конце своей статьи Дэвид Шариатмадари.

США из защитника превратились в угрозу

Times рассказывает о результатах опубликованного ежегодного отчета о безопасности, опубликованного перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Как выяснилось, жители многих стран больше боятся США, чем России или Китая.

Больше чем США Китая боятся только японцы (69% против 66%), а России больше всего опасаются британцы (45%). США в качестве главной угрозы видят жители Германии (49%), Франции (49%) и Канады (46%).

Также исследование Pew Research показало, что в Германии среди опрошенных 77% доверяют президенту Франции, 35% - президенту России, 30% - главе Китая и лишь 10% - президенту США.

По мнению ученых, результаты исследования недвусмысленно говорят о том, что США теряют статус мирового лидера.

Анонимным троллингом феминисток занимались их коллеги-журналисты

Times рассказывает о шокирующем скандале во французских медиа. Как выяснилось, около 30 мужчин из числа элиты французской прессы около 10 лет участвовали в анонимном интернет-троллинге своих коллег женского пола.

Они создали в специальную закрытую группу в "Фейсбуке", где издевались над феминистками.

Они уродовали фотографии своих коллег и писали злобные комментарии. Как говорят жертвы этих людей, женщины знали о происходящем, но были страшно напуганы.

Основатель группы Винсен Глад принес извинения с оговоркой о том, что "не может отвечать за весь идиотизм, который люди постят в интернете".

Общественность и коллеги призывают уличенных в буллинге добровольно уйти в отставку. Пока уволен по инициативе редакции был только один редактор музыкального журнала.