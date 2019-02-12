Тина Канделаки о "Матч ТВ", Уткине, Кадырове и Навальном. Видео

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Тина Канделаки - телеведущая, в прошлом - совладелец агентства "Апостол", сейчас - генеральный продюсер "Матч ТВ", блогер. Семь лет назад она выходила на митинги протеста против итогов выборов в Госдуму, а сейчас фотографируется с Сергеем Собяниным и дружит с Рамзаном Кадыровым.

Зачем Тине Канделаки собственное шоу в YouTube, о чем говорят на закрытых встречах в Давосе, изменилась ли ее политическая позиция со времен участия в протесте на Болотной и что на самом деле происходит на "Матче"? Смотрите в интервью Русской службе Би-би-си.