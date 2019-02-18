Собака - друг человека. Она помогает ему истреблять других животных

Правообладатель иллюстрации Pitam Chattopadhyay Image caption В Индии бродячие собаки все чаще нападают на диких животных. На фото: собака гонится за виторогой антилопой в индийском штате Орисса

Собака - не только друг человека, но и серьезная угроза для дикой природы.

По данным ученых, собаки стали одной из причин исчезновения около 10 видов диких птиц и животных.

Собаку можно назвать третьим по экологической опасности видом животных, распространившихся благодаря человеческой деятельности. Опаснее только кошки и крысы.

Как говорят исследователи, сейчас собаки угрожают существованию еще почти 200 видов живых существ по всему миру. Некоторые из этих видов находятся на грани вымирания.

Несмотря на знание о существовании такой опасности, проблеме одичавших и бродячих собак по-прежнему уделяется очень мало внимания, говорят экологи.

Авторы исследования, посвященного сосуществованию одичавших домашних животных и дикой природы в Чили, говорят, что уже сейчас необходимо принимать срочные меры для того, чтобы предотвратить исчезновение ряда видов животных и птиц.

"Специалисты по охране природы в Чили и в других странах считают необходимым принять срочные меры для того, чтобы контролировать влияние бродячих собак на дикую природу", - говорят авторы исследования.

Они отмечают, что владельцы собак дают своим питомцам полную свободу в естественной среде, не осознавая их опасность для дикой природы.

"Есть данные о хищничестве и нападениях собак на крупных млекопитающих в Чили. В частности, они нападали на представителей псовых и на таких крупных животных, как олени", - говорит один из авторов исследования Эдуардо Сильва-Родригес.

Правообладатель иллюстрации VikasPatil Image caption Индийский пятнистый олень может вот-вот стать добычей одичавших собак

Миллиард собак

Согласно оценкам, сейчас в мире живут около миллиарда собак - домашних, бродячих и совсем одичавших.

Точных данных о численности одичавших и бродячих собак нет, но, по словам экологов, их число растет.

В 2009 году Всемирное общество защиты животных сообщало, что из 500 млн собак, живших на тот момент во всем мире, до 75% были бродячими.

"Это серьезный повод для беспокойства. По мере роста населения земли будет расти и число собак, и это проблема может еще усугубиться", - говорит Пьеро Дженовези, глава отделения по инвазивным видам животных в Международном союзе охраны природы (IUCN).

Media playback is unsupported on your device Нападение собак на оленя

Исчезающие виды

Согласно данным Международного союза охраны природы, из почти 200 видов живых существ, которые находятся под угрозой исчезновения из-за одичавших и бродячих собак, 30 находятся в критической опасности, еще 71 вид считается вымирающим, и 87 - находятся под угрозой вымирания.

Почти половина этих видов - млекопитающие, 78 - птицы, 22 - рептилии и три амфибии.

Наиболее сложная ситуация складывается в некоторых регионах Азии, в Центральной и Южной Америке, на Карибских островах и в Океании, таковы данные исследования, опубликованного в Biological Conservation.

По словам экспертов, большую проблему представляют брошенные собаки и те, чьи хозяева дают своим питомцам слишком много свободы.

Хищничество и инфекции

Опасность бродячих и одичавших собак для дикой природы заключается не только в том, что бывшие домашние животные превращаются в хищников.

Собаки, появляясь на территории, где обитают дикие животные, нарушают функционирование существующей там экосистемы. Кроме того, они зачастую становятся разносчиками опасных заболеваний. Они отбирают или крадут у диких животных добычу. Кроме того, бродячие собаки скрещиваются с наиболее близкими видами животных, что для последних грозит вымиранием.

"С помощью наших фотоловушек, мы увидели, что собаки заходят в пещеры, где рысь прячет свою добычу, и съедают запасы, которые оставило животное", - говорит Изабела Вежбовска из Ягеллонского университета в Кракове.

Исследования показали, что собаки сыграли свою роль в исчезновении по меньшей мере восьми видов птиц - в том числе новозеландского перепела.

Также в соцсетях неоднократно публиковались фото одичавших собак, которые нападают на животных и птиц, относящихся к редким или вымирающим видам.

Правообладатель иллюстрации Nandakumar M N Image caption Одичавшие собаки нападают на антилопу-нильгау в индийском Раджастхане

Одни из самых страшных видеороликов - там, где три одичавшие собаки охотятся на снежного барса в Тибете, и еще одно видео, где показан белый медведь, окруженный тремя бродячими собаками.

В Чили почти 70% пуду (это самые маленькие представители семейства оленевых), доставленных в центр реабилитации для диких животных, постарадали от нападения бродячих собак, говорится в публикации в журнале Oryx.

В исследовании говорится, что как минимум 37 видов животных и птиц в 30 национальных парках Бразилии страдают от нападений собак.

"Это проблема также существует в индийских Гималаях, и на протяжении последних 10 лет она только усугубляется", - говорит Аби Ванак из Международного союза охраны природы.

Сейчас Аби Ванак изучает проблему нападения одичавших собак на тигров в Индии.

Собачьи болезни

Эксперты говорят о том, что во многих регионах мира дикие животные страдают от болезней, разносчиками которых являются собаки. И это еще большая проблема, чем хищнические повадки одичавших домашних животных.

"Непосредственно нападения собак представляют меньшую опасность, чем опасность распространения инфекций, носителями которых являются собаки - в первую очередь, речь идет о бешенстве и собачьей чуме", - говорит Арнульф Конке, представитель Всемирного фонда дикой природы в Германии.

"Уже были вспышки этих заболеваний среди эфиопских шакалов, которые находятся на грани исчезновения. Также известны случаи распространения бешенства среди диких животных в Индии и Непале", - отмечает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Pitam Chattopadhyaya Image caption Бродячие и одичавшие собаки превращаются в хищников

В Европе, по словам экспертов, проблемы, связанные с одичавшими собаками, несколько другие.

По словам ученых, здесь происходит скрещивание волков с одичавшими и бродячими собаками.

"И в этом заключается угроза для волков. Если скрещивание продолжится, то чистоту генотипа волка сохранить не удастся ", - отмечает Мориц Клозе из Всемирного фонда дикой природы.

В России

В 2013 году Центр правовой зоозащиты писал о нападении бродячих собак на диких животных в красноярском заповеднике "Столбы". В частности, одичавшие домашние животные нападали на маралов и косуль.

По словам старшего научного сотрудника заповедника "Столбы" Владимира Кожечкина, были случаи, когда стаи собак загрызали целые семейства косуль. При этом, как отметил Владимир Кожечкин, на место отлавливаемых собак приходят новые стаи бродячих собак из соседних пригородов.

В некоторых районах Чувашии, по данным экологов, именно бродячие собаки стали одной из главных причин снижения численности сурков, зайцев и куропаток.

В 2000 году в особо охраняемых природных территориях Москвы бродячими собаками была уничтожена последняя в Москве популяция барсуков. Также собаки нападают на зайцев, лесных мышовок, белок, ежей и разоряют гнезда наземно гнездящихся птиц.

Решение проблемы

Усыпление и отстрел одичавших и бродячих собак как решение проблемы оказалось довольно спорным и было запрещено в некоторых странах.

"Требование сократить популяцию собак с помощью их уничтожения - это не только негуманное решение, но и неэффективное. Создавшийся вакуум заполнят собаки из других регионов", - говорит Келли О'Мира, представитель благотворительной организации Companion Animals.

"Необходимо найти решение, которое будет эффективным и экологически безопасным. То есть это постепенное сокращение популяции собак с помощью гуманных программ по контролю численности одичавших и бродячих домашних животных. Это и стерилизация, которая предотвратит увеличение численности бродячих собак. Это и вакцинация, которая поможет избежать ситуации, когда собаки становятся разносчиками различных заболеваний", - говорит Келли О'Мира.

По словам экологов, хотя есть исследования, демонстрирующие, что одичавшие и бродячие собаки действительно представляют угрозу для многих диких животных и птиц, однако нет никаких больших исследований, посвященных наиболее оптимальным решениям этой проблемы.

А пока вместе с ростом численности населения Земли, продолжает увеличиваться и число собак, в том числе и одичавших и бродячих. Это означает, что многие виды диких животных также остаются под угрозой исчезновения.