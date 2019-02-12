Автор песни "Путина портрет": "Вешайте срочно - денег станет больше"

Правообладатель иллюстрации Страница Артема Галанова во "ВКонтакте" Image caption Артем Галанов говорит, что повесил настоящий портрет Путина на кухне уже после успеха своего клипа

Иркутский музыкант Артем Галанов выпустил на YouTube сатирический клип "Путина портрет" и проснулся знаменитым. СМИ наперебой берут у него интервью, а производители бытовой техники предлагают рекламные контракты. Русская служба Би-би-си поговорила с Галановым о том, каково это - шутить про портрет Путина в сегодняшней России.

Би-би-си: Как вам пришла в голову идея клипа?

Она пришла благодаря моему характеру - [мне нравится] всех стебать. Мой знакомый производит полки ручной работы для дома, и я ему оставил на странице во "ВКонтакте" отзыв шуточный: "У Олега купил полку - у жены подросла грудь, Олимпиаду выиграли дети, цветы расцвели в доме, и начала вообще меняться жизнь". Пошутил, а потом подумал: а почему бы не сделать песню, только не про полку, а про портрет Путина. Тогда получился бы такой стеб и над менталитетом нашим, и над реальностью, в которой мы живем.

Би-би-си: Расскажите про съемки: где снимали, сколько времени заняло, сколько стоило и кто снимался?

А.Г.: Снимали мы в поселке Бохан, который находится в 120 километрах от Иркутска. Времени ушло буквально полдня. У нас есть еще один клип - не такой хайповый. Но там мы потратили деньги, а "Путина" сняли наудачу, на самом деле.

Сколько потратили? Чуть-чуть оператору отдали и потратили два бака бензина для машин до Бохана.

В кадре я, получается. Второй мужик, с кем я [по сюжету] там дерусь, это как раз инвестор первого клипа. Он же помог и с "Путиным". Зовут его Юрий Дромашко, он у нас в Иркутске известный майнер. Снимал клип Евгений Джем - очень большой молодчина.

Есть в клипе две бабушки. Первая - это мама Юрия Дромашко. А вторая - местная, боханская бабушка. Она станцевала так здорово - прочувствовала!

Еще по сюжету в клипе есть жена. Жену мы из Иркутска взять забыли, поэтому пришлось экстренно искать через каких-то старых знакомых по Бохану. Буквально за два часа нашли девушку, которая согласилась сняться, и я считаю, что она под роль просто идеально подошла.

Би-би-си: Какие отзывы вы получили в комментариях на YouTube и на своей странице во "ВКонтакте"?

А.Г.: Отзывы самые противоречивые, что мне нравится. Люди постарше, люди с чувством юмора, люди более интеллектуальные сразу поняли, что это сарказм, это сатира, что песня эта с юмором. Другая половина людей решила неожиданно, что песня эта - проплаченный Кремлем клип, где воспевают президента. И они сейчас там на YouTube до сих пор между собой все еще ругаются. Но больше, конечно, [отзывов в духе]: "Дружище, ты молодец, так держать, тонкая сатира!"

На самом деле, мы понимаем, что политика у нас - такая скользкая тема. И для меня было важно и интересно написать, так сказать, "по уставу". Чтобы сатира была, чтобы видно было, что это стеб, но чтобы ни одного обидного слова в адрес власти не было. Я считаю, что получилось. Обидного там для власти, на самом деле, ничего нет.

Сатира как раз в том, что ты высмеиваешь что-то, не опускаясь до злобы и агрессии. Я музыкант, и я вижу это так. Я не хочу лезть в политику, хотя у меня был период, когда я с пеной у рта всем доказывал что-то. Я его уже перерос и понял, что даже если я хочу маленечко повлиять на политику, я могу это сделать лучше в музыке, чем в дискуссиях на кухне.

Би-би-си: Вас комментаторы не обвиняли в том, что вы набираете популярность за счет упоминания Путина, что вы хайпите на президенте?

А.Г.: Нет. Цели хайпа, когда я писал песню, вообще не было. Мне просто вот эта идея с портретом пришла. Я представил себе сначала образ, икону, которая висит на стенке, мироточит. А потом простого русского человека, который надеется на царя-батюшку, повесил его [портрет], и чудесным образом все изменилось. Это такая сказка о золотой рыбке получилась в современном прочтении.

Поэтому упрекать меня в этом [в попытке заработать популярность за счет упоминания Путина] глупо. Я, на самом деле, вообще не ожидал, что будет какой-то хайп. Я просто делал то, что я люблю, и рад, что кому-то это понравилось. Для меня это большая честь - сделать что-то для россиян.

Би-би-си: А каких политических взглядов вы сами придерживаетесь?

А.Г.: Я, наверное, сдержанный либерал - не знаю, есть ли такое понятие. Я молодой человек, мне 29 лет, у меня растет сын, я из предпринимательской среды и, конечно же, я активную гражданскую позицию занимаю. Со многим я не согласен. Если сказать коротко, тезисно, я, конечно, далеко не во всем поддерживаю действующую власть. Но я считаю, что в интервью ставку на это делать не надо. Я не политик, я музыкант. Я так понимаю, что по Конституции нашей страны у нас есть право на собственное мнение, и я его реализовываю так.

Би-би-си: Если судить по вашему каналу на YouTube, вы давно занимаетесь музыкой, но исполнять остросоциальные песни стали недавно. Почему?

А.Г.: Это связано, наверное, с тем, что мне 29 лет, и я только сейчас сформировался, осознал себя, ушла подростковая спесь. Раньше я писал рокешник, русский рок. И в какой-то момент понял, что, кроме малой группы знакомых, это уже никому не интересно. Пробудилось какое-то гражданское сознание, и мне стала очень интересна социалка.

Про крипту [имеется в виду первый клип Галанова - "Крипта (а я вложился и не ссу)"] - я сам этой темой занимался, у нас здесь в Иркутске крипто-столица, как известно. Возможно, конечно, бывшая, ну а, может быть, и будущая. Поэтому эта тема меня тоже задела.

На самом деле, в большинстве песен автобиографично все. Я стараюсь писать только на те темы, которые пережил лично. Я вот в армии написал песню "Мое имя - водолаз". Я служил в водолазной части, и, чтобы ее написать, я напросился на погружение. И только после него эмоции поймал, и родилась эта песня, которая стала в войсках очень известной. На YouTube даже видео есть.

Би-би-си: Хочется спросить: у вас портрет Путина висел или висит, если говорить о погружении во всех смыслах?

[Смеется]. Вы знаете, это приколюха. Я его повесил после клипа. Он у меня сейчас на кухне висит - жена говорит, что когда она ест, то маленько стесняется этого портрета. На самом деле, я стебу, у меня в этом плане все в порядке - я не поклоняюсь ему. Просто я посчитал, что это, может быть, мой талисман. Поэтому я его повесил и, проходя мимо, улыбаюсь и подмигиваю ему, и мне от этого становится легче.

Би-би-си: Как вы думаете, с чем связана популярность сатиры в музыке (мы знаем примеры Сергея Шнурова и Семена Слепакова), и намерены ли сами продолжать в том же духе?

Я, безусловно, в том же духе буду продолжать и уже пишу песни. Мне из Санкт-Петербурга на фоне этого клипа поступили заказы на рекламу бытовой техники. То есть я пишу сатирические песни, делаю клипы и вставляю эту технику. То есть уже можно сказать, что портрет работает, и вам советую: вешайте срочно прямо - денег станет больше!

А если серьезно, я думаю, что сатира обусловлена тем, что когда многие темы под запретом, и массово насаждается по федеральным каналам одна незыблемая точка зрения - все хорошо, то все равно народ понимает, что что-то, наверное, не совсем так, и начинает альтернативу какую-то вырабатывать. Ну и, слава богу, интернет есть, есть возможность какие-то свои мысли до людей доносить и продвигать их.

И, на мой взгляд, сатира - это прекрасно. И я призываю музыкантов не опускаться до уровня каких-то шоу, где поливают всех, ругаются и орут. Я за интеллектуальную сатиру, где каждый может разглядеть что-то свое. Я считаю, что это нужно миру. В частности, России это очень нужно.