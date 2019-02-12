Автор песни "Путина портрет": "Вешайте срочно - денег станет больше"
Иркутский музыкант Артем Галанов выпустил на YouTube сатирический клип "Путина портрет" и проснулся знаменитым. СМИ наперебой берут у него интервью, а производители бытовой техники предлагают рекламные контракты. Русская служба Би-би-си поговорила с Галановым о том, каково это - шутить про портрет Путина в сегодняшней России.
Би-би-си: Как вам пришла в голову идея клипа?
Она пришла благодаря моему характеру - [мне нравится] всех стебать. Мой знакомый производит полки ручной работы для дома, и я ему оставил на странице во "ВКонтакте" отзыв шуточный: "У Олега купил полку - у жены подросла грудь, Олимпиаду выиграли дети, цветы расцвели в доме, и начала вообще меняться жизнь". Пошутил, а потом подумал: а почему бы не сделать песню, только не про полку, а про портрет Путина. Тогда получился бы такой стеб и над менталитетом нашим, и над реальностью, в которой мы живем.
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Би-би-си: Расскажите про съемки: где снимали, сколько времени заняло, сколько стоило и кто снимался?
А.Г.: Снимали мы в поселке Бохан, который находится в 120 километрах от Иркутска. Времени ушло буквально полдня. У нас есть еще один клип - не такой хайповый. Но там мы потратили деньги, а "Путина" сняли наудачу, на самом деле.
Сколько потратили? Чуть-чуть оператору отдали и потратили два бака бензина для машин до Бохана.
В кадре я, получается. Второй мужик, с кем я [по сюжету] там дерусь, это как раз инвестор первого клипа. Он же помог и с "Путиным". Зовут его Юрий Дромашко, он у нас в Иркутске известный майнер. Снимал клип Евгений Джем - очень большой молодчина.
Есть в клипе две бабушки. Первая - это мама Юрия Дромашко. А вторая - местная, боханская бабушка. Она станцевала так здорово - прочувствовала!
Еще по сюжету в клипе есть жена. Жену мы из Иркутска взять забыли, поэтому пришлось экстренно искать через каких-то старых знакомых по Бохану. Буквально за два часа нашли девушку, которая согласилась сняться, и я считаю, что она под роль просто идеально подошла.
Би-би-си: Какие отзывы вы получили в комментариях на YouTube и на своей странице во "ВКонтакте"?
А.Г.: Отзывы самые противоречивые, что мне нравится. Люди постарше, люди с чувством юмора, люди более интеллектуальные сразу поняли, что это сарказм, это сатира, что песня эта с юмором. Другая половина людей решила неожиданно, что песня эта - проплаченный Кремлем клип, где воспевают президента. И они сейчас там на YouTube до сих пор между собой все еще ругаются. Но больше, конечно, [отзывов в духе]: "Дружище, ты молодец, так держать, тонкая сатира!"
На самом деле, мы понимаем, что политика у нас - такая скользкая тема. И для меня было важно и интересно написать, так сказать, "по уставу". Чтобы сатира была, чтобы видно было, что это стеб, но чтобы ни одного обидного слова в адрес власти не было. Я считаю, что получилось. Обидного там для власти, на самом деле, ничего нет.
Сатира как раз в том, что ты высмеиваешь что-то, не опускаясь до злобы и агрессии. Я музыкант, и я вижу это так. Я не хочу лезть в политику, хотя у меня был период, когда я с пеной у рта всем доказывал что-то. Я его уже перерос и понял, что даже если я хочу маленечко повлиять на политику, я могу это сделать лучше в музыке, чем в дискуссиях на кухне.
Би-би-си: Вас комментаторы не обвиняли в том, что вы набираете популярность за счет упоминания Путина, что вы хайпите на президенте?
А.Г.: Нет. Цели хайпа, когда я писал песню, вообще не было. Мне просто вот эта идея с портретом пришла. Я представил себе сначала образ, икону, которая висит на стенке, мироточит. А потом простого русского человека, который надеется на царя-батюшку, повесил его [портрет], и чудесным образом все изменилось. Это такая сказка о золотой рыбке получилась в современном прочтении.
Поэтому упрекать меня в этом [в попытке заработать популярность за счет упоминания Путина] глупо. Я, на самом деле, вообще не ожидал, что будет какой-то хайп. Я просто делал то, что я люблю, и рад, что кому-то это понравилось. Для меня это большая честь - сделать что-то для россиян.
Би-би-си: А каких политических взглядов вы сами придерживаетесь?
А.Г.: Я, наверное, сдержанный либерал - не знаю, есть ли такое понятие. Я молодой человек, мне 29 лет, у меня растет сын, я из предпринимательской среды и, конечно же, я активную гражданскую позицию занимаю. Со многим я не согласен. Если сказать коротко, тезисно, я, конечно, далеко не во всем поддерживаю действующую власть. Но я считаю, что в интервью ставку на это делать не надо. Я не политик, я музыкант. Я так понимаю, что по Конституции нашей страны у нас есть право на собственное мнение, и я его реализовываю так.
Би-би-си: Если судить по вашему каналу на YouTube, вы давно занимаетесь музыкой, но исполнять остросоциальные песни стали недавно. Почему?
А.Г.: Это связано, наверное, с тем, что мне 29 лет, и я только сейчас сформировался, осознал себя, ушла подростковая спесь. Раньше я писал рокешник, русский рок. И в какой-то момент понял, что, кроме малой группы знакомых, это уже никому не интересно. Пробудилось какое-то гражданское сознание, и мне стала очень интересна социалка.
Про крипту [имеется в виду первый клип Галанова - "Крипта (а я вложился и не ссу)"] - я сам этой темой занимался, у нас здесь в Иркутске крипто-столица, как известно. Возможно, конечно, бывшая, ну а, может быть, и будущая. Поэтому эта тема меня тоже задела.
На самом деле, в большинстве песен автобиографично все. Я стараюсь писать только на те темы, которые пережил лично. Я вот в армии написал песню "Мое имя - водолаз". Я служил в водолазной части, и, чтобы ее написать, я напросился на погружение. И только после него эмоции поймал, и родилась эта песня, которая стала в войсках очень известной. На YouTube даже видео есть.
Би-би-си: Хочется спросить: у вас портрет Путина висел или висит, если говорить о погружении во всех смыслах?
[Смеется]. Вы знаете, это приколюха. Я его повесил после клипа. Он у меня сейчас на кухне висит - жена говорит, что когда она ест, то маленько стесняется этого портрета. На самом деле, я стебу, у меня в этом плане все в порядке - я не поклоняюсь ему. Просто я посчитал, что это, может быть, мой талисман. Поэтому я его повесил и, проходя мимо, улыбаюсь и подмигиваю ему, и мне от этого становится легче.
Би-би-си: Как вы думаете, с чем связана популярность сатиры в музыке (мы знаем примеры Сергея Шнурова и Семена Слепакова), и намерены ли сами продолжать в том же духе?
Я, безусловно, в том же духе буду продолжать и уже пишу песни. Мне из Санкт-Петербурга на фоне этого клипа поступили заказы на рекламу бытовой техники. То есть я пишу сатирические песни, делаю клипы и вставляю эту технику. То есть уже можно сказать, что портрет работает, и вам советую: вешайте срочно прямо - денег станет больше!
А если серьезно, я думаю, что сатира обусловлена тем, что когда многие темы под запретом, и массово насаждается по федеральным каналам одна незыблемая точка зрения - все хорошо, то все равно народ понимает, что что-то, наверное, не совсем так, и начинает альтернативу какую-то вырабатывать. Ну и, слава богу, интернет есть, есть возможность какие-то свои мысли до людей доносить и продвигать их.
И, на мой взгляд, сатира - это прекрасно. И я призываю музыкантов не опускаться до уровня каких-то шоу, где поливают всех, ругаются и орут. Я за интеллектуальную сатиру, где каждый может разглядеть что-то свое. Я считаю, что это нужно миру. В частности, России это очень нужно.