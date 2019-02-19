Правообладатель иллюстрации Mikhail Djaparidze/TASS Image caption Владимир Познер в программе "Самые-самые-самые" в шутку спросил, не окосел ли он, находясь в окружении китайцев.

Телеведущий Владимир Познер извинился за шутку про китайцев, сказанную им в программе "Самые-самые-самые". Шутку, которую восприняли как националистическую, во вторник рассматривала общественная коллегия по жалобам на прессу.

"Это была очень неудачная шутка, я приношу свои извинения. Я ни в коем случае не расист. Это просто очень неудачная острота, - заявил Познер. - Я это сделал не со зла. У меня не было желания кого-то задеть. Это была глупость. И мне не трудно за нее извиняться".

Автор жалобы Туяна Басанова приняла извинения Познера. Она выразила надежду, что ведущий объяснит свою позицию и на телевидении. Отвечая на соответствующий вопрос Русской службы Би-би-си, Познер сказал, что готов извиниться и на Первом канале в эфире в своей программы.

Общественная коллегия по жалобам на прессу вынесет решение в течение дня. Оно будет опубликовано не ранее чем через неделю.

Суть конфликта

17 января Первый канал показал заключительную серию трэвел-шоу Владимира Познера и Ивана Урганта "Самые-самые-самые". Она была посвящена Финляндии. В рамках программы Познер посетил резиденцию Йоулупукки (финского Санта-Клауса).

Находясь на территории этой туристической достопримечательности, Познер сказал, что финский Санта ему понравился "в отличие от его деревни". "Я походил, посмотрел - очень много китайцев. Просто вы знаете... Я не окосел, нет?" - с улыбкой спросил членов съемочной группы ведущий, показывая на свои глаза.

Затем Познер процитировал крылатое выражение "деньги не пахнут". Он сказал, что такой фразой римский император Веспасиан оправдал введение платы за общественные туалеты (трактовка Познера является сильно упрощенным пересказом фрагмента из древнеримского трактата "Жизнь двенадцати цезарей" - Би-би-си).

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Заявитель - архитектор-градостроитель Туяна Басанова - посчитала, что слова Познера можно истолковать как проявление ксенофобии. Басанова пояснила, что ее - "представительницу азиатской национальности коренного народа Сибири" - оскорбили высказывания Познера и "особенно жесты".

По мнению заявительницы, он "высказался о представителях китайского народа с явной неприязнью". "Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению В.Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть", - написала она в своей жалобе.

Что такое коллегия по жалобам на прессу?

Общественная коллегия по жалобам на прессу была создана в 2005 году, когда более 80 СМИ и "немедийных НПО" неофициально договорились возложить на нее функции третейского суда, следует из информации на сайте коллегии.

"Первой и главной практической задачей Коллегии является внесудебное разрешение конкретных информационных споров", - говорится на сайте структуры.

Коллегия рассматривает жалобы аудитории на нарушения профессиональной этики в СМИ. При этом решения, принимаемые коллегией по жалобам, не влекут никакой обязательной ответственности даже для тех журналистов, чьи СМИ признают юрисдикцию коллегии.

Коллегия лишь декларирует, что стороны, признавшие ее юрисдикцию, берут на себя "моральное обязательство" не обращаться в суд или другие госорганы для разрешения информационного спора (хотя и из этого правила коллегия иногда делает исключения).

Коллегия состоит из двух палат. Одна представляет аудиторию, а другая - СМИ. Владимир Познер является членом второй палаты, он был выдвинут в палату Союзом журналистов России.

На главной странице коллегии можно найти цитаты ее членов, среди которых есть и высказывание Познера: "Журналистская этика, на мой взгляд, основывается на одном-единственном принципе: твердое понимание того, что ты, журналист, несешь ответственность только перед своей аудиторией, и что эта ответственность заключается в трех вещах: информировать максимально полно, объективно и честно".