Суверенный интернет придумали не в России. Опыт Китая и Ирана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зачем нам "Твиттер"? У нас есть "Вейбо"!

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета, который, по замыслу его авторов, должен дать российскому сегменту интернета возможность продолжить работу даже в том случае, если его отрежут от общемировой сети.

Так называемый суверенный интернет придумали не в России, в разных странах механизмы контроля за содержимым всемирной сети, проникающим через границу, существуют уже не один год.

Китай и Иран - первые страны, приходящие на ум, когда речь заходит о контроле над интернетом. Однако механизмы его существенно разнятся.

Русская служба Би-би-си узнала у коллег из Китайской и Персидской служб, как устроен суверенный интернет в их странах.

Ховард Жань, глава Китайской службы Би-би-си

Китай начал работать над "суверенизацией" интернета с начала 90-х годов.

Спустя четверть века в Поднебесной создана мощная параллельная сетевая структура, которую напрямую или через отдельные крупные компании-монополисты контролирует государство.

"Великий китайский файрвол" условно можно разделить на три уровня.

Первый - это физический контроль трафика в узловых точках на входе в страну, создание своего рода "бутылочных горлышек", в которых отсеивается нежелательный трафик.

Второй слой - это аппаратный и программный контроль на уровне DNS-адресов под руководством Национального офиса по интернету и коммуникациям. На этом уровне контролируется доступ к отдельным сайтам.

Media playback is unsupported on your device Зачем России "суверенный" интернет?

Третий - это "ручной контроль". По всей стране интернет-трафик просматривают миллионы "инспекторов по гармонизации интернета". Поднебесную покрывает сеть контролеров, каждый из которых отвечает за отдельный географический район - улицу в городе, деревню и тому подобное.

При этом на недостаток бытовых удобств китайцы пожаловаться не могут: в китайском сегменте интернета существуют эквиваленты "Фейсбука", "Гугла", YouTube, "Амазона" и других крупных интернет-сервисов.

Этот рынок поделен между несколькими крупными китайскими компаниями и настолько насыщен, что иностранцам на него проникнуть очень сложно.

Однако постоянный мониторинг поведения граждан в интернете имеет и другие последствия: любой проступок немедленно отражается на рейтинге человека в так называемой системе социального кредита. Впрочем, масштабы мониторинга собственных граждан в Китае выходят далеко за пределы интернета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption VPN в Китае пользоваться можно. Если он одобрен государством

Обойти ограничения посредством использования VPN можно. Но и здесь не все просто: список программных виртуальных сетей, доступный в Китае, ограничен, и почти все они разрабатываются компаниями, принадлежащими китайскому государству.

Тем, кому доступ в мировой интернет нужен по роду службы, например, университетским исследователям, VPN выдается на флешке - и, разумеется, к ней прилагается отдельный "инспектор по гармонизации интернета".

При всех этих сложностях Китай продолжает оставаться огромным рынком сбыта. Поэтому некоторые компании, например, CNBC и Financial Times, открывают свои представительства в Китае. Разумеется, за их деятельностью пристально наблюдают власти, но взамен предоставляют, например, возможность беспрепятственно общаться с высшими чиновниками.

Пуриа Махруян, редактор Персидской службы Би-би-си

В сфере контроля интернета Иран пошел по другому пути, напоминающему российский.

Media playback is unsupported on your device Почему Telegram не ломается

Создать параллельный интернет в стране не получилось, хотя государство пыталось это сделать и потратило на разработку немалые средства. В итоге проект положили под сукно.

Поэтому власти пытаются регулировать трафик запретами и мониторингом, хотя и не столь всеобъемлющим, как в Китае.

На входе в страну фильтруется контент запрещенных сайтов и сервисов - YouTube, "Фейсбука", "Гугла". "Инстаграм", однако, не запрещен, но в Иране следует своду правил, установленному властями. В частности, нет фотографий женщин без головных платков.

Официально запрещены "Телеграм" и "Твиттер", однако ими успешно пользуется большое количество людей, в том числе и правительственных чиновников.

Например, сотрудники МИДа имеют свои верифицированные аккаунты в "Твиттере" и активно пользуются ими в переписке с Дональдом Трампом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Официально "Фейсбука" в Иране нет. Но если нужно - VPN в помощь

Та же история с "Телеграмом", которым пользуются и в светских, и в духовных учреждениях.

Иранские власти предпринимали попытки создать параллельные интернет-сервисы взамен запрещенных, однако успешной оказалась только замена YouTube. Контент для нее производит, в том числе, и "КиберАрмия" - структура, аффилированная с Корпусом стражей исламской революции.

Для надзора за интернетом существует и "киберполиция", государственная структура в рамках министерства юстиции.

В отличие от Китая, в Иране обход существующих ограничений не является проблемой.

Всевозможные VPN- сервисы и прокси-туннели доступны и дешевы, ими пользуется не только молодежь, но и люди в возрасте, которым их настраивают более продвинутые дети и внуки.