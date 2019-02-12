Media playback is unsupported on your device Кто в ответе за кризис в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Би-би-си обвинил западные страны в попытке вторжения в страну, отверг обвинения в экономической несостоятельности и сказал, что не хочет проведения новых выборов.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Орлой Герин Мадуро сравнил руководство Белого дома с Ку-клукс-кланом (ультраправая националистская организация в США) и пообещал продолжать бороться с любым давлением со стороны США.

Русская служба Би-би-си приводит самые яркие фрагменты из интервью, которое Мадуро дал в Каракасе в понедельник. Полная версия беседы опубликована на сайте Испаноязычной службы Би-би-си Mundo.

Би-би-си: Вы сравниваете гуманитарную помощь (США отправили в Колумбию грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы - прим. ред.) с шоу. Но голод в стране тоже можно назвать шоу? Одна женщина с пятью детьми сказала мне, что они каждую ночь отправляются спать голодными. По дороге сюда мы видели, как люди роются в помойках в поисках еды. Вы и правду можете сказать, что в Венесуэле нет голода?

Николас Мадуро: У американских СМИ и у Би-би-си есть стереотип о некоей Венесуэле, которой на самом деле не существует. Да, у нас есть проблемы. 4,4% населения живут в нищете. Конечно, эту проблему надо решать. Но раньше у нас было 25% нищих, и мы сократили все коэффициенты неравенства.

Наши показатели по равенству социальных инвестиций признаны международными органами высокого уровня. Есть ли у нас проблемы? Конечно, есть. Но Венесуэла - не голодающая страна. У нас высочайшие показатели по запасам питательных веществ и доступу к продуктам. Это клеймо, этот стереотип, который нам хотят приклеить, имеет только одну цель: представить некий гуманитарный кризис, которого нет в Венесуэле, чтобы оправдать вторжение.

Правительство [президента США] Дональда Трампа украло 10 млрд долларов с банковских счетов и еще несколько миллиардов золотом в Лондоне, которые принадлежат нам. Эти деньги мы собирались потратить на закупку продуктов, медикаментов и на другие расходы. Все очень просто. Если они хотят помочь Венесуэле, пусть отдадут нам украденные ресурсы, а не устраивают дешевое шоу, недостойное и унизительное, когда они нам предлагают 20 миллионов долларов в виде отравленной и протухшей еды.

От редакции: США и многие другие страны (но не Россия) не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента - Национальной ассамблеи - Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, который обвиняет Гуайдо в попытке госпереворота.

Последние президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года не признали венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран.

Би-би-си: Если никакого гуманитарного кризиса нет, то почему более трех миллионов человек уехали из страны? Это почти одна десятая часть населения.

Н.М.: У вас в западных СМИ есть проблема: вы принимаете на веру любую ложь, которую распространяете. Вся эта кампания по поводу миграции в Венесуэле сильно преувеличена. Мы страна, которая принимает мигрантов. Вы этого не знаете и не говорите об этом.

У нас живут 5,8 миллионов колумбийцев, сбежавших от войны, от нарушения прав человека, от нищеты. У нас живут более 300 тысяч итальянцев, более 300 тысяч португальцев, более 300 тысяч испанцев, более 300 тысяч эквадорцев, более миллиона арабов. Ежегодно в Венесуэлу прибывают более 10 миллионов иммигрантов.

Несомненно, результаты экономической войны - это новый феномен для эмиграции. У нас есть официальные данные: не более 800 тысяч венесуэльцев за последние два года уехали из страны в поисках новых возможностей. Многие из них столкнулись с неожиданными для себя ситуациями: с ксенофобией, дискриминацией, рабством, тысячи из них возвращаются назад.

Венесуэла - это страна, которая предоставляет возможности социального развития, и поэтому она продолжает принимать мигрантов. В декабре 2018 года мы приняли 120 тысяч колумбийцев. Это та правда, о которой не говорят. На Западе ситуация в Венесуэле искажается, чтобы оправдать любое вторжение или агрессию, которая сейчас наблюдается.

От редакции: Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада, с инфляцией свыше 1 миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.

Би-би-си: Инфляция в Венесуэле достигла миллиона процентов в год. Ни в одной стране мира такого нет. Когда вы пришли к власти, она была в районе 20%. Вы считаете, что не имеете отношения к экономическому коллапсу?

Н.М.: Еще раз повторяю: вы ссылаетесь на любые данные, опубликованные в западных СМИ. Я предлагаю вам глубже узнать Венесуэлу. Конечно, у нас есть проблемы, особенно проблема экономической агрессии. Инфляцию в миллион процентов не выдержала бы ни одна страна мира. Вы не ставите под сомнение ни одну цифру, если она направлена против Венесуэлы.

Вы не критикуете ложь о Венесуэле. Би-би-си, Си-эн-эн, все западные СМИ замешаны в сценарии с целью вторгнуться в нашу страну. Почему Венесуэла так интересует Запад и США? Если бы мы производили только картошку, петрушку или яблоки, нас бы вообще не было на геополитической карте.

Image caption Мадуро утверждает, что в Венесуэле нет голода и массовой эмиграции

Но поскольку Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире и занимает четвертое место по запасам газа, она так важна.

Поэтому важно атаковать Венесуэлу любыми способами, загнать ее в угол, чтобы потом закончить все так, как они сделали в Ираке или в Ливии. Но Венесуэла - это не Ирак и не Ливия.

Мы справимся со всеми этими трудностями, и будьте уверены, что вся эта череда медиакампаний и лжи постепенно будет побеждена торжеством правды.

Би-би-си: Я была в больнице в Каракасе недалеко отсюда, где у врачей не было ни оборудования, ни медикаментов.

Н.М.: Я не говорю только о Каракасе. Это затронуло всю страну. Они сначала душат нас, а потом спрашивают, почему вы задыхаетесь. Ваш вопрос… Вы не задумываетесь о финансовом преследовании, о блокаде.

Тот образ мышления, который вы принесли с Запада, из Лондона, как раз и заключается в том, чтобы попытаться убить того, кто задыхается и брыкается на полу. У нас другая схема мышления. Это сопротивление. Вы оправдываете все эти преследования и его социальные последствия.

У меня был гарантированный доступ к государственным деньгам для покупки лекарств, но у меня их украли, а теперь вы говорите, что медицина не в порядке. Почему не в порядке? Спросите себя об этом. Нужно менять образ мышления.

Почему именно Венесуэла - это геополитический центр мира? Спросите себя об этом. Потому что они хотят нас завоевать. Но у них это не получится. За нами сила закона и народная поддержка. Народ страдает, но чувствует поддержку, которую мы ему даем.

Мы победили на 23 выборах из 25. Спросите себя, почему те схемы мышления, которые вы принесли с севера, не работают в Венесуэле.

Би-би-си: Но многие говорят, что эти выборы, особенно последние, не были чистыми. Были сообщения о давлении на избирательных участках, об отстранении от выборов кандидатов от оппозиции. Если вы уверены, что сможете вновь одержать победу, то почему бы не провести повторные выборы?

Н.М.: Какая логика в том, чтобы повторять выборы? Если бы были юридические вопросы, но их не было ни у Национального избирательного совета, ни у органов юстиции.

При этом были политические вопросы со стороны правительства США. За четыре месяца до выборов правительство Трампа заявило, что не будет признавать никакого результата выборов в Венесуэле. А ведь тогда еще не была назначена дата [голосования].

Я прошу бога, чтобы он просветил вас и повлиял на общественное мнение в Би-би-си. Это политическая война американской империи, война крайне правых и Ку-клукс-клана, который сегодня управляет в Белом доме, чтобы захватить Венесуэлу.

Они обозначили политическую, коммуникационную, партизанскую стратегию ради этого. Мы со своей правдой противостоим этому маневру и этой лжи, которая повторяется изо дня в день.

От редакции: Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали фарсом. Большинство иностранных правительств проигнорировало инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали меньше двух десятков стран - в том числе Китай, Турция, Иран и Россия.

Би-би-си: Нам сказали, что стоимость килограмма сыра равна месячной зарплате.

Н.М.: У нас разные размеры зарплат. Но это очень внутренняя тема. Не думаю, что она интересует вашу аудиторию. Если мы сравним занятость, социальную защиту, общественное здравоохранение и образование венесуэльцев в рамках единого анализа, то тогда ваша публика все поймет.

Я могу вам сказать, что в Венесуэле проводится политика социальной защиты и создания рабочих мест, а наш народ будет стремительно решать эти проблемы. У него не будет нехватки ни в чем. Вот что я могу вам сказать.