Пресса Британии: "Остполитик" Вилли Брандта и "Северный поток-2" - есть ли связь?

В обзоре британской прессы:

"Северный поток-2" через призму "Остполитик" Вилли Брандта

Трубопровод "Северный поток-2" по-прежнему остается камнем преткновения в отношениях между Францией и Германией, пишет обозреватель Financial Times Фредерик Штудеманн.

В ближайшие выходные в гостинице "Байеришер Хоф" в Мюнхене соберутся светочи внешней и оборонной политики Европы и Северной Америки. Но не приедет одна важная персона - Эммануэль Макрон. Французский президент отказался от участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, сославшись на необходимость остаться в стране.

Возможно, у него есть на то веские причины, если вспомнить о протестах "желтых жилетов". Но некоторые в Берлине считают, что у Макрона могут быть другие мотивы отсутствия на мероприятии. В числе прочих вариантов называют похолодание во франко-германских отношениях, вызванное планами строительства газового трубопровода "Северный поток-2", который будет поставлять российский газ в Западную Европу по дну Балтийского моря, пишет автор.

Париж скептически отзывался об этом многомиллиардном проекте, который вызывает все большую озабоченность в ЕС и США. По мнению критиков, газопровод еще больше укрепит зависимость Европы от России, ослабляя при этом третьи страны, такие как Украина. Германии удалось сгладить шероховатости в отношениях с Парижем, но "Северный поток-2" остается головной болью для внешнеполитического курса Ангелы Меркель.

"Наблюдая за этой эскалацией напряженности в трубопроводном вопросе, я вспоминаю Москву 1970-х. Я рос в семье западных дипломатов и слышал разговоры взрослых о компании Mannesmann и ее масштабном проекте по строительству газопровода, который транспортировал бы сибирский газ по просторам Евразии через "железный занавес" в Западную Европу. Это было частью обширной инициативы "Остполитик" (Новая восточная политика) тогдашнего канцлера ФРГ Вилли Брандта, задуманной с целью "перезагрузить" отношения с восточными соседями для укрепления мира и в конечном счете объединения Германии. Предложенный Брандтом принцип Wandel durch Annäherung (изменение через сближение) включал и торговый аспект: чтобы лучше друг друга узнать, нужно вести бизнес, это укрепит доверие, и в конечном счете все не закончится войной", - отмечает обозреватель.

Те ранние разговоры о газопроводе в какой-то степени вписывались в сложившиеся культурные штампы: общая любовь к большим смелым инженерным проектам и объединение технических знаний с безграничными ресурсами. Российско-немецкое сотрудничество в области промышленности исчисляется десятилетиями, доказавшими способность России и Германии обходить сложные политические ситуации.

В годы холодной войны ФРГ и СССР утверждали, что газопроводы являются частью экономического сотрудничества, которое вне политики. Не всех это устраивало. Некоторые союзники ФРГ опасались, что страна слишком сближается с врагом. Однако ФРГ присоединилась к санкциям в отношении Советского Союза после интервенции в Афганистан в 1979 году и отказалась от участия в Олимпиаде 1980 года, тем самым нанеся ущерб авторитету Кремля, пишет автор.

Частично дух 1970-х перенесся и на "Северный поток-2". Некоторые руководители в Германии - и политики, и бизнесмены - считают ту модель вполне успешной и по-прежнему дееспособной. Не в интересах Германии перерубать "последнее связующее звено" с Россией, заявил на прошлой неделе один известный немецкий обозреватель, сообщает автор.

Но не все согласны с таким мнением. "Мы живем в другую эпоху, - цитирует издание представителя Немецкого общества внешней политики Стефана Майстера. - Путин - это не Советский Союз". Стандарты, действовавшие во времена холодной войны и подразумевавшие общепризнанную систему взаимодействия, превратились в тлен. Обширные коммерческие связи не остановили Россию от проявления агрессии в других странах. То, что, вероятно, подразумевалось как обычная сделка частного бизнеса, превратилось в сложную политическую проблему, где многочисленные участники преследуют свои определенные интересы, пишет обозреватель.

Противники проекта видят в "Северном потоке-2" проявление узости интересов внешней политики Германии, что демонстрирует отсутствие должного стратегического видения. "Это досадно, особенно для нас, учитывая наш опыт работы с Москвой", - цитирует издание слова неназванного бывшего высокопоставленного дипломата.

Призраки "Остполитик" - не единственное, что влияет на судьбу "Северного потока-2". Необходимо также учитывать черту немецкого характера - приверженность выполнению каждой буквы закона (или договора), приводит издание слова Софии Беш из Центра европейских реформ. Pacta sunt servanda - договоры должны соблюдаться. Этот лозунг является неотъемлемой частью немецкой политики, демонстрируя стабильную надежность. И это во многом достойно уважения, но не всегда гарантирует оптимальный результат, резюмирует Штудеманн.

Новые санкции против России ждут своего часа

Западные страны близки к тому, чтобы ввести новые совместные санкции в отношении России с целью наказать Москву за агрессию против Украины в Азовском море, пишет Financial Times.

Как ожидается, обсуждение возможных мер состоится на встрече министров иностранных дел ЕС в следующий понедельник, а их внедрение может произойти в течение двух месяцев, сообщает издание со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией.

"Они [санкции] ожидают своего часа", - цитирует газета одного из дипломатов, который сослался на служебные документы. Он добавил, что ожидает появления документа с формулировкой санкций к концу марта.

Новая попытка обуздать, как считают в западных столицах, кампанию враждебного поведения России будет предпринята и США, и ЕС, ссылается FT на дипломатов.

Представитель одной из западных стран сказал, что, как ожидается, санкции будут направлены против людей и компаний, причастных к захвату Россией украинских катеров в Керченском проливе в ноябре прошлого года, сообщили изданию дипломаты.

Также, как сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванный дипломатический источник, отношение [стран ЕС] к России ужесточается из-за ее нежелания отпустить задержанных украинских моряков.

Видеоигры не делают детей жестокими

Британские ученые пришли к выводу, что связи между жестокостью в видеоиграх и проявлением детьми жестокости в реальной жизни нет, сообщает Times.

Если какому-нибудь подростку нравится давить прохожих в играх Grand Theft Auto или сносить головы врагам в Assassin Creed, согласно данным исследования, это не отражается на его агрессивности в повседневной жизни. "Надеюсь, нам удастся навсегда положить конец идее о том, что видеоигры оказывают подобное влияние", - приводит газета слова автора исследования Эндрю Пржибыльски из Оксфордского университета.

В исследовании участвовала тысяча британских подростков 14 и 15 лет. Каждого из них попросили рассказать об использовании компьютера месяцем ранее и агрессии в своем поведении. Об агрессивном поведении детей также были опрошены их родители. Ученые использовали классификацию жестокости в видеоиграх, принятую в США и ЕС, чтобы выявить связь между жестокостью в игре, временем, которое дети проводят за ней, и проявлениями ими жестокости в реальной жизни. Связи найдено не было.

По словам Пржибыльского, его выводы соответствуют данным, ранее полученным другими учеными в аналогичных исследованиях, одно из которых даже предположило, что жестокость в видеоиграх, наоборот, способствует снижению агрессии в реальной жизни. В 2014 году ученые выяснили, что в те выходные, когда продажи жестоких видеоигр достигали максимума, уровень преступлений с применением насилия сокращался, сообщает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com