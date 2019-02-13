"По-доброму, с юмором". Над кем подшучивал Путин - семь примеров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как следует понимать шутки, которые прозвучали накануне в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова. Это не значит, что у Владимира Путина есть претензии - скорее, наоборот, считает Песков.

С чего все началось

Накануне Путин был в Казани, где проводил несколько мероприятий. На одном из них он обратился к Минниханову, который в тот момент слушал не президента, а отвлекся на реплику другого участника совещания.

"Рустам знает, наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас", - с улыбкой сказал Путин.

Спустя несколько часов он проводил заседание Госсовета и предоставил слово Минниханову, но тот не успел подойти к микрофону. "Взял и ушел куда-то. Куда ты пошел?" - спросил Путин.

Журналисты обратили внимание на эти реплики, а также на то, что российский президент обращается к руководителю региона на "ты". "Путин поймал Минниханова на невнимательности к своим советам", - так звучал заголовок в агентстве РИА Новости. А пресс-службе главы Татарстана пришлось оправдываться: мол, Минниханов никуда не уходил из зала и направлялся к микрофону, который находился сбоку.

Что сказали в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду осудил журналистов, которые увидели в словах президента признаки недовольства Миннихановым.

"Это тот случай, когда СМИ, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово, - сказал он. - Действительно, между Путиным и Миннихановым очень доверительные отношения".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во вторник Путин шутил в Казани

"Такое отношение - по-доброму, с юмором - вовсе не является признаком каких-то претензий со стороны главы государства", - объяснил прессе Песков.

Русская служба Би-би-си решила вспомнить похожие ситуации, когда политики и чиновники становились объектами шуток Путина.

Как подшучивал над людьми Путин

1. "Ручку мне отдайте!"

Пожалуй, самый известный случай, который стал мемом, произошел в 2009 году в городе Пикалево в Ленинградской области, жители которого перекрывали автотрассу из-за конфликта между собственниками местных заводов. Путин прилетел туда и лично уладил конфликт, заставив присутствовавшего на совещании гендиректора холдинга "Базэл" Олега Дерипаску подписать соглашение с компанией "Фосагро" о поставках сырья.

"Я не вижу вашей подписи, идите сюда, подпишите. Идите ко мне", - сказал президент миллиардеру. А когда тот подписал, добавил ставшую крылатой фразу: "Только авторучку мне отдайте!"

2. "Тоже хорошее место"

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В конце октября прошлого года Путин, как сообщали информационные агентства, "с юмором отнесся к неловкой ситуации", возникшей во время встречи с главой Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Губернатор по ошибке села в кресло, в котором должен был сидеть Путин.

Президент не стал сгонять ее с кресла, а просто пододвинул листок с ручкой на свою сторону, сообщало РИА Новости. "Тоже хорошее место", - сказал Путин, усаживаясь в кресло губернатора.

3. "Турист"

В начале этого года в Давос на международный экономический форум от России ездил министр экономики Максим Орешкин. А когда он вернулся, Путин на совещании с правительством России назвал его "туристом". Эти слова прозвучали на фоне скандала с первоначальным запретом на въезд в Давос российских бизнесменов, попавших под санкции.

"Перед тем как мы начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было", - сказал Путин.

Орешкин сказал, что, по его ощущениям, форум прошел в мрачной атмосфере, поскольку у мирового сообщества очень сильно ухудшились настроения. Что же касается заявлений о нежелательности присутствия некоторых российских бизнесменов, то организаторы извинились за эту ситуацию, заявил Орешкин.

4. "Какую службу возглавляете?"

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В сентябре 2017 года журналисты услышали, как Путин подшучивает над министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тот в ожидании переговоров с премьер-министром Таиланда стал перебирать бумаги на столе, которые лежали рядом с Путиным. Путин заметил это и одернул главу МИД России.

"Непонятно, где вы работаете, в МИД или в разведке. Какую службу возглавляете?" - пошутил Путин.

5. "Какое падение! Шучу"

В апреле 2016 года Путин пошутил не над чиновником, а над журналистами - вернее, над всей профессией.

На форуме Общероссийского народного фронта в Марий Эл к нему обратилась журналист местных СМИ. Президент спросил ее, чем она раньше занималась.

"Вы были преподавателем? А стали журналистом? Какое падение! Шучу", - сказал тогда Путин.

6. "Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать"

20 декабря 2018 года Путин, который развелся с женой в 2013 году, на большой ежегодной конференции услышал вопрос корреспондента издания Life, когда он снова женится. И решил отшутиться.

- А вы женаты? - спросил он корреспондента.

- Да, и не жалею. И всем советую, - не смутился корреспондент.

- Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное.

7. "Орлан уже все оливки склевал?"

В октябре прошлого года в Москву приехал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, чтобы сообщить российскому руководству о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву не устраивает это решение Вашингтона, однако Путин демонстрировал на переговорах, что у него прекрасное настроение и есть желание шутить.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны - оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ю оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?"

Болтон признал, что оливковой ветви у него с собой нет.

"Я так и думал", - продолжил шутить Путин.

Алексей Чадаев, журналист, политолог, автор книги "Путин. Его идеология":

"Его шутки - это, как правило, такие слегка подростковые подначки, нередко грубоватые, характерные скорее для мужского коллектива. Но при этом чаще всего он шутит или с журналистами, или с большими начальниками на открытых форматах.

Характерно, что его любимый журналист - Колесников, который свои репортажи делает в стилистике бесконечного стеба. Я думаю, для него внутренне важно сохранять самоиронию, это своего рода способ психологической самозащиты на 19-м году правления.

У литературоведа М.М.Бахтина есть такое понятие, как "остранение" - способ взглянуть на обычные вещи, но из странной роли; я думаю, путинский юмор - это своего рода регулярное упражнение в "остранении" - способ смотреть на мир глазами живого человека, а не того Путина, который на развешенных везде портретах".

Глеб Павловский, политолог:

Эти шутки - элемент довольно неприятной политической атмосферы, которой Путин отчасти поддается, а отчасти сам моделирует. Стиль хамоватости - иногда легкой, иногда тяжелой. Если 20 лет назад это выглядело свежей струей в тогдашнем канцелярском и формализованном общении, сегодня это просто неприятно.

И Минниханову это было неприятно, и людям в Казани это было неприятно. Неэтично и неполиткорректно даже в наших условиях так себя вести, но сам Путин этого не чувствует. Он считает, что таким образом он может словами как-то регулировать отношения в правящем классе, в истеблишменте, что он задает таким образом стиль государственности. Считает, что так он выполняет свою функцию правителя, хозяина страны.

Но это архаично, и ничего не дает. Он недостаточно силен государственно и репутационно, чтобы разговаривать таким образом. И я не уверен, что Минниханов его боится.