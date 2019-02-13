Под угрозой исчезновения. Редкие кадры с участием панголинов

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Гигантский панголин

В Африке удалось снять на камеру тайную жизнь одного из самых редких в мире млекопитающих. Речь идет об очень ценящемся в мире браконьеров панголине.

Полученные кадры дают редкую возможность получить представление о поведении гигантского ящера, самого крупного из всех чешуйчатых животных.

Съемка велась при помощи дистанционно управляемых камер. На ней видно, как детеныш панголина сидит на спине матери, пока она лезет на дерево.

Ученые решили опубликовать полученные материалы, чтобы привлечь внимание к проблеме животных, чье существование оказалось под угрозой исчезновения из-за браконьерства.

Только в этом месяце у котрабандистов было изъято огромное количество панцирей панголинов, в Малайзии, например, произошел перехват крупнейшей в истории партии панцирей и мяса животных.

Фото и видео с участием панголинов, принадлежащих к одному из четырех существующих на континенте видов, были сделаны в угандийском заповеднике Зива, в котором панголины соседствуют с носорогами и полностью защищены от истребления.

Стюарт Нихон, сотрудник африканской программы по защите диких животных, говорит, что никогда раньше не удавалось снять повадки и поведение панголина так подробно.

"Мы мало знаем об этом виде животных, почти все, что мы сняли за этот год при помощи наших камер-ловушек - это открытие для нас", - поделился он в разговоре с Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Гигантский панголин: самый крупных из 8 существующих видов

Панголины

Иногда их называют чешуйчатыми муравьедами, панголины - единственные млекопитающие в мире, которые покрыты защитным панцирем.

Панцирь панголинов - из кератина, белка, составляющего также основу человеческой ногтевой пластины.

Своим длинным липким языком панголины слизывают муравьев и термитов.

В Африке распространены 4 вида панголинов: африканский белобрюхий панголин, гигантский панголин, земляной панголин и чернобрюхий панголин.

Гигантский панголин, который водится в тропических лесах Экваториальной Африки, является крупнейшим из всех известных науке видов этого млекопитающего. Животное достигает 1,8 метра в длину и весит до 450 килограммов.

Панголины - самые востребованные млекопитающие для контрабандистов. За последние 10 лет их численность в дикой природе уменьшилась на 1 миллион особей.

Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.

На этой неделе власти Малайзии изъяли 27 тонн панголинов и панцирей панголинов на острове Борнео - это крупнейшая партия в истории, оценивающаяся примерно в полтора миллиона фунтов (почти 2 миллиона долларов).

Правообладатель иллюстрации TRAFFIC Image caption В некоторых странах мясо панголинов считается деликатесом

По данным мониторинговой группы по изучению дикой природы "Траффик", малайзийская полиция обнаружила два крупных предприятия по переработке мяса и панцирей панголинов на севере страны в штате Сабах.

"Есть надежда, что всестороннее расследование приведет к разоблачению синдиката и сетей, действующих в штате и за его пределами", - сказала руководитель отделения группы по юго-восточной Азии Канита Кришнасами.

За 10 дней до рейда в Малайзии 10 тонн панцирей панголинов были изъяты во Вьетнаме, Уганде и Гонконге.

Ученые признаются, что не знают, сколько панголинов осталось в дикой природе.

Правообладатель иллюстрации TRAFFIC Image caption Панцири панголинов, изъятые на Борнео

Стюарт Никсон, работающий вместе с угандийской организацией по защите дикой природы и угандийским фондом защиты носорогов, говорит, что панголины настолько редко встречаются в дикой природе, что не хватает данных для оценки их численности.

"Этот вид буквально уничтожается, он уничтожается в Центральной Африке, в этом нет никаких сомнений", - говорит он.