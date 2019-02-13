И у львов бывают чувства. Царь зверей победил на конкурсе "Фотограф-натуралист года"

Правообладатель иллюстрации David Lloyd

Фотография двух львов получила главный приз публики на одном из крупнейших ежегодных международных конкурсов фотографии "Фотограф-натуралист года - 2019".

Автор снимка "Братская связь" - профессиональный фотограф Дэвид Ллойд.

Ллойду пришлось соревноваться с 45 тысячами других представленных на конкурс снимков. Сотрудники Музея естествознания в Лондоне отобрали 25 лучших снимков, которые были представлены публике для голосования.

"Я очень рад успеху, потому что это фото - иллюстрация того, что у животных есть чувства и эмоции, ведь не только люди могут их испытывать, - говорит фотограф из Новой Зеландии, живущий в Лондоне. - Я убежден, что об этом надо постоянно напоминать людям".

В лондонском Музее естествознания устроена небольшая выставка, на которой можно увидеть лучшие работы. Вот четыре из них.

Правообладатель иллюстрации Wim van den Heever

Вим ван ден Хивер сделал редкий по красоте снимок королевских пингвинов на Фолклендских островах.

Правообладатель иллюстрации Matthew Maran

На снимке Мэтью Морана - лиса на улице в центре Лондона. На нее словно смотрит со стены другая, нарисованная лиса.

Правообладатель иллюстрации Justin-Hofman

Джастин Хофман сфотографировал на севере Канады белого медведя, находящегося в состоянии предельного истощения.

Правообладатель иллюстрации Bence Mate

Венгерский фотограф Бенсе Мате поймал в объектив кадр, на котором запечатлены три африканские гиеновидные собаки, грызущиеся из-за добычи. Это редкий вид, находящийся на грани вымирания.

Фотографии публикуются с разрешения Wildlife Photographer of the Year.