За период с 1975-го по 1989 год в Албании было построено около 500 тысяч бункеров. Некоторые из них дошли до наших дней в заброшенном состоянии, другие были превращены в кафе, рестораны, дачи, плавательные бассейны, сараи и даже мосты.

Наследие холодной войны запечатлел в своих работах фотограф Роберт Хэкман.

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

В разгар холодной войны, когда над миром нависла угроза ядерной конфронтации, албанский диктатор Энвер Ходжа пришел к выводу, что недруги стремятся уничтожить оплот социализма в Албании.

Тогда было принято решение о массовом строительстве бетонных укреплений на случай вторжения агрессора. Хэкман сфотографировал бункеры в их нынешнем состоянии. Они опубликованы в его книге "Метаморфоза"

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Вот что рассказывает сам фотограф:

"Строительные заводы по всей стране получили тогда приказ начать массовое производство бетонных деталей.

Один рабочий, с которым я беседовал, рассказывал мне, что на его заводе отливали такие детали круглые сутки, в три смены по 8 часов каждая. Каждая смена производила разные детали, так что никто не знал, что именно они создают.

Другой мой собеседник, инженер-строитель, ответственный за установку и сборку бункеров, говорил мне, что он работал в течение восьми лет по 10 часов каждый день.

В ответ на вопрос, сомневался ли он тогда в необходимости бункеров для отражения внешней угрозы, он сообщил, что регулярно устраивались учебные воздушные тревоги, чтобы держать рабочих в напряжении".

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

"Большинство албанцев считают бункеры уродливым наследием эпохи сталинизма, но все к ним привыкли. Как лондонцы привыкли к красным телефонным будкам или нью-йоркцы - к желтым такси.

Эти сооружения стали частью повседневной жизни, и на них мало кто обращает внимание".

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

"Один крестьянин показал мне такой бункер, одна из стен которого была снесена, чтобы дать место тропинке.

Этому крестьянину и его брату пришлось три дня разбивать бетонную стену бункера отбойным молотком.

А выше по склону стоит другой бункер, в котором устроен свинарник, а на крыше установлена телевизионная антенна".

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Правообладатель иллюстрации Robert Hackman

Работы Роберта Хэкмана собраны в книге "Метаморфоза" (издательство Dewi Lewis).