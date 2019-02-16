Бункеры как наследие холодной войны в Албании. Фотографии
За период с 1975-го по 1989 год в Албании было построено около 500 тысяч бункеров. Некоторые из них дошли до наших дней в заброшенном состоянии, другие были превращены в кафе, рестораны, дачи, плавательные бассейны, сараи и даже мосты.
Наследие холодной войны запечатлел в своих работах фотограф Роберт Хэкман.
В разгар холодной войны, когда над миром нависла угроза ядерной конфронтации, албанский диктатор Энвер Ходжа пришел к выводу, что недруги стремятся уничтожить оплот социализма в Албании.
Тогда было принято решение о массовом строительстве бетонных укреплений на случай вторжения агрессора. Хэкман сфотографировал бункеры в их нынешнем состоянии. Они опубликованы в его книге "Метаморфоза"
Вот что рассказывает сам фотограф:
"Строительные заводы по всей стране получили тогда приказ начать массовое производство бетонных деталей.
Один рабочий, с которым я беседовал, рассказывал мне, что на его заводе отливали такие детали круглые сутки, в три смены по 8 часов каждая. Каждая смена производила разные детали, так что никто не знал, что именно они создают.
Другой мой собеседник, инженер-строитель, ответственный за установку и сборку бункеров, говорил мне, что он работал в течение восьми лет по 10 часов каждый день.
В ответ на вопрос, сомневался ли он тогда в необходимости бункеров для отражения внешней угрозы, он сообщил, что регулярно устраивались учебные воздушные тревоги, чтобы держать рабочих в напряжении".
"Большинство албанцев считают бункеры уродливым наследием эпохи сталинизма, но все к ним привыкли. Как лондонцы привыкли к красным телефонным будкам или нью-йоркцы - к желтым такси.
Эти сооружения стали частью повседневной жизни, и на них мало кто обращает внимание".
"Один крестьянин показал мне такой бункер, одна из стен которого была снесена, чтобы дать место тропинке.
Этому крестьянину и его брату пришлось три дня разбивать бетонную стену бункера отбойным молотком.
А выше по склону стоит другой бункер, в котором устроен свинарник, а на крыше установлена телевизионная антенна".
Работы Роберта Хэкмана собраны в книге "Метаморфоза" (издательство Dewi Lewis).